4月24日開催「溶接DX」オンラインセミナー 熟練の技を継承、未経験者を即戦力に

株式会社アマダ

株式会社アマダは2026年4月24日（金）に、ファイバーレーザ溶接システムによる溶接自動化「溶接DX」のオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、精密板金加工を手掛ける株式会社木附製作所（所在地：神奈川県綾瀬市）のご協力のもと、実際の工場の様子を公開するとともに、導入に至る背景や現場のリアルな評価など「生の声」をお届けします。また、視聴者の皆さまからのご質問にもLIVE形式でお答えします。

■ 板金加工業界が直面する「技術継承」と「付加価値向上」の課題

現在、板金加工業界ではベテラン職人の技術継承や、製品単価の下落傾向に伴う付加価値の向上が共通の課題となっています。一方で、人手に依存しない自動化の導入は、ロボットの扱いの難しさから見送られるケースが少なくありません。

株式会社木附製作所は、すでにハンディファイバー溶接機を導入しており、その高い技術力で自在に使いこなしていました。そのなかで、なぜあえて「溶接DX」の導入に踏み切ったのか。また導入により現場はどう変わったのか。その背景と導入後のリアルな評価をお届けします。

■ こんな方におすすめ

・ベテラン職人の技術に頼り切った現状をなんとかしたい

・製品の付加価値を上げる方法に悩んでいる

・溶接の自動化に興味があるが、ロボットの扱いが難しそうだと感じている

ぜひ、ご参加くださいますようお願いいたします。

【開催概要】

テーマ：【オンラインサクセスユーザー見学会】熟練の技をデータで継承 未経験者が即戦力に変わる溶接DX

開催日時：2026年4月24日（金） 13:30～14:15

視聴方法：本セミナーはZoomを用いた無料オンラインセミナーです。

【お客さま概要】

株式会社木附製作所（所在地：神奈川県綾瀬市）

各種筐体、筐体カバー、パネル、扉、フレーム、ダクト、薄板シム、リフレクターなどの製作

https://kizuki-ss.deca.jp/

【お申し込み・詳細】

下記URLより事前登録をお願いします

https://zoom.us/webinar/register/WN_IrNm0XRiRDq2o7xWOqCT7g#/registration(https://zoom.us/webinar/register/WN_IrNm0XRiRDq2o7xWOqCT7g#/registration?utm_medium=PR122)

セミナー詳細について

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/assets/pdf/2026_apr_flw.pdf?utm_medium=PR122

ご紹介するマシン「FLW-3000Le」について

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/weld/flw-le/flw-le.html?utm_medium=PR122

※木附製作所と競合関係にある企業については視聴をご遠慮いただく場合がございます。