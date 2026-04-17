第4回横浜国際映画祭に日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」が協賛。映画がつなぐ出会いの場に、特別なひとときを

株式会社Clear

日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営：株式会社Clear／東京都渋谷区 代表取締役CEO：生駒龍史)は、2026年5月1日(金)から5月5日(火)に横浜で開催される「第4回横浜国際映画祭」に初協賛します。俳優や監督などの映画関係者らをはじめ、著名人が参加する前夜祭や船上パーティーなど、複数のVIP向けイベントでフラッグシップの『百光 別誂(びゃっこう べつあつらえ)』及びスパークリング日本酒『深星(しんせい)』を提供します。

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをブランドパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、映画や音楽、アートなど、ジャンルを超えて様々な文化とのコラボレーションを積極的に行っています。機能的価値のみならず情緒的価値を追求し、お客様の心の豊かさに貢献するというブランドの意志は、人々に感動や喜びを与える映画などの芸術活動と深く通じるところがあります。

映画は、人の感情を揺さぶり、記憶に残る体験を生み出す文化のひとつです。SAKE HUNDREDが提供する日本酒もまた、味わいを超えて、人びとの心に残る体験を創出する存在であり、その価値において映画と深く共鳴しています。

こうした背景から、国内外の才能が集う横浜国際映画祭の趣旨に賛同し、このたびの協賛に至りました。

文明開化の象徴であり、アートやクリエイティブな文化活動に力を入れている横浜での国際映画祭

フラッグシップシリーズ『百光 別誂』スパークリング日本酒『深星』

横浜国際映画祭は、日本映画の発信と国際文化交流を目的に開催される映画祭です。港町として発展してきた横浜は、古くから海外文化を受け入れてきた国際都市であり、横浜国際映画祭もまた、日本と世界をつなぐ文化的ハブとしての役割を担っています。

SAKE HUNDREDは、日本発のラグジュアリーブランドとして、日本文化の魅力を世界に発信しており、その思想は横浜国際映画祭の方向性と深く重なります。本協賛を通じて、映画とともに日本酒の新たな価値を国内外に届けてまいります。

第4回横浜国際映画祭では、マイケル・ジャクソンの振付師 トラヴィス・ペイン氏による全面プロデュースのもと、横浜ニューグランドホテルで前夜祭が開催されます。前夜祭のカクテルパーティ及びディナー・パーティにてSAKE HUNDREDのフラッグシップシリーズ『百光 別誂』とスパークリング日本酒の『深星』が提供されます。

ホテルニューグランドホテルニューグランド庭園

その他、船上パーティ(5月2日開催)や、横浜ランドマークホールでおこなわれるJAPANESE NIGHT(5月3日開催)とクロージングパーティー(5月5日開催)、赤レンガステージでおこなわれるベイサイドパーティ(5月4日開催)でもSAKE HUNDREDの日本酒が提供され、香港を代表する世界的映画監督ジョニー・トー氏や、国内外の俳優、関係者など、多様な人々が集う特別な時間を、日本酒とともに演出します。

準備中の赤レンガステージ

タレント・女優としても活躍するMEGUMI氏がプロデュースする「JAPANESE NIGHT」へのSAKE HUNDREDの協賛は、第77回カンヌ国際映画祭(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000034181.html)、第78回カンヌ国際映画祭(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000034181.html)、第82回ヴェネチア国際映画祭(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000034181.html)に続き、4回目となります。

日本酒とアートとの親和性について

横浜国際映画祭実行委員長 菅野充氏のコメント

この度は、横浜国際映画祭にご協賛頂きありがとうございます。SAKE HUNDRED様が生み出す日本酒の新しい価値にいつもワクワクしています！

私達は今年で第４回目の開催と、歴史の浅い映画祭ではありますが、新しい価値を生み出そうと日々チャレンジをしております。

新しい価値を創造し世界にチャレンジする、という価値観は業界関係なく共通して日本全体に求められています。

そんな中最前線でチャレンジするSAKE HUNDRED様と横浜国際映画祭はとても近い立場にあるのではと感じました。

邦画も日本酒ももっともっと世界で評価されるべきだと思います。ここでのコラボレーションがきっかけとなり、今後は世界を熱狂させるような取り組みを一緒に作り上げていけたら嬉しいです。

SAKE HUNDREDブランドオーナー生駒からのコメントSAKE HUNDREDブランドオーナー 生駒龍史

日本酒という文化を、国境や既存の枠を超えて世界へ届けたい。その想いを胸に、SAKE HUNDREDは「心を満たし、人生を彩る」ことをブランドパーパスに掲げてきました。

映画もまた、人の心を豊かにし、人生に忘れられない瞬間をもたらす文化です。そんな映画と日本酒が交差する横浜国際映画祭に初めて協賛できることを、大変光栄に思います。ここに集う皆様の特別なひとときに、少しでも貢献できれば幸いです。

第4回横浜国際映画祭 概要

名称：第4回横浜国際映画祭

会期：2026年5月1日(金)～5月5日(火)

会場：横浜市内各所(横浜ニューグランドホテル、横浜ランドマークホールほか)

公式サイト：https://yiff.jp/

主催：横浜国際映画祭実行委員会

共催：横浜市 にぎわいスポーツ文化局

後援：文化庁

チケット詳細情報は、こちらのURL(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2515480)からご確認ください

公式ウェブサイト：https://yiff.jp/

公式SNS：X https://x.com/yiff_jp 、Instagram https://www.instagram.com/yiff_jp

映画祭と共に楽しむSAKE HUNDRED

百光 別誂｜BYAKKO BESPOKE - 辿り着いた、もうひとつの百光。

200時間以上をかけて原料米を精米歩合18%まで丁寧に精米し、圧倒的な透明感と上質な味わいを実現した、SAKE HUNDREDのフラッグシップです。“酒米の王様”とも呼ばれる「山田錦」を原料米とし、甘味・旨味・酸味のバランスを追求。食中酒としてのポテンシャルを高めた1本です。

商品名：百光 別誂 | BYAKKO BESPOKE

製造者：楯の川酒造(山形)

内容量：720ml

価格：\27,500(税込・送料別)

商品ページ：https://jp.sake100.com/products/byakko-bespoke

深星｜SHINSEI - 食と響き合う、無二の泡酒。

透明感の奥にある芳醇な味わい。静かで美しい気泡。長く伸びゆくエレガントな余韻。『深星』は洗練さと複雑性をあわせ持ち、料理とのペアリングによって真価を発揮する最高峰のスパークリング日本酒です。食と響き合う無二の泡酒が、飲む人に特別な時間をもたらします。

商品名： 深星 | SHINSEI

製造元：山梨銘醸(山梨)

内容量：720ml

価格：35,200円(税込・送料別)

商品ページ：https://jp.sake100.com/products/shinsei

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』SAKE HUNDRED

SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。

会員登録で、限定イベントや商品をご案内

SAKE HUNDREDでは、会員限定イベントや限定商品販売などを行っております。

会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。

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会社概要

会社名：株式会社Clear https://clear-inc.net

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目4-3 JP渋谷4階

設立：2013年2月7日

代表取締役：生駒龍史

資本金：1億円

事業内容：

- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」 https://jp.sake100.com/