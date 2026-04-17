GW明けの「一歩」がビジネスを加速させる。株式会社Meta Heroes、AI・XRの利活用を90分で凝縮解説する「5月限定セミナー＆交流会」をDX教育施設『Hero Egg』にて無料開催！

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、 2026年5月の毎週木曜日（7日、14日、21日）、大阪・なんばのDX教育施設『Hero Egg』にて、ビジネスマンを対象とした「AI・XR活用セミナー＆交流会」を無料開催いたします。大型連休（GW）明けのスタートダッシュを切りたいビジネスパーソンへ向けて、現場のプロが最新技術の導入・活用術を90分で分かりやすく解説します。

■ 今回のお知らせの概要

本イベントは、AIやXR（メタバース）といった先端技術に対し、「重要性は理解しているが、具体的にどう動けばいいか分からない」という課題を抱えるビジネスパーソンを対象とした体験型セミナーです。

単なる座学にとどまらず、施設内でのデモ体験や施設見学を通じた「解像度の向上」、さらには参加者同士や専門スタッフとの「交流・個別相談」の時間を設けることで、参加後すぐに次の一手へ繋げられる内容となっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/348_1_8d0f5735eb3d08c1d7500dcb5ca08c11.jpg?v=202604171051 ]

会場：Hero Egg

大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

参加費：無料

🟥 Meta Heroes｜セミナー＆交流会を選択後、ご都合のよい日程をお選びください。

参加申込 :https://forms.gle/bWhfuHszPHyhP2gu6

■ 社会背景

現在、あらゆる産業においてAIやXRの導入は待ったなしの状況です。しかし、多くの企業や個人が「情報が多すぎて何から手をつければいいのか」「自社の事業にどう直結するのか」という迷いの中で足踏みをしています。

特に、ゴールデンウィークという長期休暇中に「休み明けから新しいことに挑戦しよう」と決意しながらも、いざ日常に戻ると具体的な行動に移せないまま時間だけが過ぎてしまう「5月病」ならぬ「DX停滞」が多くの現場で見受けられます。

■ 私たちが今回実行すること

私たちは、この5月こそがビジネスの成否を分ける重要なターニングポイントであると考えています。「GW明け、最初に動いたビジネスマンが、5月を制す」。この言葉を掲げ、一歩踏み出すためのハードルを極限まで下げる場を提供します。

今回のセミナーでは、以下の3点を軸に構成しています。

- AI・XR活用術の凝縮解説：現場のプロがビジネス直結のノウハウを伝授。- リアリティの追求：デモ体験や施設見学を通じ、技術を「自分事」化。- 繋がる場の提供：個別相談や参加者同士の交流で、新たなビジネスチャンスを創出。

■ 今後の展望

私たちは、AIやXRが決して一部の専門家だけのものではなく、誰もが未来を切り拓くための「武器」になる社会を目指しています。今回のセミナーをきっかけに、一人でも多くのビジネスパーソンが最新技術を味方につけ、自らの事業や地域社会をアップデートしていく「ヒーロー」へと進化することを確信しています。

Meta Heroesはこれからも、教育・防災・地方創生といった社会課題に対し、テクノロジーと情熱で挑み続けます。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]