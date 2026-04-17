Mintoキャラクターがタイを旅する！期間限定イベント「Minto Sawasdee Vacation」を開催！

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下 Minto）は、Five Star Agency社と共催で、「うさぎゅーん！」をはじめとしたMintoキャラクターイベント「Minto Sawasdee Vacation」をバンコクにて開催したことをお知らせします。本イベントは、4月3日(金) ～ 5月24日(日)の間MBK CenterのJam Spaceにて実施しております。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29274/table/320_1_976e79c4cff102207a155dc1d0a7bfb4.jpg?v=202604171051 ]

イベント詳細

「Minto Sawasdee Vacation」は、タイ最大の祝祭であり、大型連休となる「ソンクラン（4月13日～15日）」に合わせ、タイの魅力を存分に詰め込んだスペシャルイベントです。

イベントのテーマは「日本発のMintoキャラクターたちがタイを旅する」。タイ国内でスタンプ6,000万DL以上を誇る「うさぎゅーん！」をはじめ、Mintoがプロデュースする人気キャラクターたちが、バンコクや地方の名所などタイ各地の観光スポットを巡ります。その姿を通じて、ローカルの方々には地元の魅力を再発見していただき、観光客の方々にはタイの楽しさを共有できるような空間を設計・デザインしました。

会場では、本イベントのために描き下ろしたタイオリジナルデザインの展示に加え、普段は目にすることのできない限定グッズも多数展開。ソンクランの熱気とともに、ここでしか味わえない特別な体験をお届けするイベントです。

Five Star Agency社について

タイ最大の日本アニメファンコミュニティの一つ「Japan Anime Movie」を運営。SNSフォロワー数は30万人を超え、日本映画の配給や大型イベントの開催を通じて、現地ファンへ常に最新のコンテンツを届けています。バンコクのランドマーク・MBKセンター内にある常設拠点「JAM Space」は、アニメ文化の発信地として多くのファンに親しまれています。本イベントでは、同社の知見とネットワークを活かした強力なパートナーシップを展開。

公式FBページ：https://www.facebook.com/japananimemoviethailand/

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/