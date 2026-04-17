【タクトホームグループ】「インフレ手当」を増額し月額3万円の支給へ

タクトホーム株式会社

タクトホームグループ（本社：東京都西東京市／代表取締役社長：小寺 一裕、以下「当社」）は、昨今の持続的な物価高騰に対する社員の生活支援を目的として、昨年度より導入した「インフレ手当」を増額し、月額3万円を支給することを決定いたしました。

本年度も継続して実施する定期昇給と併せ、下記の通りお知らせいたします。

■ 本取り組みの背景と目的

昨今の食料品や光熱費などの持続的な物価上昇は、日々の生活に影響を与え続けており、その影響は一時的なものではなく長期化の様相を呈しております。

当社は、「社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境づくり」を推進しております。お客様に喜ばれる住まいづくりに全力で取り組むためには、その事業活動を支える社員自身が、経済的な不安なく安心して生活できていることが不可欠であると考えております。

昨年度、物価高への対応として一律月額2万円の「インフレ手当」を新設いたしました。

しかしながら、継続する物価上昇の社会状況を鑑み、会社が社員の生活を守る防波堤としての役割を果たすべく、本年度より同手当を1万円増額し、合計で月額3万円を支給することといたしました。

■ 定期昇給との両輪による処遇改善

本手当の増額とは別に、日々の業務における個人の成長や業績への貢献に報いるための「定期昇給」につきましても、例年通り実施いたします。

社会的な経済環境の変化から社員とその家族の生活を守るための「インフレ手当」と、将来に向けたキャリアアップへのモチベーションを向上させる「定期昇給」。この両輪を確実に行うことで、社員が現在の生活に不安を抱えることなく、安心して目の前の業務に集中できる環境を提供いたします。

■ 本年度の改定内容

「インフレ手当」の増額

・実施時期： 2026年5月支給分より適用

・対象者： 当社に在籍する正社員

・内容： 昨年度より支給している月額2万円に1万円を追加し、月額合計3万円を支給いたします。

定期昇給の実施

・インフレ手当の支給とは別に、人事評価に基づいた定期昇給を実施いたします。

■ 継続的な処遇改善と環境整備について

当社は、サステナビリティ方針にも掲げる通り、多様な人材が活躍できるダイバーシティの推進やワークライフバランスの充実は、企業が持続的に成長していく上で不可欠であると認識しております。性別やライフステージの変化に関わらず、長く安心して働き続けられるチームづくりのため、継続的な投資を行ってまいりました。

2023年の取り組み

・基本給および各種手当の見直しによる約9.2％の賃上げ、新卒初任給の引き上げ

昨年度の取り組み

・インフレ手当の新設（月額2万円）

・年間休日の増加（115日から120日へ）

・出産祝い金制度（最大100万円）、育休職場応援手当などの新設

本年度の取り組み

・インフレ手当の増額（月額3万円へ）

・5%の賃上げ

当社は今後も、社会の変化に柔軟に対応しながら社員の声に耳を傾け、誰もが働きがいを感じられる、より良い会社づくりを推進してまいります。

会社名：タクトホーム株式会社

所在地：東京都西東京市東伏見3丁目6番19号

代表者：代表取締役社長 小寺 一裕

設立：1984年4月

資本金：14億2,902万円

事業内容：戸建住宅の企画・開発・設計・施工・販売、マンションの企画・開発など

コーポレートサイト：https://www.tacthome.co.jp/