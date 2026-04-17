生活をガラリと変える「究極の日用品」を調査！ 入っていいorダメな「保険」辛口ジャッジも見逃せない!!【MONOQLO6月号】

株式会社晋遊舎6月号は「究極の日用品The Best 2026」を総力特集！ 朝・昼・夜・休日それぞれで使う日用品をくまなく調査して、おすすめを紹介します。「脱・いつものやつ」で24時間をアップデートしましょう！ その他、「保険辛口ジャッジ」「英語コーチング覆面調査」なども掲載。6月号も暮らしをアップデートする情報を厳選してお届けします。

惰性で「いつものやつ」を買うのはちょっと待った!! 生活をアップデートする究極の日用品を調査

究極の日用品 The Best 107

毎日誰しもが使う「日用品」。つい値段だけを見て、何も考えずに買ってしまうことも多いのではないでしょうか。そんなのもったいない！ 編集部が忖度ナシのガチテストで見つけた「究極の日用品」。これを使えば、普段の生活（24時間）が激変すること間違いなし！ ぜひ最後までご覧ください。

何となく加入組は見直しのチャンス！ 入っていい×入ったらダメな保険を徹底解説保険辛口ジャッジ2026

新年度で子どもが独立するなど、生活環境が変化する今、このタイミングが保険の見直しどき。今年はさらなる値上げも予定されているので、割安で充実保障の保険商品を5名のプロたちに選んでもらいました。

同じ期間でも理解度に差が！ 英語初心者が大手4社に通って調査しました英語コーチング覆面調査

“短期間で英語の上達が期待できるサービス”として注目されているのが「コーチング型」と呼ばれる英語スクールです。本特集では調査員が代表的な4社を実際に受講し、一体どんなサービスなのか、その実態を徹底調査してきました！

ドラッグストアや百貨店、通販で買える！定番品から新製品までテストしました日焼け止め最新&人気11選

紫外線をしっかりカットするものはもちろん、塗ったときのベタベタ感や白浮き感もなるべく少ない方がいいですよね。そこで編集部が「焼けにくさ」「使用感」「成分」の3項目から検証を行い、使って損なしの日焼け止めを探しました。

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2026年で17周年を迎えました！ 日用品やファッション、保険、クレジットカードなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名：MONOQLO

発行日：毎月19日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/



※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。

【MONOQLOの公式アカウント】



SNS公式アカウントでも本音を公開中！ ぜひフォローを!!

LINE :https://page.line.me/?accountId=oa-monoqloX（旧Twitter） :https://twitter.com/monoqlo_info

本音でテストする商品評価サイト「360LiFE（サンロクマルライフ）」でも

MONOQLOのコンテンツを公開中！



https://360life.shinyusha.co.jp/list/monoqlo

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp