【COCOSHNIK】洗練の中に、確かな強さを宿したジュエリーコレクション「REFINED BOLDNESS」を4月17日(金)より発売

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株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ココシュニックが展開する贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド「COCOSHNIK（ココシュニック）」（http://cocoshnik.jp/(http://cocoshnik.jp/)）は、「REFINED BOLDNESS (リファインド ボールドネス)」と題した新作コレクションを4月17日(金)より発売いたします。




「REFINED BOLDNESS」をテーマに、ボリュームのあるフォルムを洗練された佇まいで仕上げたジュエリーをラインアップ。 艶やかなメタルの質感と、パーツの重なりが生む立体感が、それぞれ異なる表情でスタイルに印象をもたらします。 重なりが生む奥行きとリズムを、レイヤードスタイルでお楽しみください。


【REFINED BOLDNESS : ラインアップのご紹介 】




リング(左から) \165,000円　\253,000円　すべてK10YG　※すべて税込価格





ネックレス(上から) \154,000円　K10YG　\134,200円　K10YGD　※すべて税込価格






詳細を見る :
https://store.world.co.jp/s/brand/cocoshnik/catalog/20260416/


【 商品のお取り扱い 】


■オンラインストア：http://cocoshnik.jp/


■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist)



【 Social Media 】


■ Instagram　@cocoshnik_official



【 Brand Concept 】


贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド。


本物志向の女性へ向けてモダンでありながら流行に左右されない、日常感覚のジュエリーを提案します。


＜会社概要＞


・名称：株式会社ココシュニック（ワールドグループ）


・代表者:田中 英樹


・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-6-2


ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/(https://corp.world.co.jp/)


ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/(https://store.world.co.jp/)