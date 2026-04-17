今話題のフィットネス競技「HYROX」のトレーニングプログラムなど、様々なスポーツが明治公園に集結！ゴールデンウィーク特別イベント「Wellness Park Tokyo」4/24(金)よりスタート！

Tokyo Legacy Parks株式会社

東京建物株式会社（以下「東京建物」）を代表構成団体とし、三井物産株式会社、日本工営都市空間株式会社、西武造園株式会社、株式会社読売広告社、株式会社日テレ アックスオンを構成員とするコンソーシアムが設立したTokyo Legacy Parks株式会社（以下「TLP」）は、ゴールデンウィークを含む2026年4月24日（金）～5月10日（日）（ピックルボールのみ～5月17日（日）まで）の期間、今話題のスポーツが体験できるイベント「Wellness Park Tokyo」を開催します。

フィットネス×有酸素運動が融合した注目の競技HYROX （ハイロックス）トレーニングプログラム、アメリカで人気を拡大している新感覚ラケットスポーツであるピックルボール、4月24日（金）に園内にオープンする「ALPEN RUN」や明治公園のランニングコミュニティ「Runner's Park Tokyo」によるコミュニティランプログラム（有酸素運動）、3つの異なるスポーツを入り口に、公園で体を動かす楽しさを発信し、東京のウェルネス向上に貢献します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/11_1_d2629102fd2cea1dd8ef8395b2ad5d26.jpg?v=202604170951 ]

※雨天時は中止または内容変更の場合があります。

【HYROX（ハイロックス） TRAINING in the Park】

世界的に注目を集めるフィットネス競技「HYROX」のトレーニングを、開放感あふれる屋外の公園で体験できる特別プログラムです。

ランニングと、HYROX競技で実際に行われる 8種目のワークアウト を体験していただけます。いつものスタジオやジムを飛び出し、開放感あふれる屋外だからこそ味わえる、特別なトレーニングをぜひお楽しみください。

大会を目指している方も、初めてHYROXに触れる方も、どなたでも気軽にご参加いただけます。

※本イベントはHYROX公式イベントではなく、HYROX認定コーチ主催のトレーニングイベントです。

主催：HYROX Performance Coach 石川聖

運営・協力：TLP

BIGINNER（ビギナー）クラス

昨年実施時の様子 ※今回とは場所が異なりますレッスンプログラム

初めてのHYROX TRAINING！

説明25分

ワークアウト65分

競技のルールや器具の使い方をレクチャーした後、ワークアウトを行います。

初めての方でも安心して参加できるクラスです。

OPEN（オープン）クラス

HYROX TRAINING実戦クラス！

説明10分

ワークアウト80分

最初にルールや流れを簡単に確認した上で、本番と同様の距離・構成で行う実戦クラスです。

初めての方でも、その日のコンディションに合わせて、距離や強度を調整していただいても問題ありません。

SPECIAL（スペシャル）クラス

カフェでの交流会付きクラス、女性限定、カップル限定、特別ゲストと一緒にチャレンジできるクラスなど、さまざまなテーマの特別HYROXクラスをご用意しています。

HYROXクラスは BEGINNER／OPEN のレベル別で実施します。各クラスの詳細な日程・内容をご確認ください。

コーチ（HYROX Performance Coach）石川聖

大手スポーツジムで長年勤務し フルマラソン・トライアスロンを経て、年横 浜大会でHYROXに出場。 HYROXを通じて身体のコンディションと積み上 げた過程が、日常の結果や意思決定を変えるこ とを実感。 現在は東京・茨城を拠点に 飲食・イベント会社を経営しながら、HYROXや wellnessイベントを開催している

山本一成（ズーナ）

45 Hamamatsucho トレーナー

大人の挑戦を全力で応援するコミュニティ

「Lifestyle Athlete Club」主宰

HYROX競技に取り組むアスリートとして、国内外の複数大会に出場。レース経験をもとに、実戦に直結するトレーニング指導を行う。運動歴のない方でも「怪我なく動ける身体づくり」を重視し、トレーニング開始から半年でHYROX出場まで導いた実績を持つ。

「全力で楽しむ。楽しんでいるうちに強くなる。」をモットーに活動中。

ヴィクトル

ボディメイク競技で日本一を獲得し、現在はHYROXを中心に活動するハイブリッドアスリート。

HYROX大阪大会では優勝、PROダブルス準優勝を経験し、世界選手権への出場権も獲得。

「トレーニングを通して人生を変える」をテーマに、

走る・鍛える・つながる、この3つを大切に指導しています。

初心者から上級者まで、誰でも挑戦できるHYROXの魅力を、ぜひ一緒に体感しましょう。

時間枠[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/11_2_11056a201861eb9be0c33511c5fec267.jpg?v=202604170951 ]

※一部、時間が異なる日程がございます。詳細は申込サイトをご確認ください。

参加料(現地支払い)[表3: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/11_3_746c7b87551dd0e92be15cc17c2ab810.jpg?v=202604170951 ]申込サイト（Peatix）

https://wellness-park-tokyo.peatix.com

第一弾として4/24～5/3分までを販売します。

5/4～5/10分は4/27頃販売開始予定です。

【MEIJI PARK PICKLEBALL COURT】

今、アメリカで大流行中の「ピックルボール」。老若男女問わず誰でも楽しめる新たなラケットスポーツとして親しまれています。本イベントでは、園内「みち広場」にピックルボール特設コートを設置。都心の緑豊かな環境で、話題のスポーツを身近に楽しめます。

※都立明治公園では普段は安全を考慮しボール遊びを禁止していますが、本イベントでは安全対策を十分に行った上で、ピックルボールを思う存分楽しんでいただける機会をつくります。

コート料金（1時間）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/11_4_802260897b07b8c3cf1ea5d3ff9145dc.jpg?v=202604170951 ]申込サイト（テニスベア）

https://reserve.tennisbear.net/unitedrights

【コミュニティランプログラム】

ランナーが生まれ、集まり、成長する。 アルペンが始動させるランコミュニティブランド「ALPEN RUN」1号店が4月24日（金）都立明治公園内にオープン。

ALPEN RUNは、ランニング用品を販売する単なる店舗ではなく、RUNという体験とコミュニティを提供します。

オープンを記念して、5月10日（日）までの開催期間中、連日様々なテーマでコミュニティランイベントを開催いたします。

詳細・申込

https://www.instagram.com/alpenrun.meijipark/

また、期間中は明治公園ランニングコミュニティ「Runner's Park Tokyo」のランニングイベントも開催、ぜひご参加ください。

・4月25日(土) 7:30～11:00予定 Long Run Session

・5月9日(土) 9:00～10:30予定 RPT×HYROX TRAINING

詳細・申込（随時更新）

https://www.instagram.com/runners.park.tokyo





