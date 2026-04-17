中小企業の″情報格差″の解消に向け──公的データ連携の経営ガイド250本超を無料公開

株式会社X-HACK

株式会社X-HACK（本社: 東京都品川区、代表取締役: 松田信介）は、補助金・助成金の無料検索サービス「補助金さがすAI」（ https://hojokin-hub.ai(https://hojokin-hub.ai) ）において、中小企業経営者・個人事業主向けの経営ガイド250本超を無料で公開していることを発表します。



AIによる自動生成と中小企業診断士のチェック、そしてjGrants API（デジタル庁運営）等の公的データベースとの連携により、鮮度・網羅性・信頼性を両立した経営ガイドを整備。

従来は士業コンサルティングに依頼しなければ得られなかった情報を、誰でも無料で参照できる環境を提供します。

【開発背景】─ 中小企業が直面する「経営情報格差」

日本国内の中小企業・個人事業主は約357万者（2021年経済センサス）にのぼりますが、経営上の意思決定に必要な情報へのアクセスには大きな差があります。



- 補助金情報: 国・自治体が数千件の制度を用意しているが、情報が分散しており「自社が使える制度」を特定することが難しい

- 事業計画・資金調達: 銀行・士業への相談は有料であり、小規模事業者ほど専門知識へのアクセスが限られる

- 業種別の経営ノウハウ: Web上の情報は断片的で、自社の業種・地域に合った現実的な数字が得られない



こうした「経営情報格差」は、設備投資の意思決定遅れ・補助金の未活用・過大な借入など、事業成長の機会損失に直結します。

「補助金さがすAI」では、AIによるコンテンツ生成と公的データ連携を組み合わせることで、この情報格差の解消を目指しています。

公開しているコンテンツ

1. 経営ガイド 250本超

補助金制度解説・資金調達・業種別ノウハウ・AI導入事例など、中小企業経営者が直面する意思決定テーマを網羅。

- 補助金制度解説（約80本）: IT導入補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金 ほか- 資金調達ガイド（約30本）: 設備投資 お金がない、創業融資、補助金 vs 融資の選び方 ほか- 業種別ガイド（約40本）: 製造業AI導入、飲食業省力化、医療DX ほか- AI活用事例（約20本）: 中小企業のAI導入事例、業種別AI活用 ほか- 経営ノウハウ（約80本）: 事業計画書作成、雇用助成金、事業承継 ほか2. 業種別経営シミュレーター 2,500本超の試算ページ

15業種（美容室・学習塾・パン屋・デイサービス等）× 全国47都道府県＋東京23区の組み合わせで、地域別の家賃相場・人件費を反映した試算ページを整備。「福岡県でパン屋を開業したら月収はいくらか」といった具体的な立地でのシミュレーションが可能です。

3. 中小企業向けニュース解説 30本超

中小企業経営に影響を与える政策・法改正・補助金改正を、現場目線で解説。毎週更新。

4. 申請書サンプル（無料ダウンロード）

中小企業診断士監修の事業計画書・補助金申請書サンプルを、メールアドレス登録のみで無料ダウンロード可能。

コンテンツ生成の仕組み ── AIと公的データの組み合わせ

1. AIによる自動生成

Anthropic社の「Claude」を活用し、リサーチ・執筆・構造化をAIが自律的に実行。人間は要件定義と品質チェックに専念することで、従来の10倍以上のスピードでコンテンツを整備しています。

2. jGrants API（デジタル庁運営）との連携

補助金情報は、デジタル庁の補助金電子申請システム「jGrants」のAPIから毎日自動更新。募集終了した制度は自動でステータスが変更され、古い情報に振り回される心配がありません。

3. 定期的なリフレッシュサイクル

法改正・制度改正・補助金スケジュール変更に合わせて、既存コンテンツも自動検出・更新。コンテンツの鮮度を担保する運用体制を構築しています。

すべて完全無料・登録不要

全コンテンツは会員登録なし・広告なしで閲覧可能です。中小企業経営者・個人事業主が「経営情報にアクセスするためのコスト」をゼロに近づけることを目指しています。

今後の展開

- 料金: 完全無料- 会員登録: 不要（一部サンプルDLのみメールアドレス登録）- 広告: なし- 対応デバイス: PC・スマートフォン・タブレット

2026年度中に、以下の領域を拡充予定です。

代表コメント

- 業種別ガイドの横展開: 現在の15業種から、30業種程度への拡大- 自治体別ガイド: 47都道府県ごとの補助金・支援制度のまとめ- AI経営相談の強化: 事業内容を入力すると、最適な補助金・資金調達手段・経営ノウハウを横断的に提案

「補助金や資金調達、事業計画に関する情報は、本来誰もが公平にアクセスできるべきものです。しかし現実には、士業コンサルタントへのアクセスコストが経営判断の質を左右している現状があります。

AIと公的データを組み合わせれば、このコストをゼロに近づけることができる。中小企業の経営情報格差を解消することが、日本の事業者全体の底上げにつながると考えています。」



（代表取締役 松田信介）

■サービス概要

・サービス名: 補助金さがすAI

・URL: https://hojokin-hub.ai

・経営ガイド: https://hojokin-hub.ai/guides

・シミュレーター: https://hojokin-hub.ai/tools/simulators

・料金: 完全無料

・対応デバイス: PC・スマートフォン・タブレット

■会社概要

- 会社名: 株式会社X-HACK- 所在地: 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 702- 代表者: 代表取締役 松田信介- 設立: 2018年3月・事業内容: 生成AI／LLM活用支援、AI駆動型開発基盤の設計開発、ITシステム導入支援・受託開発- コーポレートサイト: https://x-hack.jp本件に関するお問い合わせ先

株式会社X-HACK担当: 松田E-mail: info@x-hack.jp