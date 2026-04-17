〈mina perhonen〉〈マルニ木工〉〈広島アンデルセン〉が協創「まいにちの暮らしをつむぐ～着ること、食べること、暮らすこと～」を5月1日(金)より広島アンデルセンにて開催

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所

株式会社アンデルセン(本社:広島市中区鶴見町2-19、代表取締役 社長執行役員:松本 真一)は、株式会社ミナ、株式会社マルニ木工との初めてのコラボレーション企画を、2026年5月1日(金)から5月31日(日)まで広島アンデルセン（広島市中区本通7-1）にて開催いたします。

「衣・食・住」のそれぞれの領域で暮らしを見つめてきた3社が協創を行い、ものづくりを通じて豊かな食体験をお届けしたいという思いから始まりました。素材と向き合い、使い手を想う、ていねいなものづくり。そして、やわらかなデザインや、木のぬくもり、パンのある食卓といったそれぞれの感性を響き合わせることで、暮らしにそっと寄り添い、まいにちをつむぐように永く愛されるものをと、3社の共通の想いのもと、さまざまな企画やイベントが誕生いたしました。

本イベントのために、mina perhonen デザイナー 皆川 明氏が描き下ろしてくださった「To svaner」（トゥ スヴェーナー）は、双子の白鳥が互いの友情を花に託した様子を描かれています。こちらのモチーフは、クッキー缶をはじめ、食卓を彩るクロスやトレイなど、暮らしに寄り添うアイテムとしてご紹介いたします。

なお、5月13日（水）～19日（火）は、スイーツイベントも開催。陽だまりのティースタンド“picnic”は、「陽だまりの中で過ごすヒュッゲなひととき」をコンセプトにものづくりが始まりました。〈マルニ木工〉が制作するティースタンドに、〈mina perhonen〉が監修のもと、〈広島アンデルセン〉がつくったパンやスイーツが並び、まるで陽だまりの中でバスケットを広げたような楽しい世界が広がるひとときをお楽しみいただけます。

より本イベントを深く知っていただける機会として、3社によるトークイベントやワークショップも開催。それぞれが大切にしている暮らしの視点やものづくりへの想い、食との関わりなど、日常を豊かにするきっかけとなるような時間をお届けします。3社が織りなす世界観を、どうぞお楽しみください。

【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/9964/table/122_1_cca13cb3f29bfd7afeadacba50946394.jpg?v=202604171051 ]皆川 明氏デザイン 広島アンデルセンオリジナル 白鳥のモチーフについて

“To svaner”

トゥ スヴェーナー…デンマーク語 二羽の白鳥

双子の白鳥が互いの友情を花に託している様子を描いています。その姿はデンマークの代表的な

食べものであるデニッシュペストリー“クリンゲル”のシルエットから着想を得ています。

白鳥はデンマークの国鳥であり、日本でも冬の風物詩になっています。その意味でこの二羽の白鳥は、 デンマークと日本の友好も表しています。

mina perhonenデザイナー 皆川 明

初夏の心地よいひとときをお届けするスイーツイベント

「陽だまりのティースタンド“picnic”」を、広島アンデルセンのパーティフロアにて期間限定で開催。

会場に並ぶティースタンドは、mina perhonenとマルニ木工が“陽だまりの中で過ごすヒュッゲなひととき”を思い描いてデザイン・制作した特別なもの。そのティースタンドにおいしさと物語を添えるのは、今回のモチーフである二羽の白鳥“To svaner（トゥ スヴェーナー）”を主役に、空や湖の風景をイメージしながらmina perhonenが監修し、広島アンデルセンがつくったパンやスイーツが並びます。バスケットを広げたように彩られたティースタンドとともに、小さなピクニック気分をお楽しみください。

※ティースタンドはイベント期間中、受注販売を行います。

左：写真は2名様分／右：イラストはmina perhonenによるイメージ図- 場所：広島アンデルセン5Fスカンジナビアホール（定員：28名様）または、４Fデンマークルーム（定員：20名様）- 期間：5月13日(水)～5月19日(火) 11：00～13：00／14：30～16：30- 会費：おひとり様7,000円（ドリンク付き）※税込- ご予約方法：お電話またはWEB※2名様よりご予約を承っております電話：082-247-2403（受付：10:00～19:00まで）WEB予約はこちら :https://reserva.be/hiroshimaandersenculture4/18（土）10時～承ります2Fアンデルセンキッチン

レストランでもヒュッゲなひとときを

日時：5月1日（金）～5月31日（日）

14：00～17：00（16：00ラストオーダー）

「陽だまりのティータイムプレート（ドリンク付き）」2,200円 ※税込

◎ご予約は不要です

コラボレーションアイテムの販売(5月1日より・数量限定)

皆川 明氏が、広島アンデルセンのために描き下ろしてくださった白鳥のモチーフがオリジナルアイテムになりました。

クッキー缶 “To svaner”

双子の白鳥が湖でゆっくりと佇んでいるひとときを表現しました。缶の中には、11種類のクッキーを詰め合わせ。

・サイズ：縦約9cm×横約13cm×高さ約5cm

・税込価格：4,600円

トートバッグ “To svaner”

内側に仕切り・ポケットなど日常使いにぴったりのトートバッグ。白鳥のモチーフだけでなくchouchoの刺繍などお客様の気持ちがワクワクするようなデザインです。

・サイズ：（外寸）縦約37.5cm×横約34cm、マチ約6cm×持ち手約75cm

・素材：コットン100％

・税込価格：8,250円

マルチリネンクロス “To svaner”

