【手のひらサイズの光るインテリアキット】ディズニーの人気作品が、小さな箱の中で輝く。「HAKOBEYA」全16種が2026年4月下旬発売！

株式会社やのまん

株式会社やのまん（本社：東京都台東区、代表取締役：矢野宙司）は、この度、パーツを差し込むだけで完成する手のひらサイズのDIYインテリアキット「HAKOBEYA」全16種を2026年4月下旬より発売いたします。全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトでご購入いただけます。

やのまん公式ページ：https://www.yanoman.co.jp/topic/hakobeya/(https://www.yanoman.co.jp/topic/hakobeya/)

「HAKOBEYA（ハコベヤ）」とは？

商品一覧はこちら :https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=895

「HAKOBEYA」とは、アクリルと木製のパーツを差し込むだけ。約20分で完成する工具不要のDIYインテリアキットです。付属のLEDライトを灯せば、お気に入りのディズニーの物語が部屋の中に静かに浮かび上がります。コンパクトなサイズ（縦9.5cm×横7.5cm×奥行6cm）で、大人のインテリアや推し活にも最適です。

「HAKOBEYA」の特長

デスクや棚に飾るインテリアにLEDライトが灯るとより幻想的灯すと、世界が広がる！

付属のLEDライトユニットのスイッチを入れるとアクリルパーツが光を受けて輝き、キットの世界観が一層際立ちます。点灯時と消灯時で異なる、二つの表情をお楽しみください。

※電池(CR2032×1個)は別途お買い求めください。

手のひらサイズでどこでも飾れる！

完成サイズは手のひらに収まるほどコンパクト。デスクや棚はもちろん、どんな場所にも馴染むサイズ感で、お気に入りの空間に物語を添えることができます。

集めるほど、あなたの"好き"が形になる！

リメンバー・ミー、ズートピア、トイ・ストーリーなど、人気ディズニー／ピクサー作品全16種のラインナップ。お気に入りの物語を集めて、あなただけのコレクションを楽しんでみてはいかがでしょうか。

「HAKOBEYA」製品概要

パーツを順番に差し込むだけで工具不要LEDライトがキット内をやさしく照らします手のひらに収まるコンパクトサイズ

パーツを差し込むだけで完成する工具不要のDIYインテリアキット。LEDライトユニット付属（電池CR2032×1個は別途購入必要）。完成後はそのまま飾れるインテリアとしてもお楽しみいただけます。

HAKOBEYA製品一覧ラインナップは全16種類

(C)︎Disney (C)︎Disney/Pixar (C)︎Just Play，LLC (C)︎Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

- 製品名： HAKOBEYA- 完成サイズ：縦9.5×横7.5×奥行6ｃｍ- 価格： 各3,080円（税込）- 発売日：2026年4月下旬

※電池(CR2032×1個)は別途お買い求めください

株式会社やのまんについて

やのまん公式サイト :https://www.yanoman.co.jp/topic/hakobeya/

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

社名：株式会社やのまん

本社所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

代表取締役：矢野 宙司

事業内容： ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://twitter.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