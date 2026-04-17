【マルエツ】「まるっぴーのお部屋」がオープン！
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
※「まるっぴー」は株式会社マルエツの登録商標です。
株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下当社）は、４月１７日（金）、「まるっぴーのお部屋」をオープンいたします。まるっぴーのお部屋では、当社オリジナルキャラクターの「まるっぴー」の紹介のほか、ゲームなどのコンテンツお楽しみいただけます。さらに、「まるっぴーのお部屋」オープンを記念して、マルエツ商品券があたるキャンペーンも実施いたします。ぜひこの機会に、「まるっぴーのお部屋」にご来訪いただき、まるっぴーの世界をお楽しみください。
まるっぴーのお部屋ＵＲＬ：
https://maruetsu-maruppi-room.com/
■○○っぴー名前あてキャンペーンについて
○○に入る文字を当てて、当たった方の中から抽選で
１００名様にマルエツ商品券１０００円分が当たります。
・応募期間：
２０２６年４月１７日（金）～５月８日（金）
２３：５９まで
・応募方法等の詳細はこちらのＵＲＬをご確認ください。
https://maruetsu-character-cp.com/
■当社オリジナルキャラクター「まるっぴー」のご紹介
いつも笑っているような表情をしていることから、「世界一しあわせな動物」と呼ばれている、「クオッカ」をモデルにしています。
※「まるっぴー」は株式会社マルエツの登録商標です。
以上
マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。
≪ありたい姿≫
ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、
お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に
なりたいという想いが込められています。