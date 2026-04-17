UBTECH子会社・UQIとホンダトレーディング中国法人が戦略的協業契約を締結

株式会社ホンダトレーディング

株式会社ホンダトレーディングは、当社の中国法人である本田貿易（中国）有限公司（本社：中国広東省広州市）において、中国のロボットメーカーである優必選科技股份有限公司（UBTECH Robotics）傘下の無錫優奇智能科技有限公司（以下「UQI優奇社」、本社：中国江蘇省無錫市）と戦略的協業契約を締結し、製造および物流分野におけるヒト型ロボット活用に関する実証実験の実施と、無人物流車などの自動化製品を販売いたします。

ヒト型ロボットの実証実験の概要

本実証実験では、ヒト型ロボットを対象に、製造・物流現場における生産性向上や業務効率化を目指して、現場での適応性等について検証を行います。

主な検証内容は以下の通りです。

- ヒト型ロボットの現場適用可能性- ヒト型ロボットの潜在的な将来応用シナリオ など

なお、実証実験は提携先企業の倉庫等において実施する予定です。

本実証実験の結果を踏まえ、導入の是非や活用の可能性についてUQI優奇社とともに検討してまいります。

無人物流車など自動化製品の販売の概要

ホンダトレーディングのネットワークを通じたUQI優奇社の無人物流車や自動倉庫などの自動化ソリューションの提案と販売

調印式（2026年3月）

会社概要

本田貿易（中国）有限公司

本社所在地：中国広東省広州市天河区珠江新城華夏路10号富力中心22階01A、02、03単元

株主：株式会社ホンダトレーディング 100%

代表者：董事長 田中 啓介

主な事業内容：軽金属、鉄鋼、樹脂、部品、設備・金型の調達および供給

公式サイト：Honda Trading (CHINA) Co., Ltd.(https://www.hondatrading.com/company/htgroup/china/en/HTCH)

無錫優奇智能科技有限公司

本社所在地：中国江蘇省無錫市無錫経済開発区清舒道99号雪浪小鎮1号棟104室・105室・204室・205室およびT2棟

代表者：CEO 李貝

主な事業内容：AIおよびロボティクス技術を活用した産業用ロボット、無人搬送車、ヒト型ロボットの開発・製造・販売ならびに、スマートファクトリー、スマート倉庫、スマート配送を統合した自律型物流ソリューションの提供

公式サイト：About UQI Robotics(https://www.uqirobot.com/en/)

株式会社ホンダトレーディング

本社所在地：東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX 南ウイング18階

代表者：代表取締役 社長執行役員 林 克人

設立：1972年3月

事業内容：原材料、部品、設備、車両等の調達・供給、並びに一部原材料の加工および製造

URL：https://www.hondatrading.com/