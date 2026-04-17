【COCOSHNIK】洗練の中に、確かな強さを宿したジュエリーコレクション「REFINED BOLDNESS」を4月17日(金)より発売
ワールドグループの株式会社ココシュニックが展開する贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド「COCOSHNIK（ココシュニック）」（http://cocoshnik.jp/(http://cocoshnik.jp/)）は、「REFINED BOLDNESS (リファインド ボールドネス)」と題した新作コレクションを4月17日(金)より発売いたします。
「REFINED BOLDNESS」をテーマに、ボリュームのあるフォルムを洗練された佇まいで仕上げたジュエリーをラインアップ。 艶やかなメタルの質感と、パーツの重なりが生む立体感が、それぞれ異なる表情でスタイルに印象をもたらします。 重なりが生む奥行きとリズムを、レイヤードスタイルでお楽しみください。
【REFINED BOLDNESS : ラインアップのご紹介 】
リング(左から) \165,000円 \253,000円 すべてK10YG ※すべて税込価格
ネックレス(上から) \154,000円 K10YG \134,200円 K10YGD ※すべて税込価格
詳細を見る :
https://store.world.co.jp/s/brand/cocoshnik/catalog/20260416/
【 商品のお取り扱い 】
■オンラインストア：http://cocoshnik.jp/
■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist)
【 Social Media 】
■ Instagram @cocoshnik_official
【 Brand Concept 】
贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド。
本物志向の女性へ向けてモダンでありながら流行に左右されない、日常感覚のジュエリーを提案します。
＜会社概要＞
・名称：株式会社ココシュニック（ワールドグループ）
・代表者:田中 英樹
・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-6-2
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/(https://corp.world.co.jp/)
ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/(https://store.world.co.jp/)