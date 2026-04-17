省エネ設備を検討するなら──再エネ・脱炭素の補助金が直近3か月で3倍に増加

株式会社Franca AI

エネルギーコストの上昇を受け、空調・照明の省エネ更新や太陽光パネルの設置など、再生可能エネルギー・脱炭素関連の設備投資を検討する中小企業が増えています。こうした投資に使える補助金は、年度の変わり目に向けて公募件数が大きく動く傾向があります。

そこで株式会社Franca AI（本社：東京都中央区）が運営する支援制度検索ポータル「補助金フラッシュ」（https://hojokin-kensaku.jp/(https://hojokin-kensaku.jp/)）は、2026年1月～3月に公募が開始された全国の補助金・助成金・支援制度3,882件を集計分析しました。

再エネ・脱炭素に関連する制度は、3月に向けて件数が増加する傾向を見せており、省エネ設備の更新を計画する製造業、建設業の脱炭素対応設備投資、エネルギーコスト削減を進めるサービス業に関連する支援が集まっています。

【トピックス】

（1）再エネ・脱炭素の公募は1月・2月（前半6週）の107件から3月（後半5週）の304件へと増加しました。省エネ設備の導入に使える制度が3月に集中して出てきた形で、再エネ設備と省エネ設備の双方を対象とする制度も含まれています。

（2）環境・省エネテーマも同じく前半155件から後半423件に増加しています。再エネ・脱炭素と環境・省エネの両テーマをあわせると前半262件から後半727件と増えており、脱炭素・省エネ文脈の制度を探すなら3月以降が選択肢の多い時期でした。

（3）一方、経営改善テーマは前半250件から後半197件に減少しています。再エネ・省エネ投資と経営改善を兼ねる形での申請を検討するなら、用途別に制度を組み合わせて探す方法が有効な構成です。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/37_1_811d239698b4168c35b63b1817a44565.jpg?v=202604171051 ]【3か月間のサマリー】

この3か月で最も大きな変化は、再エネ・脱炭素と環境・省エネの支援制度が3月に向けて急増したことです。

前半6週（2026/01/18～2026/02/28）の再エネ・脱炭素件数は107件でしたが、後半5週（2026/03/01～2026/04/04）には304件となりました。3月は年度末に向けて自治体・国の予算執行が集中する時期にあたり、脱炭素・省エネ関連の制度が一斉に公募開始となった形です。

環境・省エネも同期間で大幅に増加しています。脱炭素文脈の制度を探すなら、年度末にかけてが選択肢の多い時期だったことが、この3か月のデータから読み取れます。

【再エネ・脱炭素と環境・省エネの推移】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

再エネ・脱炭素の公募は3月W3（2026/03/15～）以降に集中しており、3月W3～W5の3週間で257件が公募開始となりました。

太陽光パネルの設置や蓄電池の導入、工場の空調・照明設備の省エネ更新などに使える制度が、年度末に向けてまとまって出てきた形です。山口県の「山口県中小企業者等向け省・創・蓄エネ設備設置補助金（令和8年度）」（上限500万円）は、再エネ・省エネ設備の設置費用を対象とする制度で、地域の脱炭素とエネルギー地産地消を目的としています。

1月・2月は週10～27件の水準で推移していましたが、3月に入ると急増しています。設備更新の計画を立てるなら、3月前後が候補制度の集まりやすい時期です。

【増加傾向のテーマ】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

この3か月で最も増加数が大きかったのは地域活性化（+345件）で、環境・省エネ（+268件）と再エネ・脱炭素（+197件）がそれに続きます。

再エネ・脱炭素は後半に約2.8倍へと急増しており、太陽光や省エネ機器の設置を対象とする制度が含まれています。地域活性化テーマには地方の脱炭素・エネルギー自給に関連する制度も含まれており、両テーマを組み合わせた条件で候補が広がる場合があります。

ものづくり・新製品開発や生産性向上も後半に増加しており、製造ラインの省エネ機器導入と合わせて申請できる制度が3月以降に出てきた状況です。

【減少傾向のテーマ】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/04/12

経営改善テーマは前半250件から後半197件へと減少しています。

海外展開と賃上げも若干の減少が確認されました。ただし経営改善は後半も197件を維持しており、制度自体がなくなったわけではありません。

省エネ・脱炭素の設備投資を経営改善の文脈で捉えるなら、「再エネ・脱炭素」「環境・省エネ」と「経営改善」の両軸で制度を探すことで、光熱費削減と業務効率化を兼ねた制度が見つかる場合があります。

【3か月の潮目】

期間中に最も傾向変化が顕著だったテーマは「再エネ・脱炭素」です。

1月から2月にかけて週10～27件の水準で推移していたものが、3月W3以降に急増しています。年度末の予算執行と新年度の制度開始が重なる時期に、再エネ・省エネ関連の制度が集中する構造です。

再エネ・脱炭素の公募が増える3月以降を意識した計画を立てるなら、「設備・機械購入費」「環境・省エネ」の条件で検索すると候補を整理しやすくなります。山口県の「山口県中小企業者等向け省・創・蓄エネ設備設置補助金（令和8年度）」（上限500万円）のように、再エネと省エネ設備の双方を対象にする制度も出てきており、導入計画の対象経費に合わせて候補を絞り込めます。

【調査から読み取れるポイント】

省エネ設備の更新や再エネ設備の導入を計画している中小企業・個人事業主にとって、この3か月は3月に向けて候補制度が集まりやすい構成でした。

再エネ・脱炭素と環境・省エネを合わせると前半262件から後半727件へ増加しており、空調や照明の省エネ更新から太陽光パネルの設置まで、設備投資の対象に合わせた制度が見つかりやすい状況です。

「環境・省エネ」「設備・機械購入費」を組み合わせた条件で探すと、年度末に集中した制度の候補が見つかりやすくなります。

■ 省エネ・再エネ設備の導入に使える補助金を探したい方へ

補助金フラッシュは、全国11万件以上の補助金・助成金情報を掲載する支援制度検索ポータルです。キーワード・地域・補助金上限などの条件で絞り込み検索ができ、毎日最新情報に更新されます。

具体的な設備投資の計画がまだなくても、自社の所在地と「どの設備をどの程度の予算で入れ替えたいか」のイメージがあれば探し始められます。本記事で取り上げた再エネ・脱炭素関連の制度は、都道府県と「設備・機械購入費」などの経費カテゴリを選ぶだけで一覧できます。

補助金を探すのが初めてという方は、AIチャットに「山口県で省エネ設備の導入費用を補助してほしい」と入力するだけでも候補が表示されます。検索後は自社への適用可否の相談や申請支援まで対応しています。

サービスURL：https://hojokin-kensaku.jp/

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI（フランカ AI）

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html