ヴィンテージが息づく家。伊勢原に誕生した、新しい暮らしのモデルハウス

株式会社マッケンジーハウス

神奈川県伊勢原市高森にて、住宅ブランド マッケンジーハウス は、ヴィンテージ家具・建具を扱う

SHARK ATTACK とのコラボレーションによるモデルハウスを公開いたしました。

本モデルハウスは、「ヴィンテージ家具のある暮らし」をテーマに、新築住宅とインテリアを一体設計した、新しい住まいの提案です。

伊勢原市で体感する「ヴィンテージ×新築住宅」

神奈川県伊勢原市で公開される本モデルハウスは、以下のような検索ニーズに応える住まいです。

伊勢原市 モデルハウス 見学 神奈川 注文住宅 おしゃれ ヴィンテージ家具 家づくり 新築×アンティーク インテリア、ヨーロッパヴィンテージ家具の質感、経年変化した木の風合い、一点ものの存在感。

それらを建築設計と融合させることで、「空間として完成された住まい」を実現しました。

空間設計のポイント

本モデルハウスは、単なる家具展示ではなく、住宅設計×インテリアコーディネートを重視しています。

■ 主な特徴

ヴィンテージ家具を前提とした間取り設計 アンティーク建具による空間演出 木の質感を活かした内装デザイン 照明計画による昼夜の表情変化。特に、「ヴィンテージ家具 レイアウト」や「おしゃれな注文住宅 内装」を検討中の方にとって、具体的な参考事例となる空間です。

モデルハウス見学情報（伊勢原市高森）

🏡 所在地：神奈川県伊勢原市高森

🏡 内容：モデルハウス（内覧可能）

ヴィンテージ家具と新築住宅が融合した空間を、実際に体感できる貴重な機会です。

マッケンジーハウス

「家づくりから、まちづくりへ。」住まいの価値を「空間」から「暮らし」へ。

今回のモデルハウスは、その思想を体現したプロジェクトです。

伊勢原市でモデルハウスを探している方、ヴィンテージ家具を取り入れた家づくりに興味のある方にとって、本モデルハウスは非常に参考になる事例です。

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これらのキーワードでお探しの方は、ぜひ一度ご来場ください。

https://build.mackenzie.co.jp/modelhouse/46/