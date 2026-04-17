【メディア先行公開】京都に誕生するアウトドア複合施設『ウッドデザインパーク京都-彩-』で内覧会を開催

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、2026年5月23日（土）に京都府京田辺市にて開業予定のアウトドア複合施設『ウッドデザインパーク京都-彩-』において、報道関係者の皆様を対象とした内覧会を開催いたします。

本施設は、旧「竜王野外活動センター」を改装し、宿泊・日帰りBBQ・キャンプ・サウナ・体験コンテンツを備えた複合型施設として整備した施設となります。

ウッドデザインパーク京都-彩- 公式HP :https://wood-designpark.jp/kyoto/

全8室のホステル客室全5棟のコテージ客室



当施設はホステル・コテージでの宿泊と日帰りBBQを中心とし、準備や片付けの手間なく利用できる快適なアウトドア環境と、来場者が自由に楽しみ方を選べる体験型コンテンツが特徴です。

本内覧会では、施設全体のご案内に加え、各エリアの見学および体験コンテンツのご紹介を予定しております。

開業前の段階で施設の取り組みや魅力をご確認いただける機会となっております。

施設内一部紹介

宿泊者専用のアウトドアサウナ

宿泊者のみご利用できるアウトドアコンテンツとして、お茶をテーマとしたサウナ『玉露サウナ』。

お茶の香りを体験できるロウリュウと、和菓子とのペアリングを楽しめる玉露とのセットを、サウナ後に堪能いただけます。

※専用プランは6月中旬ごろ公開予定

クラフト体験『彩工房』

既存のクラフト室を活用した体験教室では、ボールペンやカッティングボードなど、年齢に応じて旅の思い出となる作品づくりをお楽しみいただけます。

プレオープン期間中は、当該クラフト体験を無料にてご案内する予定です。

※グランドオープン後、宿泊・日帰りで体験可

■内覧会概要

日時：2026年4月23日（木）14:00～15:00

対象：報道関係者

参加費：無料（事前申込制）

■申込・お問い合わせ

取材・ご参加をご希望の方は、下記までお電話またはメールにてご連絡ください。

メールでのお申し込みの際は、”参加人数およびご所属（媒体名・会社概要等）”を明記いただきますようお願いいたします。

申込締切：2026年4月22日（水）12:00まで

なお、応募多数の場合は受け入れを制限させていただく場合がございます。

また、テレビ・新聞・雑誌等の有線媒体を優先してご案内させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

会社概要

ウッドデザインパーク岡崎ウッドデザインパーク一宮-紡-

ウッドデザインパーク株式会社は、東海・関西エリアを中心にアウトドア施設やBBQ場を展開し、現在宿泊・飲食店舗合わせて12拠点を運営。

自然の中で気軽に楽しめる滞在空間づくりを重ねてきた同社にとって、本施設は京都初出店。

これまで培ってきた運営ノウハウを活かしながら、京都の自然環境の中で“泊まる・囲む・味わう”体験を提供する新たなアウトドアホテル＆BBQ場として展開予定です。

社名：ウッドデザインパーク株式会社

本社：〒458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地ベルインビルB棟3階

代表取締役：鈴木 大基

HP：https://wood-designpark.jp/