スポーツを頑張るお子さんへ！長友佑都専属シェフが贈る超たんぱくめし

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、加藤超也著『鶏が主役！超たんぱくめし(https://www.amazon.co.jp/dp/4074629828)』を2026年4月15日（水）に発売いたしました。

「うちのこ、結局何を食べればいいの？」

ジュニアアスリートとしてプロを目指すお子さんはもちろん、部活動に勤しむこ、習いごとで結果を出したいこを持つ親御さんたちにとって共通の話題。

栄養満点なことはもちろん、おいしく食べてもらうことが大事ですよね。おまけに家計を支えるレシピならよりありがたい。

そこで立ち上がったのが、プロサッカー選手長友佑都さんの専属シェフである加藤超也さん。

10年に渡り長友選手の食事をサポートしていますが、ご自身もスポーツを本気で頑張る中学生のお子さんのお父さん。「僕も皆さんと同じ悩みを持つ親のひとり。だから力になれたら、と思いました」

とにかく「鶏」が主役！

「たんぱく質は英語でプロテインといいますが、語源はギリシャ語で”第一の”という意味なんです。

そのくらい体作りの中では欠かせない最も重要な栄養素なんです」と著者の加藤氏。

たんぱく質を日常的に摂るとなれば、手軽なのは鶏。

鶏といっても、ささみや胸肉だけではありません。もも肉はもちろん、手羽元、手羽中、卵まで総ざらい。とくにもも肉は脂質が高いため避けられがちですが、その脂質こそが成長期には必要で重要なエネルギーとなります。

内臓は友達！

皮を油がわりにして作る「鶏のあっさりすき焼き」

レバーやハツといった内臓も血液の循環をよくするはもちろん、糖質や脂質の代謝をアップする効果＝疲れにくくスタミナを維持する働きが期待できます。ただどうしても味や食感が原因で、苦手とするお子さんも多い。

加藤さんご自身にもスポーツを頑張る息子さんがおり、同じような悩みを抱える親御さんのひとり。

だからこそお子さんでも食べやすい内臓系のレシピを届けたいとレシピを提案。

独特な風味を極力なくすべく、簡単な下処理方法はもちろん、お子さんに人気なトマト味や、甘辛いご飯が進む味わいに仕上げています。

食が細いこでも食べやすいレシピを

「スタミナポモドーロ」「レバー南蛮」

部活動をはじめ日々の活動に疲れ切って食べずに眠ってしまう、

食が細くてたくさんの量が食べられないという子も多くいます。

スープや麺類でするするとたんぱく質をとれるようなレシピも掲載。

「鶏だし茶漬け」

実際長友選手も試合後食欲がないとき、胃腸の調子をととのえたい時に

だしを中心としたレシピを口にするんだとか。

無理に食べなくていい

巻頭では長友選手のロングインタビューを掲載。

加藤シェフとの出会い、食の大切さについて語ってくださいました。

印象深かったのは「食が細くて食べられないお子さんはどうしたらいいか」

という質問への答えでした。

「食べたいというシグナルが出るまで、無理やり食べなくてもいい」

「食べなきゃいけないと思うより、食べたいという感覚を大事にすべき」

ご自身も食が細かったという長友選手ですが、

今や世界で戦うスーパースターのコメントにすっと心が軽くなる読者も多いはず。

日頃聞けない食事のことにフォーカスした内容を計6ページにて収録。

ほかにもここでしか聞けないエピソードが盛りだくさんです。

【著者情報】

加藤超也

株式会社Cuore所属。2016年、長友佑都選手の専属シェフに就任。同年から世界各国に同行し、食事の提供やアドバイスを通してサポート。サッカーのみならず多くの競技のトップアスリートのサポートを行っている。

【商品プロデュース】

無添加・化学調味料・保存料不使用の

プレミアム・ポタージュ「THE POTAGE」

【レシピ監修】

『長友佑都のファットアダプト食事法』（幻冬舎）

【著書】

『今日もお疲れさま！ 超回復めし』（主婦の友社）

『食べて脂肪が燃える魔法のレシピ』（幻冬舎）

instagram : @cuore_kato

【書誌情報】

書名：鶏が主役！超たんぱくめし

著者：加藤超也

定価：1,980円（税込）

発売日：2026年4月15日

サイズ、ページ数：B5判、112ページ

ISBN：978-4-07-462982-4

発売：主婦の友社

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4074629828(https://www.amazon.co.jp/dp/4074629828)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18537852/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18537852/)

※電子書籍あり

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