リネン糸でざっくりと織り上げたマルチリネンクロス。ナプキンとしてテーブルコーディネートにもお使いいただけるようなしっかりとした織地が魅力です。

・サイズ：縦:約35cm×横約60cm

・素材：リネン100％

・税込価格：4,730円

thermo mug ALLDAY “To svaner”

軽やかな保温・保冷タンブラー。

「ALLDAY」は、無駄のないシンプルなフォルムが魅力。凹凸や装飾が少ないぶん、フォルムの美しさがより際立ちます。

・サイズ：高さ約16cm、直径約6.6cm

・容量：360ml

・重量：195g

・税込価格：5,170円

トレイ “To svaner”

食器などを置いた時にも白鳥のモチーフが見える様にデザインされています。食卓だけでなく、ディスプレイや身近なアイテムの置き場所など、空間づくりの一端としても楽しんでいただけるアイテム。

・サイズ：縦約20cm×横約27cm

・税込価格：4,180円

※通信販売「アンデルセンネット」でもご購入いただけます。

※トートバッグ、マルチリネンクロス、thermo mug ALLDAY、トレイは、アンデルセン一部店舗で数量限定で販売いたします（thermo mug ALLDAYは3店舗、それ以外は29店舗で取り扱い）

※mina perhonen直営店での取り扱いはございません。

トークイベント「まいにちの暮らしをつむぐ～着ること、食べること、暮らすこと～」

通信販売「アンデルセンネット」はこちら :https://www.andersen-net.jp/shop/default.aspx5/1（金）～特設ページを公開します

皆川 明氏、山中 洋氏をお招きし、それぞれが大切にされている暮らしの視点やものづくりへの想い、食との関わりなどをテーマにお話を伺いながら、お客様の日常が豊かになるヒントをお届けします。

皆川 明 氏 （株式会社ミナ／mina perhonen デザイナー）

山中 洋 氏 （株式会社マルニ木工 代表取締役社長）

松本 真一 （株式会社アンデルセン 代表取締役 社長執行役員）

平岡 憲治 （広島アンデルセン ベーカー長）

ワークショップ「オリジナルのカッティングボードをつくろう！」

- 日時：5月16日（土）13:00～14:30- 場所：広島アンデルセン ５Fスカンジナビアホール- 定員：60名様- 会費：5,000円（デザートプレート・ドリンク付き）※税込- ご予約方法：お電話またはWEB電話：082-247-2403（受付：10:00～19:00まで）WEB予約はこちら :https://reserva.be/hiroshimaandersenculture4/18（土）10時～承ります

マルニ木工の家具で使われる木材を使用したカッティングボードをつくるワークショップ。

あらかじめ粗く成型した材料を紙やすりで滑らかにし、全体にオイルを塗り、最後に革紐を通して仕上げます。カッティングボードは皆川 明氏デザインの特別仕様です。

会社/ブランド紹介

- 日時：5月17日（日）14:00～16:00- 場所：広島アンデルセン 4Fデンマークルーム- 定員：15名様- 会費：7,700円 ※税込- ご予約方法：お電話またはWEB電話：082-247-2403（受付：10:00～19:00まで）WEB予約はこちら :https://reserva.be/hiroshimaandersenculture4/18（土）10時～承ります

ミナ ペルホネン

自然の情景や社会への眼差しからデザインを進め、日本各地の生地産地との連携により生み出されるテキスタイルを特徴としています。衣服に始まり、インテリアへとゆるやかにデザインの幅を広げながら、時の経過と共に愛着の増すもの、日々に寄り添うものづくりを目指しています。フィンランド語で「mina」は「私」、「perhonen」は「ちょうちょ」を意味する言葉。蝶の美しい羽のような図案を軽やかに作っていきたいという願いが込められています。

マルニ木工

1928年に広島で創業した木工家具メーカー。創業以来「工芸の工業化」をモットーに、職人の手作業と緻密な機械加工を融合し、工芸的な美しさ、安定した高い品質、適正な価格を実現し続けてきました。深澤直人氏やジャスパー・モリソン氏、セシリエ・マンツ氏といったプロダクトデザイナーと技術者が真摯に向き合い、100年経っても世界の定番として愛される、精緻で優れたデザインの木工家具をつくり続けることで、何気ない日常を美しく心豊かにします。

広島アンデルセン

1967年に広島でベーカリーとレストランの複合店としてオープン。デンマークのライフスタイルをお手本に、パンのある心豊かな暮らしをお届けしています。創業者がデンマークのホテルで出会い、デンマークとの交流のきっかけとなった「デニッシュペストリー」は、アンデルセンのトップオブマインドとして今も進化し続けています。

株式会社アンデルセン

1967年開店の広島アンデルセンを旗艦店に、全国に直営ベーカリー「アンデルセン」を展開。デンマークに学んだデニッシュペストリーや、アンデルセンファームのりんごを使った発酵種で作るパンのシリーズ「ファーマーズブレッド」など、ヨーロッパを源流とするバラエティ豊かなパンをお届けし、日々の暮らしの中のヒュッゲなひとときのお手伝いをしたいと願っています。

※ヒュッゲとは「人と人とのふれあいから生まれる、温かな居心地のよい雰囲気」を意味するデンマーク語。



■本社所在地

広島市中区鶴見町2-19 ルーテル平和大通りビル10F

■資本金

5,000万円

■展開ブランド

カッコ内は店舗数 ※2026年4月現在

広島アンデルセン(1)

アンデルセン(45)

アンデルセンカフェ(2)

デニッシュハート(21)

ブレッドストーリー(1)

■子会社

(株)JEAN-PAUL HEVIN JAPON