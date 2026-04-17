【ブース出展のお知らせ】点滴療法研究会　春の特別セミナー「最強のアンチエイジング医学 2026」ブース出展のお知らせ

株式会社Wrusty「最強のアンチエイジング医学 2026」ブース出展

LINEを活用した集患と継続収益まで自動化することで、医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）は、2026年4月19日に大崎ブライトコアホール（東京都品川区）にて開催されます、点滴療法研究会 春の特別セミナー「最強のアンチエイジング医学 2026」（https://www.iv-therapy.org/product/2026-4-19-springspecialseminar/(https://www.iv-therapy.org/product/2026-4-19-springspecialseminar/)）にブース出展いたします。

最強のアンチエイジング医学 2026

点滴療法研究会（会長 柳澤厚生 先生）は最新のエビデンスに基づいた点滴療法を提供する医師・歯科医師・獣医師を会員とするグループです。

「最強のアンチエイジング医学 2026」は、各分野のエキスパートが示す最新のエビデンスと臨床知見をもとに、再現性の高い治療を実践的に学べるセミナーとなっており、自由診療の質向上と差別化を図る臨床導入型のアンチエイジングセミナーとなっています。

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」で“つながる医療”の実現へ

医療機関の “成果に責任を持つ”

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、オンライン診療の導入から運用、集患、改善までを分断せずに一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、収益の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

marchの詳細はこちら :https://march-cos.com/

株式会社Wrusty（ラスティ）について

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区渋谷３丁目6番15号SOLIX SHIBUYA 6階

代表取締役 上田 遼

お問い合わせ先

株式会社Wrusty

担当部署：マーケティング部 PRチーム

担当者：原

メールアドレス：pr@wrusty.co