「黒田さんも買ってもらったんでしょ？」第一子誕生のケンコバがメッセンジャー黒田にチャイルドシートをおねだり！武田真治と大阪・松原をおっさんぽ

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と2人の"ゲストのおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか？！

(C)テレビ大阪

出演

黒田有（メッセンジャー）

武田真治

ケンドーコバヤシ

◯番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/

◯番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m

番組内容

今回の舞台は、松原市。2021年には大型商業施設「セブンパーク天美」がオープン。約200の店舗に加え、シネコンやアクティビティ施設「VS PARK」もそろい、買い物とエンターテインメントが楽しめるスポットとしてにぎわっている。

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今回のお供は、昨年8月に20歳年下の一般女性と結婚したケンドーコバヤシ。今年1月には長男が誕生したばかりだが、「子どもは八つ子」などと冒頭からボケを連発。黒田から「ウソついてええのは3回まで」と釘を刺されるのだが…。

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今、若い女性に人気だという「布忍神社（ぬのせじんじゃ）」で、今回のゲスト・武田真治と待ち合わせ。黒田は初対面だが、ケンコバは面識があり、木村拓哉のYouTubeでも共演したという。これに黒田は「一流芸能人やね」と目を丸くするが、ケンコバは「黒田さんとは違いますよね」と一言。黒田は「なんやその言い方！ ボケ！」とブチギレ！？

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若い女性に人気を集めているのが、36種類のユニークな文が書かれた「恋みくじ」。せっかくなので、おっさんたちも引いてみることに。新婚・ケンコバの恋みくじに書かれていた意外な言葉に、黒田は大笑い！

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一行は、長男が生まれたばかりのケンコバの出産祝いを買いに、松原の人気スポット「セブンパーク天美」内の「トイザらス・ベビーザらス」へ。

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するとケンコバが「黒田さん、チャイルドシート買ってもらったんでしょ？」と、かつてこの番組で黒田が橋下に買ってもらったことを引き合いに出しておねだり！ 一番高額のチャイルドシートを狙うケンコバだったが、衝撃の事実が発覚し……！？

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武田は「プレゼントしたいものを考えてきている」と歩行器コーナーへ。子どもが歩行器で歩く姿がかわいいと話し、「使える期間は短いけれど」と、おもちゃ付き歩行器をケンコバにプレゼント。

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続いておっさんたちは、“ごはんのお供”を求めて「久世福商店」へ。人気商品を試食させてもらうと、そのおいしさのあまりおっさんたちはすっかり爆買いモードに！

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買い物を楽しんだ3人は、フードコート「ニューまったら横丁」でひと休み。たこ焼きを味わいながら、武田の結婚エピソードに迫る。もともと結婚願望は「少なかった」という武田が結婚を決意したきっかけとは？ さらにプロポーズは「花火が上がるワイキキビーチ」という絶好のシチュエーション。しかし妻の意外な返事に、ケンコバは思わず「地に足がついた奥さん」と感心する。そんなケンコバも、妻と結婚した理由を語るのだが……？

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腹ごしらえを済ませたおっさんたちは、「VS PARK」へ。ここは、テレビのバラエティで見たことがあるようなアトラクションが体験できるエリア。すると武田は腕立て伏せでパンプアップし、自慢の筋肉を披露！ 黒田は「すごいなぁ、筋肉！」とびっくり。

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やる気満々の武田にゲームで挑む黒田とケンコバ。思いのほか楽しんだ様子のおっさんたちは、「子どもがもうちょっと大きくなったら、こういうところに連れてこなあかんね」としみじみ。もうすぐ3歳になる武田の娘は走るのが大好きで、武田はブーツ派ながら、今はすぐ追いかけられるようジョギングシューズで出かけるようになったという。

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続いて近鉄河内松原駅周辺をぶらり。駅近くで見つけた古民家カフェに立ち寄る。そこで子育て談義に花を咲かせるおっさんたち。娘を愛嬌のある子に育てたいと話す黒田だが、自分が男ばかり4人兄弟の末っ子ということもあり「女の子の気持ちがまったくわからない。どうしたらええんやろ？」と吐露。武田とケンコバにアドバイスを求める。

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さらに、武田のサックスの話題にも。1995年にサックス奏者としてCDデビューを果たし、忌野清志郎率いるバンドに参加。2年間にわたり全国ツアーを回ったという。そのときの忌野清志郎の人柄がにじむエピソードを明かす。さらに最後には、武田真治が名曲をサックスで生演奏！