沖縄県内10自治体とA&W沖縄、さとふるが連携「A&W沖縄 お食事券」を共通返礼品として提供開始

株式会社さとふる

沖縄県内の10自治体（那覇市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、北谷町、北中城村、与那原町）と、エイアンドダブリュ沖縄株式会社（本社：沖縄県浦添市、代表取締役社長：平良 健一）、およびふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、沖縄を代表するファストフードチェーン「A&W（エイアンドダブリュ）」で利用できる「A&W沖縄 お食事券」を、2026年4月17日より、ふるさと納税のお礼品として提供開始します。

本お礼品は、沖縄県内に店舗を有する自治体が連携して提供する「共通返礼品」として取り扱われており、沖縄本島内のA&W各店舗で利用できるお食事券です。沖縄県内で最多の自治体が参加する「広域型共通返礼品」（※）となります。

※ 民間企業の運営するふるさと納税ポータルサイト25社に掲載されている、「沖縄県内の市区町村が近隣の他の市区町村と共同で設定した共通返礼品」を対象に株式会社さとふるが調査（2026年4月7日時点）

■イメージA&W沖縄外観（MAKIMINATO STORE牧港店）限定券面イメージ

■企画の背景

A&Wはアメリカで生まれ、1963年に沖縄に上陸して以来、国内では沖縄のみに展開するハンバーガーチェーンです。ルートビアやカーリーフライ、モッツァバーガーなど、沖縄ならではのメニューで知られています。観光客および地元住民の双方から高い人気を集め、沖縄の食文化の一つとして多くの方に親しまれています。

今回、A&W店舗が所在する複数の自治体が連携し、「共通返礼品」として同一のお礼品を提供することで、寄付者にとって魅力的で利便性の高い内容の実現を目指しました。本取り組みは、株式会社さとふるが企画提案を行い、エイアンドダブリュ沖縄株式会社と連携のもと、複数の自治体との調整やお礼品化に向けた検討を進めることで実現したものです。

複数の自治体で共通して利用できるお礼品とすることで、沖縄観光やドライブなど、さまざまなシーンで利用でき、沖縄の食文化の魅力発信にもつながることが期待されます。

■お礼品概要

【沖縄本島全店舗で利用可能】A&W沖縄 お食事券

寄付額：10,000円（3,000円分）/ 15,000円（4,500円分）/ 30,000円（9,000円分）

URL：

https://www.satofull.jp/products/list.php?q=A%26W%E6%B2%96%E7%B8%84+%E3%81%8A%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E5%88%B8&cnt=60&p=1&ref_id=search(https://www.satofull.jp/products/list.php?q=A%26W%E6%B2%96%E7%B8%84+%E3%81%8A%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E5%88%B8&cnt=60&p=1&ref_id=search)

内容：店舗を有する沖縄県内の自治体が連携して提供する「共通返礼品」であり、沖縄本島内のA&W各店舗で利用可能なお食事券です。

利用可能店舗：沖縄本島内のA&W店舗

有効期限：発行日から6か月間

■参加自治体

那覇市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、北谷町、北中城村、与那原町

■エイアンドダブリュ沖縄株式会社について

A&Wは1963年に沖縄へ上陸して以来、地域の人々に愛され続けているハンバーガーチェーンです。「エンダー」の愛称で親しまれ、ルートビアやモッツァバーガー、カーリーフライなど沖縄ならではのメニューを提供しています。

沖縄県民の日常の食事としてはもちろん、沖縄を訪れる観光客にも沖縄の食文化として広く親しまれています。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上

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