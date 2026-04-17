マッシュマトリックス、Salesforceの権限体系と連動する「ブック・フォルダの共有権限管理」機能を提供開始

株式会社マッシュマトリックス

株式会社マッシュマトリックス（本社：東京都千代田区、代表取締役：冨田 慎一）は、Salesforce上のデータをExcelライクな操作感で閲覧・編集できるデータ管理ツール「Mashmatrix Sheet」の最新バージョン（リリース 37.0）において、ブックおよびフォルダに対するチーム共有・権限管理機能の提供を開始いたします。

開発の背景

Mashmatrix Sheetは、Salesforceの定着化や業務効率化を推進するUIツールとして多くの企業様に導入いただいております。近年の導入規模拡大に伴い、エンタープライズ環境のお客様を中心に「部門やチーム単位でブックを分担して管理したい」「ユーザーによって閲覧と編集の権限を厳密に分けたい」といった高度なガバナンスへのご要望が増加しておりました。

こうしたニーズにお応えすべく、組織のセキュリティポリシーに沿ったきめ細かなアクセス制御を実現する共有権限管理機能を開発いたしました。

新機能の4つの特徴

1. 組織のポリシーに合わせた「3段階のアクセスレベル」

対象のフォルダに対して「参照」「更新」「管理」の3段階からアクセスレベルを設定可能です。閲覧のみのユーザー、設定変更が可能なユーザー、共有設定を含む全権限を持つ管理者を明確に区別し、意図しないデータや設定の変更を防止します。

2. ロール・公開グループ・個別ユーザーへの権限付与

Salesforceのロール、公開グループ、個別ユーザーを共有先としてそのまま指定できます。フォルダ設定ダイアログから共有先の種別を選択し、名前を検索・追加する直感的な操作でセキュアな権限設定が完了します。

3. 管理負荷を大幅に削減する「フォルダベースの権限継承」

フォルダに設定されたアクセス権限は、その配下にあるすべてのブックに自動的に引き継がれます。フォルダ階層を利用した一元的な権限管理により、運用するブック数が増加しても管理者の負担を最小限に抑えます。

4. チーム運用への最適化

ブックの維持・更新を複数のメンバーで分担できるため、「特定の担当者が不在だとシートの変更ができない」といった属人化を防ぎます。担当者の異動や不在時にもスムーズな運用を継続でき、組織としての安定した業務遂行を支援します。

想定される主な活用シーン

【シーン1】部門別・チーム別の自律的な運用

営業部門・カスタマーサポート部門など、部門ごとにフォルダを分割。各部門のマネージャーに「管理」権限を付与することで、システム管理者を介さずに現場主導での柔軟な運用が可能になります。

【シーン2】閲覧専用のダッシュボード型シートの共有

経営層や他部門には閲覧権限のみを付与。データの確認は許可しつつ、誤操作によるフィルタ条件などの設定変更を防止します。

【シーン3】管理者チームでの分担運用

複数のシステム管理者やブック作成担当者に更新権限を付与し、ブックのメンテナンス作業をチーム全体で効率的に分担できます。

機能の提供について

Mashmatrix Sheet リリース 37.0 として提供いたします。

Mashmatrix Sheetをご契約中のユーザーは、最新バージョンの提供日（2026年4月19日）以降、自動アップグレードによりそのままご利用になれます。利用に際して追加の契約および手続き等は必要ありません。

Mashmatrix Sheet（マッシュマトリックス シート）とは

Mashmatrix Sheetは、SalesforceデータをExcelのような操作感で入力・閲覧・編集できるデータ管理ツールです。

Salesforce AppExchangeから導入でき、ノーコードで業務に合わせたデータビューを構築できます。エンタープライズ規模の組織においても、ガバナンスを維持しながらチーム全体の生産性を高める環境を実現します。

https://www.mashmatrix.co.jp/service/

【会社概要】

マッシュマトリックスは「最高に快適な情報アクセス体験を全世界の人に届ける」というミッションのもと、業務を円滑にするインターフェースの役割を担う「Mashmatrix Sheet」製品の提供を通して、顧客のビジネス成功を支援しています。

会社名 ：株式会社マッシュマトリックス

代表者 ：冨田 慎一

設立 ：2008年1月

所在地 ：東京都千代田区岩本町2-4-1 神田岩本町プラザビル 3F

事業内容：企業向け情報システムソフトウェア製品の開発および販売

クラウド環境におけるアプリケーション開発のコンサルティング

https://www.mashmatrix.co.jp/company-info/