【2026年最新調査】大腸がん領域における製薬会社主催Web講演会の参加実態―医師682名に調査

株式会社スマートホスピタル

株式会社スマートホスピタル（Upstreamマーケティング支援事業本部）は、大腸がん領域の専門医を対象に「製薬メーカー主催Web講演会の参加状況および参加契機」に関するアンケート調査を実施しました。682名の有効回答をもとに、2026年時点におけるWeb講演会の参加動向と、参加に至るきっかけの傾向をまとめています。

調査背景

近年、製薬メーカーが主催するWeb講演会は、医師の情報収集手段として定着しつつあります。一方で、どのメーカーの講演会に医師が実際に参加しているのか、またどのような経路で講演会を認知・参加しているのかについては、定量的なデータが限られていました。

本調査は、大腸がん領域の専門医に焦点を当て、Web講演会への参加実態と参加に至る経路を定量的に把握することを目的としています。

調査結果 1：2026年に参加した製薬メーカー主催Web講演会

2026年に参加した製薬メーカー主催のWeb講演会について尋ねたところ、「大鵬薬品工業」が30%と最も高く、次いで「武田薬品工業」が28%で続きました。以下、「日本イーライリリー」25%、「小野薬品工業」22%、「中外製薬」19%、「ツムラ」18%、「科研製薬」「テルモ」「第一三共」がそれぞれ17%という結果となりました。

「大鵬薬品工業」が30%と最も高く、2番手が「武田薬品工業」28%

調査結果 2：Web講演会に参加するきっかけ

Web講演会への参加きっかけとして最も多かったのは「Upstream」で65%、次いで「エムスリー」が55%でした。以下、「メーカー担当者の案内」30%、「ケアネット」24%、「日経メディカル」18%、「HOKUTO」14%、「メドピア」10%と続いています。

医師専門メディアを通じた認知が主要な参加経路となっており、「メーカー担当者の案内」（30%）や「メーカー本社からのメール案内」（7%）といった直接的なアプローチと比較して、第三者プラットフォーム経由での参加が多い傾向が見られました。

「Upstream」が65%で最も高く、次いで「エムスリー」が55%

メーカーからの直接案内よりも第三者プラットフォーム経由が主流

Web講演会・広告・リサーチ施策への示唆

本調査結果は、医療メディアを活用した情報提供において、

- Web講演会や動画コンテンツを通じた情報提供- 施設規模や診療科に応じたターゲット配信- 医師の意識や行動を把握するためのリサーチ・調査

といった施策が、実臨床に関与する医師層へのアプローチ手段として有効である可能性を示唆しています。

外科領域製品担当の製薬会社プロダクトマーケティング、カスタマーエクセレンス、デジタル部門、ご担当者様へ

- 現在のメディアではリーチが伸び悩んでいる- 視聴する医師の層が偏っている- Paidメディアのコストが高い

――そんな課題をお持ちの担当者様へ。

Upstreamなら、より費用対効果高く、外科医のリーチ拡大に貢献できる可能性があります。

調査概要

話を聞いてみる :https://www.smarthp.co.jp/contact[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57224/table/27_1_a4ff161dc2fae0439097d38e4454aed8.jpg?v=202604171051 ]

※ 本調査では、四捨五入の関係でスコアの合計値が±1%の誤差が出る場合があります。

※ サンプル数がn=30を下回る場合があります。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57224/table/27_2_160a09c796e9705df54dded11cf586d8.jpg?v=202604171051 ]

Upstreamとは？

Upstream（https://upstream.surgery）は、医師主導の動画教育を目的として立上がりました。現在、急性期病院の臨床医の約8割が利用する手術動画プラットフォームで、多くのKOLも賛同。学会とのタイアップを通して急速に成長しているプラットフォーム。

対象診療科：上部消化管外科、下部消化管外科、一般外科、泌尿器科、婦人科、呼吸器外科、肝胆膵外科、心臓血管外科、乳腺外科等