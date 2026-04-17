アステナグループのスペラファーマとスペラネクサスが「CPHI Japan 2026」に出展

アステナホールディングス株式会社

アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）のファインケミカル事業を担うスペラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩城 慶太郎）、スペラネクサス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩城 慶太郎）は、2026年4月21日（火）～23日（木）に東京ビッグサイトにて開催されます「CPHI Japan 2026（国際医薬品開発展）」に出展いたします。

■CPHI Japan 2026（国際医薬品開発展）

会期：2026年4月21日（火）～23日（木）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東1・2・3ホール

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

※ご来場の場合は事前登録が必要となります。

▶来場事前登録サイトはこちら https://www.cphijapan.com/

■出展ブース番号

1A-41 （スペラファーマ株式会社）

2F-36 （スペラネクサス株式会社）

■パネルディスカッション【特別講演】

CMCを通して医薬品の未来を考える：変革期に製薬・CDMO・ベンチャーは何を為すべきか

日時：4月21日（火）14:30-15:45

会場：3K会場（東3ホール内）

演題：CDMOの視点 CDMOから見たCMC開発 （低分子化合物）

演者：スペラファーマ株式会社 大阪研究センター センター長 米山 修司

■最新製品・技術セミナー（出展社プレゼンテーション）

日時：4月22日（水）14:00-14:30

会場：1B会場（東1ホール内）

演題：晶析プロセス研究の新時代を切り開く3D ED/MicroED技術

-準安定形結晶生成の可視化と品質管理-

演者：スペラファーマ株式会社 製薬研究所 中井 啓陽

日時：4月22日（水）15:00-15:30

会場：2A会場（東2ホール内）

演題：高薬理活性原薬製造設備の紹介と受託合成サービスの提案

演者：スペラネクサス株式会社

■お問い合わせ先

会期中に面談をご希望される方は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

スペラファーマ株式会社 お問い合わせフォーム

https://sperapharma-marketing.satori.site/cphi2026

スペラネクサス株式会社 お問い合わせフォーム

https://www.spera-nexus.co.jp/inquiry/

スペラファーマ株式会社 会社概要

会社名：スペラファーマ株式会社

所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号

（武田薬品工業 大阪工場内）

代表者：代表取締役社長 岩城 慶太郎

設 立：2017年（平成29年）4月20日

U R L ：https://www.spera-pharma.co.jp/

事業内容：医薬品のCMC研究開発及び製造受託事業

スペラネクサス株式会社 会社概要

会社名：スペラネクサス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 岩城 慶太郎

設 立：2020年（令和2年）7月21日（事業開始は2021年（令和3年）6月1日）

U R L ：https://www.spera-nexus.co.jp/

事業内容：医薬品原料及び化成品の製造及び販売