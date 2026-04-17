株式会社テット・オムとの協業により新ブランド「TÊTE by TÊTE HOMME」を発売

ジーイエット株式会社

ジーイエット株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：石野孝司、以下「当社」）は、株式会社テット・オム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江村博之、以下「テット・オム」）との協業により、新ブランド「TÊTE by TÊTE HOMME（テット バイ テットオム）」を発売いたします。本ブランドは25歳～40歳代の男性をターゲットとし、洗練されたデザイン性をベースに、シーンを問わず日常的に取り入れられるようなメンズアパレルのラインとなっています。2026年4月17日より、当社が運営する「マックハウス」の全国37店舗および公式オンラインストアにて販売を開始いたします。

なお、当社は2025年9月に株式会社テット・オムとの子会社化に向けた基本合意書を締結しており、本取り組みは現時点における両社の協業施策の一環として進めるものです。本取り組みを通じて、当社はメンズアパレル領域における商品提案の幅を広げ、新たな顧客層の開拓と収益基盤の強化を図ってまいります。

■ジーイエットとテット・オムとの協業について

当社は、2025年9月にテット・オムとの子会社化に向けた基本合意書を締結しており、両社の協業のもと、商品開発およびブランド提案を進めています。

今回発売する「TÊTE by TÊTE HOMME」は、テット・オムが培ってきたパターンワークや都市型メンズスタイルの知見を活かしながら、マックハウスのお客様にとって取り入れやすい価格帯と、日常使いしやすいデザインを両立した新ラインです。

当社の店舗ネットワークと販売基盤、テット・オムのクリエイティブとモノづくりの知見を掛け合わせることで、従来のカジュアル主体の商品ラインに加え、オン・オフを問わず着用しやすい新たなメンズスタイルを提案してまいります。

■ブランド開発の背景について

現在のアパレル市場において、顧客ニーズは「気張らないお洒落」や「実用性とデザイン性の両立」へと変化しています。当社のメンズアパレル事業において、従来のカジュアル層に加え、25歳～40歳代のビジネスパーソンによる「オン・オフ兼用需要」を取り込むことは、売上向上および新規顧客獲得において不可欠です。

新ブランドは、テット・オムの哲学である「色気のある男の服」を継承しつつ、マックハウスのお客様が手に取っていただきやすい価格帯と汎用性を兼ね備えたラインとなっています。両社の強みを最大限に活かすことで、現代のライフスタイルに即した「実用的かつ洗練されたスタイル」のメンズアパレルが提供可能となりました。

■「TÊTE by TÊTE HOMME」について

ブランド名：TÊTE by TÊTE HOMME（テット バイ テットオム）

コンセプト：「余裕を纏う、日常の色気。」

特 徴：

テット・オムが追求し続けてきた「本物のかっこよさ」やシルエットの優雅さをベースに、より日常にフィットするデザインへ再構築。頑張りすぎない「艶感」と、素材・シルエットにこだわった高いコストパフォーマンスを両立しています。

ターゲット：

25歳～40歳代の男性を中心とした、清潔感だけでなくファッションの楽しさも両立させたいビジネス・カジュアル層を対象に展開します。

■スタイリング紹介

本ブランドは、単品での着用はもちろん、アイテムを組み合わせることで統一感のあるスタイリングをお楽しみいただけます。今シーズンのおすすめコーディネートを一部ご紹介します。

STYLING 1：シーンを選ばない、シンプルを極めた大人の爽やかさ

※画像は生成AIで作成した参考コーデになります。

スリムフィットスタンドポロシャツ

カラー展開：2カラー（WHITE、BLACK）

サイズ展開：M、L、XL

金 額：\6,600（税込）

スリムフィットカーゴパンツ

カラー展開：2カラー（BLACK、DENIM）

サイズ展開：M、L、XL

金 額：\10,890（税込）

STYLING 2：軽やか＆デザイン性のスタイリッシュなシャツスタイル

※画像は生成AIで作成した参考コーデになります。

スリムフィットレースキリカエオープンカラー半袖シャツ

カラー展開：2カラー（WHITE、BLACK）

サイズ展開：M、L、XL

金 額：\7,150（税込）

スリムフィットテーパードパンツ

カラー展開：2カラー（BLACK、BEIGE）

サイズ展開：M、L、XL

金 額：\8,250（税込）

STYLING 3：着心地は快適なのに洗練された大人の余裕が漂う

※画像は生成AIで作成した参考コーデになります。

スリムフィット麻ライク七分袖シャツ

カラー展開：2カラー（GRAY、BLACK）

サイズ展開：M、L、XL

金 額：\7,150（税込）

スリムフィットカーゴパンツ

カラー展開：2カラー（BLACK、DENIM）

サイズ展開：M、L、XL

金 額：\10,890（税込）

■販売概要

＜概 要＞

販売開始日：2026年4月17日（金）

販売チャネル：全国のマックハウス37店舗および公式オンラインストア

商品一覧：

https://www.mac-house.co.jp/f/search?r=group9%3Astock0001&q=%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%A0(https://www.mac-house.co.jp/f/search?r=group9%3Astock0001&q=%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%A0)

▶マックハウス公式オンラインストア

https://www.mac-house.co.jp/(https://www.mac-house.co.jp/)

■株式会社テット・オムについて

テット・オムは1981年の設立以来、「パターンメイクにこだわるオリジナルの追求」をカルチャーとし、メンズファッションシーンを牽引してきました。身体のラインに合わせたベストな着やすさを追求する職人気質なモノづくりは、長きにわたり多くのファンに愛されています。

代 表 者：代表取締役社長 江村博之

所 在 地：東京都千代田区三番町3番8号 泉館三番町1F

事業内容：衣料品および洋品雑貨並びに身装品の製造・卸・仕入・販売

【会社概要】

ジーイエット株式会社

所在地：東京都杉並区梅里一丁目7番7号

事業内容：衣料品ならびに雑貨商品の販売、投資事業

【各種リンク】

コーポレートサイト

https://gyet.co.jp

ニュース一覧（広報）

https://gyet.co.jp/news

ニュース一覧（IR）

https://gyet.co.jp/ir/ir-news

【本件に関するお問い合わせ】

ジーイエット株式会社 管理部広報IRグループ 堀池 TEL：03-3316-1911