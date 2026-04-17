【マルエツ】「まるっぴーのお部屋」がオープン！

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ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社






　株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間　正治、以下当社）は、４月１７日（金）、「まるっぴーのお部屋」をオープンいたします。まるっぴーのお部屋では、当社オリジナルキャラクターの「まるっぴー」の紹介のほか、ゲームなどのコンテンツお楽しみいただけます。さらに、「まるっぴーのお部屋」オープンを記念して、マルエツ商品券があたるキャンペーンも実施いたします。ぜひこの機会に、「まるっぴーのお部屋」にご来訪いただき、まるっぴーの世界をお楽しみください。






まるっぴーのお部屋ＵＲＬ：　


https://maruetsu-maruppi-room.com/





■○○っぴー名前あてキャンペーンについて


　○○に入る文字を当てて、当たった方の中から抽選で


１００名様にマルエツ商品券１０００円分が当たります。



・応募期間：


　２０２６年４月１７日（金）～５月８日（金）


　　　　　　　　　　　　　　　２３：５９まで


・応募方法等の詳細はこちらのＵＲＬをご確認ください。


　https://maruetsu-character-cp.com/





■当社オリジナルキャラクター「まるっぴー」のご紹介


いつも笑っているような表情をしていることから、「世界一しあわせな動物」と呼ばれている、「クオッカ」をモデルにしています。



※「まるっぴー」は株式会社マルエツの登録商標です。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上




マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。



≪ありたい姿≫


ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、


お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に


なりたいという想いが込められています。