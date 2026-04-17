4/19(日)「北海道日本ハム vs 埼玉西武」GAORA SPORTSで完全生中継　二人組歌謡グループ・風輪によるファーストピッチ＆試合後ライブも生中継

株式会社GAORA北海道日本ハムファイターズのホームゲーム全試合を生中継するCS放送・GAORA SPORTSでは、4月19日(日)開催「北海道日本ハム vs 埼玉西武」も試合開始30分前から生中継でお届けします。当日の試合前には、二人組歌謡グループ・風輪(ふうりん)によるファーストピッチ、そして試合後にはスペシャルライブが開催。この模様もGAORA SPORTSで生中継することが決定しました。風輪

『風輪』は、拓也(たくや)さん・翔司(しょうじ)さんからなる、平均身長185センチの二人組歌謡グループ。林業経験11年の拓也さんと、プロ野球選手を目指していた翔司さん、異色の経歴を持つ二人の思いと歌声が風に乗り、一体感という大きな輪を作ることをモットーに“風輪”と命名されました。2024年3月にメジャーデビューを果たし、オリコン演歌・歌謡曲チャート初登場1位を記録。昨年3月には、第39回日本ゴールドディスク大賞の『ベスト・演歌／歌謡曲・ニュー・アーティスト』を受賞しました。

いま勢いを見せる風輪が、4月19日(日)にエスコンフィールドHOKKAIDOに登場！当日は、「北海道日本ハム vs 埼玉西武」の試合前に行われるファーストピッチに挑戦します。そして試合後にはグラウンドでスペシャルライブを開催。GAORA SPORTSでは、このファーストピッチとスペシャルライブも生中継でお届けします。

全国各地で、客席と一体化となる“風輪”旋風を巻き起こしている男性ヴォーカルユニットによるファーストピッチ、北海道日本ハムファイターズと埼玉西武ライオンズによる熱戦、そして試合後の風輪スペシャルライブまで余すところなく生中継でお届け！エスコンフィールドHOKKAIDOの熱気と興奮をGAORA SPORTSでお見逃しなく。

＜風輪 球団を通じてのコメント＞

この度ファーストピッチを努めさせていただきます風輪です！一報を聞いた際、飛び跳ねて喜びました！

2人とも少年野球から野球を始め、翔司は東海大四高校（現 東海大札幌高校）野球部OBという事で、

青春時代に白球を追いかけた北海道の地で、このような機会をいただき大変光栄です！

ずっと来たいと願っていたエスコンフィールドHOKKAIDOなので全身で感じながら全力投球したいと思います！

始球式をしたいという夢を叶えて下さったファイターズの皆様に感謝の気持ちを込めて…

ライオンズの皆様にもエールを送れるよう、精一杯努めさせていただきます！！

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《番組概要》

■番組名

GAORAプロ野球中継（ファイターズ）「北海道日本ハム vs 埼玉西武（4.19エスコンフィールド）」

■放送日時

4月19日(日) 12:30～【生中継】

※『風輪』によるファーストピッチは、12:40ごろから実施予定

※試合後に行われる『風輪スペシャルライブ』はヒーローインタビュー終了30分後から開始予定

■出演

解説：稲田直人

実況：土井悠平

ビジボ(ライオンズ応援副音声)：高橋朋己、ちゃらんぽらん 冨好

★番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/fighters/4280470

★視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

GAORA SPORTSは、「スカパー！」・「J:COMをはじめとする全国のケーブルテレビ」・「ひかりTV」・「auひかりテレビサービス」を通じてご視聴いただけます。

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※記載の内容は予告なく変更になる場合があります