【爆売れ御礼！】楽天レビュー★4.5超えの次世代ジャンプスターター『Ignic Neo』が待望の再入荷！楽天・Yahoo!にて期間限定の「特別セール」を同時開催！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

クラウドファンディングサイト「Makuake」で目標金額比1931％を達成し、多くのメディアやSNSで話題となったスーパーキャパシタ式ジャンプスターター『Ignic Neo（イグニック ネオ）』について、大好評につき欠品していた在庫の再入荷をお知らせいたします。また、ゴールデンウィークの長距離ドライブに向けた「事前の備え」を支援すべく、楽天市場およびYahoo!ショッピングにて期間限定セール開催中。

楽天市場にて「★4.5」の高評価！連休前の点検に最適

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/mtk-ce215-bk/

『Ignic Neo』は、発売直後から楽天市場のレビューにおいて星4.5を超える高い評価を獲得しています。 「電池レスで車内に置ける安心感」「いざという時に充電不要ですぐ使える」「メンテナンス機能が便利」といった、従来のジャンプスターターの弱点を克服した点に多くの支持が集まっています。

従来モデルを凌駕する『Ignic Neo』の革新性

メンテナンス（充電）機能の搭載

従来のジャンプスターターは、エンジンを始動させる「救援」のみが役割でした。しかし『Ignic Neo』は、バッテリーそのものを充電する「チャージャー機能」を新たに追加。これ1台でバッテリートラブルの「予防」と「解決」の両方を担います。

【電池レス】100万回以上の超長寿命＆車内放置OK

リチウムイオン電池を使用しない「スーパーキャパシタ」を採用。火災や爆発の心配がなく、-40℃から70℃の過酷な環境に対応。夏の炎天下の車内に放置しても劣化せず、100万回以上の使用が可能です。

【急速蓄電】わずか3分の準備でエンジン始動

事前の充電は一切不要。バッテリーに残った微弱な電力や、シガーソケットから約3分で蓄電し、即座にエンジンを始動させます。最新のUSB Type-C（最大100W）入力にも対応し、現代のカーライフに最適な仕様です。

今だけ！「再入荷記念セール」詳細

待望の再入荷を記念し、各ECモールにて期間限定セールを開催中です。

１. 楽天市場：お得な限定クーポン配布中！

期間： 2026年4月20日(月) 23:59まで

内容： 販売ページにて、今すぐ使えるお得なクーポンを配布。

楽天市場で購入する :https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/mtk-ce215-bk/

２. Yahoo!ショッピング：期間限定タイムセール開催中！

期間： 2026年4月19日(日) 23:59まで

内容： 対象期間中、特別価格にて販売。

Yahoo!ショッピングで購入する :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/mtk-ce215-bk.html

新生活が始まり、車の使用頻度が増えるこの季節。バッテリー上がりという「もしも」の不安を、この「Ignic neo(ネオ)」で安心に変えませんか？

SPEEDER

Ignic neo（ネオ）／MTK-CE215CH

＜セット内容＞

- 製品本体 ×1

- USB Type-Cケーブル(60W規格) ×1

- ブースターケーブル ×1

- ハードケース ×1

- 取扱説明書

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)