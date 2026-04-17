ドイツ時計ブランド「NOMOS GLASHUTTE /ノモス グラスヒュッテ 」人気の定番モデル「クラブキャンパス」に春を彩る新カラー・フルローズとオールオリーブが登場

株式会社大沢商会

株式会社大沢商会は「NOMOS GLASHUTTE 」の定番モデル「クラブキャンパス」に春に向けた新カラー２型「フルローズ」と「オールオリーブ」を2026年4月下旬に発売いたします。

新しいスタートを切る、すべての方に

初めての学校、初めての仕事、初めての一人住まい、初めての機械式時計。

クリアでカラフルなデザインと個性あふれる「クラブ キャンパス」は、自分らしいスタイルで新たな一歩を踏み出す貴方にふさわしい時計です。

このアナログな時計 は - 若々しく、力強く、スタイリッシュ、シンプルで持続可能。そして独立性に富んだ時計です。クリアでカラフルなデザインと個性あふれる「クラブ キャンパス」は、ノモス グラスヒュッテの時計デビューを飾る一品です。

スタイリッシュな新カラー

柔らかく華やかなフルローズは「バラ色の未来」を、深みのあるオールオリーブは「力強い自己決定」を象徴しています。直径36mmと38.5mmの２サイズ展開で、男女兼用のペアウオッチとしても活躍します。

陽気なローズピンク：

文字盤に使用している深みのあるピンクの色調は多彩で、気分を盛り上げます。文字盤のニュアンス豊かな色合いが目を引き、時刻表示の数字とインデックスのアウトラインのイエローに、ライトブルーのミニッツマーカーのアクセントが深みを増します。

絶対的なオリーブ：

文字盤の深みのあるグリーンは、力強く、人を惹きつける魅力があります。時刻表示の数字とインデックスの周囲にはイエローのアウトラインにピンクのミニッツマーカーを施し、カラーアクセントが深みを醸し出します。

シンプル、そして機能的なスポーツウオッチ

「クラブ キャンパス」のユニークな時刻表示には、アラビア数字とローマ数字を使用しています。ローマ数字だけを使用している他のモデルとは異なり、4時の表記はよりモダンに「IV」で表示。この数字は夜光塗料スーパールミノバにより、暗い場所でもよく判読することが可能です。

「クラブキャンパス」では現代的なヴィーガンストラップを採用しています。優しい風合いのベージュ、アントラジットグレーのベロアは若々しいモデルにスタイリッシュな風合いを与えています。

気圧の防水性を備えた堅牢なケースには、パワーリザーブを53時間に高めたノモスが誇る自社製手巻きキャリバーDUW 4001を搭載しています。あらゆる可能性と信頼性、そして精度の象徴。デビューから生涯を通じて使用できる機械式時計です。

【商品概要】

Club Campus / クラブキャンパス

品番：左 706.GB : フルローズ 文字盤 / 右707.GB：オールオリーブ 文字盤

価格：286,000円 (税込）

サイズ

直径：36.0 mm

厚さ： 8.2 mm

文字盤 : ローズ / オリーブグリーン

時表示のアウトラインは イエロー

ストラップ：ヴィーガンベロア ・半ヘリ返し

ローズ - ベージュ / オリーブグリーン - アンスラサイト

ラグ幅：18 mm

Club Campus 38 / クラブ キャンパス 38

品番：左 720.GB : フルローズ 文字盤 / 右 739.GB：オールオリーブ 文字盤

価格：308,000 円（税込）

サイズ

直径：38.5 mm

厚さ： 8.5 mm

文字盤 : ローズ / オリーブグリーン

時表示のアウトラインは イエロー

ストラップ：ヴィーガンベロア ・半ヘリ返し

アンスラサイト

ラグ幅 20 mm

【共通仕様】

ケース：ステンレススチール , サファイアクリスタルガラスバック

ガラス : サファイヤクリスタルガラス

針 : ロジウムメッキ、スーパールミノバ塗布（白、ブルー発光）

ネオンオレンジ秒針

ムーブメント：自社製手巻き DUW4001、パワーリザーブ 53 時間

防水性：10 気圧

※スチールバックはドイツオーダーとなります。

NOMOS GLASHUTTE :https://nomos-glashuette.com/ja-jp/watches/new-releases/campus

1990年、ドイツ時計産業の中心地ザクセン州グラスヒュッテに創業。創業以来、一貫して研究開発およびムーブメントの製造・組立をグラスヒュッテで行う一方、デザインに関してはベルリンのデザインスタジオにて行なっている。ドイツ工作連盟やバウハウスの理念を色濃く反映したデザインは、世界的に認められこれまで170以上のデザイン賞を受賞している。その原点にはドイツ工作連盟とその理念を継承して設立されたバウハウスの精神がある。

＊現在「グラスヒュッテ製の時計」と謳うためには、「ムーブメント価値の50％以上をグラスヒュッテ地内で生み出さなければならない」という厳格なルールが存在する。ノモスでは95％以上の部品生産と組み立てをグラスヒュッテの自社工房で行っているため、ブランド名はNOMOS GLASHUTTEとなっており、ドイツ製品としての品質を保証している。