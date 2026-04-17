【プレスリリース】パッケージを一新！キャンプ用食器洗剤「SHOKU.10」が、より環境に優しい「ECOデザイン」へリニューアル

パンサーフェス株式会社ラベルを廃止し、ボトル印刷を採用。資源と水を守る、真のサステナブル仕様へ

カーディテイリング製品の開発と販売を手がける パンサーフェス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役：藤原 正典）は、水のない場所でも食器の油汚れを落とせる拭き取りタイプのエコクリーナー「SHOKU.10（ショク・テン）」のボトルデザインをリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、製品の核となる「環境への配慮（ECO）」をより力強く打ち出すとともに、「アウトドアシーンやキッチンに溶け込みやすい、シンプルでクリーンなデザイン」を追求しています。

■ リニューアルの背景：外装からも「無駄」を削ぎ落とす

「自然を大切にし、キャンプを最後まで楽しむため」という想いから生まれた「SHOKU.10」は、発売以来、水資源を大切にするキャンパーの皆様に支持されてきました 。今回のリニューアルでは、中身の成分だけでなく「容器そのものもより低負荷であるべき」という考えに基づき、パッケージを刷新しています。

従来のプラスチックラベルを廃止し、ボトルへの直接印刷（ダイレクトプリント）を採用したラベルレス仕様へと進化を遂げました。これにより、製造工程における資源使用量と水の削減を実現し、環境への配慮をより力強く打ち出しています。

また、デザイン面ではアウトドアシーンやキッチンに溶け込みやすい、シンプルでクリーンなデザインを追求しました。新たに採用した半透明ボトルは、光の透過によって液面の揺らぎや質感を美しく見せ、自然界や生活空間に自然に馴染みます。無駄を削ぎ落としたミニマルな佇まいは、サステナブルな選択であることを直感的に伝える「ECO」ロゴとともに、現代のライフスタイルに寄り添う一品となっています。

NEWボトルは、光の透過によって液面の揺らぎや質感を美しく見せるデザイン。

■ 「SHOKU.10」が誇る3つのECO＆クオリティ

1.驚異の生分解性 94.6％：OECD301C準拠法試験により、微生物によって速やかに分解され、環境負荷を最小限に抑えることが証明されています。

2.食品添加物100％・防腐剤フリー：成分は食品添加物のみで構成。オレンジオイルの力で洗浄力を高めており、食器にも安心して使用できます。

3.プロ仕様の洗浄力（JIS規格同等）：家庭用合成洗剤試験法（JISK33652）に基づき、JIS標準洗剤と同等の汚れ落ちを証明済みです。

アウトドアシーンに溶け込みやすい,シンプルなデザインにリニューアル！

■ 利用シーン：水が使えない「その時」のために

・キャンプ・アウトドア：水場が遠いサイトや混雑時でも、本製品とキッチンペーパーだけでスマートに片付けが完了します。

・防災備蓄：災害時の断水下でも、貴重な飲用水を汚さず食器を清潔に保ちます。

・ご家庭のお掃除：冷蔵庫やIHコンロなど、水洗いが難しい場所の油汚れも手軽にリセットできます。

・オフィス：お弁当箱にも使えます。

■ 商品概要

・商品名：SHOKU.10（ショク・テン） 本体 300ml

・特徴：水のいらない拭き取りタイプ、日本製、食品添加物由来、半透明ボトル・ラベルレス直接印刷

・価格：1,250円（税込）

・販売ページ：Amazon商品ページ https://amzn.to/4eialnJ

■ パンサーフェス株式会社について

当社はカーディテイリング分野で培った高度な洗浄技術を応用し、アウトドアや日常生活における「環境保護」と「利便性」の両立を追求しています 。

・所在地：大阪府大阪市淀川区

・代表者：代表取締役 藤原 正典

・事業内容：カーディテイリング製品・アウトドア関連製品の開発および販売

・URL：https://pansurface.co.jp/

・Youtube：http://www.youtube.com/@pansurface

・Instagram：https://www.instagram.com/pansurface_pslab/