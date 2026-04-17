MOVO Berthに「外出機能」を追加、ドライバーの不在状況がリアルタイムにわかる

株式会社Hacobu

株式会社Hacobuは、トラック予約受付サービス「MOVO Berth（ムーボ・バース）」(https://hacobu.jp/movo-berth/)に、ドライバーの「外出機能」を追加しました。ドライバーが受付後に拠点を離れているかどうかをひと目で把握でき、「呼び出したのに、どこにいるのかわからない」といった行き違いを防ぎます。車両の呼び出しやその後の作業の判断がスムーズになり、ドライバーの待機時間もより正確に把握できます。

開発の背景：到着のまま姿が見えない「ドライバーが今どこにいるか分からない」を解決

物流の現場では、1台のトラックドライバーが1日に複数の拠点を回り、荷物を積み降ろしするケースがあります。特に冷凍・冷蔵倉庫など拠点が密集している現場では、複数の拠点に先にまとめて受付を済ませ、呼び出された順に移動するため、最初に受付をした拠点を一時的に離れることがあります。

HacobuのMOVO Berthは、トラックの予約から到着受付・退場までをリアルタイムに把握できるシステムですが、従来はドライバーが一時外出しても、拠点担当者が見る「バース表（トラックの予約情報を一覧で確認できるカレンダー）」の上では「到着済み」のままでした。その結果「構内の別エリアにいるのか」「他拠点へ移動したのか」がすぐに判断できず、次の車両を呼ぶタイミングの判断に迷いが生じることがありました。こうした声を受けて開発したのが、ドライバーの「外出」と「戻り」を正確にシステム上で記録・表示する機能です。

また、ドライバーが到着してから呼び出されるまでの「荷待ち時間」は、改正物流効率化法でも荷主企

業に削減の努力が義務付けられています。今回の機能により、外出中の時間と構内での滞在時間（荷待

ち時間）を区別して記録できるようになりました。

機能の概要：受付端末の操作ひとつで、バース表がリアルタイムに切り替わる

ドライバーが拠点の受付端末（iPad等）で「外出する」「戻る」を操作すると、物流拠点側の担当者が

見る「バース表」の上で、即座に「外出」表示へ切り替わります。現場担当者は複数のドライバーの状

態を一覧で見ながら、次の車両の誘導や作業指示を判断できます。

主な対象ユーザー

・物流センターやバース管理を担う拠点責任者・現場担当者

・複数拠点を巡回するドライバー

・物流拠点の運用効率改善を担うマネージャー

主な特徴：4つの機能で、現場の「見えない」をなくす

特徴1：バース表でドライバーの不在をひと目で確認

作業カードに「外出」のラベルまたはアイコンが表示されるため、現場担当者はバース表を見るだけで

ドライバーの状態を把握できます。次の車両を呼ぶタイミングや、戻ったドライバーへの対応をすばや

く判断できます。

特徴2：外出・戻りの履歴を予約単位で記録

外出と戻りは、予約詳細の更新履歴に時系列で残ります。いつ・何回外出があったか、後から確認でき

るため、現場運用の振り返りやトラブル対応に活用できます。

特徴3：自社の作業管理システムや構内モニターにも「外出中」を表示できる

APIを使うと、MOVO Berthの外出状態を自社のシステムへ自動で連携でき、担当者がMOVO Berthと自社システムを交互に見なくても済みます。例えば、物流拠点側が自社で使っている作業管理システムや構内モニターがあった時、そこに「ドライバーAさんは現在外出中」という情報をMOVO Berthから自動で引っ張ってきて表示する、といった使い方ができます。

特徴4：外出・戻りの時刻を含む生データをCSV出力

一時外出・戻りの時刻を含むデータをCSV形式で出力できます。後から物流拠点側が集計・分析に活用

した場合も、現場のレポート作成にそのまま使えます。

トラック予約受付サービス「MOVO Berth」について

Hacobuが提供する「MOVO Berth」は、荷待ち・荷役時間の削減や物流現場の生産性向上を実現するシェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービスです。入場予約・入退場受付によって、物流センター・工場における荷待ちの改善や生産性向上を支援します。車両の入場時間を分散し、計画的な入出荷作業で荷待ち問題を解決します。荷待ちや作業にかかっている時間を可視化し、物流改善にお役立ていただくことも可能です。複雑な運用パターンにも柔軟に対応できるプロダクト機能と、専任担当者による豊富なノウハウを活かした手厚い導入支援によって、導入後の運用定着まで高い確率で実現します。

https://hacobu.jp/movo-berth/

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア