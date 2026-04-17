″スター・ウォーズ″最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』と三菱電機ソフトウエアがCMタイアップ！

三菱電機ソフトウエア株式会社

三菱電機ソフトウエア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：福嶋 秀樹）は"スター・ウォーズ"最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、4月17日(金)よりタイアップCMを公開しました。

三菱電機ソフトウエア公式YouTubeチャンネル（MESW Official）

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』｜三菱電機ソフトウエア【タイアップCM】

タイアップCM(30秒)URL https://youtu.be/Cs_IDLQAs3E

CM公開

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C)2026 & TM Lucasfilm Ltd.

[公式YouTubeチャンネル]

公開期間 4月17日(金)～6月30日(火)

URL https://www.youtube.com/@MESWOfficial

[オフィシャルサイト]

公開期間 4月17日(金)～6月30日(火)

URL https://www.mesw.co.jp/

[テレビCM]

放映期間 5月7日(木)～6月4日(木)

放映地域 関東エリア、関西エリア、中京エリア、北海道、静岡県、福岡県、長崎県

[TVer等見逃し配信]

放映期間 4月24日(金)～6月21日(日)

放映地域 北海道、宮城県、茨城県、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、静岡県、愛知県、

岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、 広島県、福岡県、長崎県

（日本テレビ、TBSテレビ、テレビ朝日）

[イベント]

イベント名 STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026

主催 三菱地所プロパティマネジメント株式会社

協力 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

公開期間 4月29日(水・祝)～5月12日(火)

公開場所 横浜ランドマークタワー（デジタルサイネージ 館内モニター）

MARK IS みなとみらい（館内モニター）

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』について

[ストーリー]

スター・ウォーズが、映画館に帰ってくる──。

ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河で、“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。

そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグー。

「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」―─父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かう…。

公開日 5月22日(金)

配給 ウォルト・ディズニー・ジャパン

公式サイト https://starwars.disney.co.jp/movie/mandalorian-grogu

タイアップについて

三菱電機ソフトウエア（略称：MESW）は、1967年に宇宙開発事業に参入し、H-I、H-II、H-IIA/B、H3ロケット、気象衛星「ひまわり」、先進レーダ衛星「だいち4号」、小型月着陸実証機「SLIM」、新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」などの様々なプロジェクトにおきまして60年近くソフトウエア開発で日本の宇宙事業に携わって参りました。

未知の可能性を切り拓く当社の宇宙事業と、固い絆を持つ主人公マンダロリアンと小さな相棒グローグーが、銀河の未来を大きく動かしていく物語は通じるところがあります。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 は5月22日(金)より全国の劇場で公開します。ぜひ、ご家族やご友人とご鑑賞ください。

三菱電機ソフトウエア株式会社について

三菱電機ソフトウエアは、公共・エネルギー、宇宙・通信、防衛システム、FA・産業メカトロニクス、モビリティ、ビル、空調・冷熱、映像、セキュリティー、ライフサイエンス、組込ソリューションの11の事業分野において、長い歴史の中で培われた高品質・高信頼のソフトウェア開発技術で人々の暮らしや社会を支えています。

社会全体のソフトウェアへの要求は年々高度化・複雑化しています。そうした社会の変化に対して、三菱電機ソフトウエアは社会の要請に応え、「多様な情報通信技術の結集とたゆまぬ革新により未来を拓き、豊かで快適な社会の実現に貢献する」を使命とし、「先進の情報通信技術で社会を支えるソリューションカンパニー」を目指して、お客さまの要望にお応えし、課題解決、価値創造で社会に貢献してまいります。

代表者 代表取締役社長 福嶋 秀樹

発足 2022年4月1日

本社所在地 〒105-5129

東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル南館29階

公式サイト https://www.mesw.co.jp/