IBJ加盟店として初。オンライン結婚相談所「IBJ online」にリングベルが参画

株式会社IBJ

国内最多*の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷 健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）のオンライン結婚相談所プラットフォーム「IBJ online」に、結婚相談所「リングベル」（株式会社リングベル、代表：須田 拓馬、本社：神奈川県川崎市）が加盟いたしました。カウンセラーの手厚いサポートを提供する「IBJ」と、オンラインの手軽さを備えた「IBJ online」の両プラットフォームを活用する加盟店は初の事例です。深刻な未婚・少子化を背景に、IBJは婚活者の多様なライフスタイルに対応し、成婚機会を最大限に高めてまいります。

■IBJ加盟店初──「IBJ」と「IBJ online」両方の掛け合わせ

「IBJ」は、カウンセラーによる手厚いサポートを強みとする結婚相談所の会員をつなぐプラットフォームです。一方、「IBJ online」は、マッチングアプリと結婚相談所の利点を融合したオンライン型結婚相談所のプラットフォームです。今回、「IBJ」に加盟している結婚相談所リングベルが、「IBJ online」にも加盟しました。2つのプラットフォームを併用するのは、IBJ加盟店の中で初の事例となります。

リングベルは、２つのプラットフォームに加盟したことで、カウンセラーの伴走とともに最短で成婚を目指したい方には「IBJ」を、結婚相談所の利用にはまだハードルを感じ、自分のペースで相手を探したい方には「IBJ online」をご提案できるようになりました。これにより、お客様の婚活に対する温度感に応じた柔軟なサポートが可能となりました。

婚活者の温度感に応じて複数の入口を設けることで、これまでリーチできていなかった層にもアプローチし、成婚機会の最大化を図ってまいります。

■「IBJ online」加盟に伴い、新サービス「リングベルLite」開始

リングベルは「IBJ online」への加盟にあわせ、新たなサブブランド「リングベルLite」を設立しました。

▽リングベルLite（新設）

ご自身で主体的に活動し、「まずは気軽に婚活を始めたい」方に向けたサブブランドです。入会金0円、面談なしで気軽にスタートできる新プランです。

詳細：https://ringbell-marriage.com/lp/lite/1

▽「IBJ online」加盟記念キャンペーン

「IBJ online」への加盟を記念し、リングベルでは以下のキャンペーンを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/959_1_1522f8f0122214f65e1346714782b4ac.jpg?v=202604171051 ]

■「IBJ online」の今後について

「IBJ online」は、マッチングアプリを利用する「ライト層」と、結婚相談所で活動する「真剣層」の間に位置する、効率と信頼を重視する"婚活ミドル層"にとって最適なオンラインプラットフォームとして進化を続けてまいります。

加盟店の順次拡大により、ユーザーがより多くの選択肢の中から自分に合った相談所・プランを選べる体制を強化するとともに、今後は会員基盤を持つ加盟店や異業種との連携も視野に入れ、オンライン結婚相談所市場のさらなる拡大を目指します。

テクノロジーによる利便性と、IBJグループが培ってきた成婚メソッドを融合させ、深刻な社会課題である少子化・人口減少に正面から取り組んでまいります。

▼IBJ onlineへのご参画に関するお問い合わせ

加盟にご興味のある企業様・結婚相談所様は、以下までお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先：sales-ibjonline@ibjapan.jp （担当：小林）

◼️ リングベル（株式会社リングベル） https://ringbell-marriage.com/

IBJ結婚相談所連盟に加盟する結婚相談所。専属コンシェルジュによる手厚いサポートを強みとし、会員一人ひとりの婚活スタイルに寄り添ったサービスを提供しています。2026年4月には料金プランを全面リニューアルし、オンライン完結型の新サブブランド「リングベルLite」を新設。従来のサポート重視型プランに加え、気軽に婚活を始められるプランまで、幅広いニーズに対応する体制を整えています。

本 社 ：神奈川県川崎市中原区今井西町2-11

代表者 ：代表取締役 須田 拓馬

事業内容：結婚相談所の運営・結婚にかかわる周辺領域のサポート

■ IBJ online https://www.ibjonline.jp/

株式会社IBJが運営するオンライン結婚相談所プラットフォーム。マッチングアプリなどのライト層と、対面型の結婚相談所を利用する真剣層の間に位置する“婚活ミドル層”を主な対象とし、「結婚相談所の真剣度」と「オンラインサービスの手軽さ」を両立した仕組みを提供します。

連携する複数の結婚相談所の会員と出会える豊富な機会と、全会員に独身誓約書の提出を必須とした高い信頼性により、日本の婚活市場をさらに活性化させていきます。

ＩＢＪグループについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/