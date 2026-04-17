『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』新イベント「Battle Bunny Bash! 2 -空と海のショーダウン-」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、本日2026年4月17日（金）より新イベント「Battle Bunny Bash! 2 -空と海のショーダウン-」を開催しております。

【イベントPV】https://youtu.be/iSeF1MzyyUk(https://youtu.be/iSeF1MzyyUk)

「Battle Bunny Bash!」シリーズ最新イベントを開催いたします。姉妹校のバニダート学院に留学したファリエ（CV：田中美海）とユノス（CV：福原綾香）が新たな戦いに身を投じるストーリーをお楽しみください。

同時に開催しているキャラガチャには、ファリエとユノスの2人が登場しております。

『白猫』公式ストアでは、イベントの開催を記念して、「新イベントキャラ保証」が付いたお得な「プレミアムジュエルパック」や、通常サイズより大きいスタンプが付いた「BIGスタンプ付きジュエルパック」などを販売しております。

また、『白猫』公式XではPV公開を記念して、リポストでご参加いただけるキャンペーンを実施しております。『白猫』公式X（@wcat_project）をフォロー、対象のポストをリポストしていただいた方の中から抽選で30名様に、ファリエ＆ユノスのビッグステッカーをプレゼントいたします。

ゲーム外では、Anime Culture Center by eeoにて「Horizon」シリーズに登場するキャラクターたちの新規作成グラフアートを使用したグッズの販売が決定し、12周年を記念したコラボカフェの開催も決定いたしました。詳細は特設ページをご確認ください。

■「Battle Bunny Bash! 2 -空と海のショーダウン-」開催！

●イベントPV

https://youtu.be/iSeF1MzyyUk

●あらすじ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iSeF1MzyyUk ]

姉妹校のバニダート学院に留学したファリエとユノス。

そこでは空バニーと海バニーが熾烈な抗争を繰り広げていた！

それぞれの学科に分かれた二人の、新たな戦いが幕を開ける！

●イベント開催期間

2026年4月17日（金）16：00～5月15日（金）15：59 予定

〇キャラガチャ登場キャラクター

ファリエ（CV：田中美海）

＜バニダート学院＞に留学した少女。

＜空バニー＞の知恵でスキルアップしたい。

ユノス（CV：福原綾香）

＜バニダート学院＞に留学した少女。

＜海バニー＞の力でパワーアップしたい。

●ガチャ開催期間

2026年4月17日（金）16：00～4月30日（木）15：59 予定

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアでは様々なジュエルパックを販売しております。ゲーム内で購入するよりもお得にジュエルをご購入いただけます。下記記載の他にも商品をご用意しております。各ジュエルパックの詳細は、『白猫』公式ストアをご確認ください。

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

●販売期間

2026年4月17日（金）16：00～4月30日（木）15：59 予定

プレミアムジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「新イベントキャラ保証」など

※このほかにも様々なアイテムが含まれます。

ジュエルパックPlus（3回まで購入可能）

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「メモリアルソード」 など

※このほかにも様々なアイテムが含まれます。

BIGスタンプ付きジュエルパック

価格：3,600円（税込）

内容物：「ジュエル」240個、「無償ジュエル」24個、「BIGスタンプ」2個、「EXルーン」2個

■公式Xにて「PV公開記念キャンペーン」開催中！

『白猫』公式Xでは、本イベントのPV公開を記念したキャンペーンを実施しております。公式Xのアカウントをフォローのうえ、対象のポストをリポストでご参加いただくと、抽選で30名様にファリエ＆ユノスのビッグステッカーをプレゼントいたします。

【開催期間】～2026年4月28日（火）15：59 予定

※キャンペーンの詳細は『白猫』公式X（@wcat_project）をご確認ください。

■Anime Culture Center by eeoで新グッズ発売決定！

2026年5月22日（金）より、株式会社A3が運営するAnime Culture Center by eeo（浅草）にて、「Horizon」シリーズに登場するキャラクターたちの新規作成GraffArt（グラフアート）を使用したグッズの販売が決定いたしました。加えて、公式イラストを使用したグッズも販売いたします。eeo Store onlineでは4月10日（金）より通販を開始しております。

また、購入特典として、1回のご注文で対象商品を2,200円（税込）ご購入ごとに、キャラクター8名の公式イラスト、もしくは今回の新規作成グラフアートを使用したビジュアルのポストカード（全9種）のうち、いずれか1枚をランダムでプレゼントいたします。詳細は特設ページをご確認ください。

【特設ページ】https://eeo.today/store/101/title/584

【店頭販売期間】2026年5月22日（金）～6月4日（木）予定

【通販】販売中

※お届けは5月22日（金）以降を予定しております。

■SMILE BASE CAFEにて12周年記念コラボカフェ開催決定！

心斎橋・名古屋・池袋のSMILE BASE CAFEにて2026年5月27日（水）より順次、コラボカフェ『白猫プロジェクト NEW WORLD’S 12th Anniversary Collaboration Cafe ～空の向こうの世界～』を開催いたします。アルタ・ベガ・デネブ・アステリア・ニルカ・イルミナ・シリウスたちをイメージしたコラボメニューやコラボグッズが登場予定です。

コラボメニューや販売グッズの情報はSMILE BASE CAFE公式Xより順次公開されていきます。

また、4月20日（月）16：00よりお席の予約受付を開始します。詳細はSMILE BASE CAFE公式X（https://x.com/smilebasecafe ）をご確認ください。

【開催予定一覧】

◆SMILE BASE CAFE 心斎橋店

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-10-35 アルシュ11ビル2階

【開催期間】2026年5月27日（水）～6月1日（月） 予定

◆SMILE BASE CAFE 名古屋栄店

愛知県名古屋市中区栄4-12-22 第六和光ビル4階

【開催期間】2026年6月18日（木）～6月23日（火） 予定

◆SMILE BASE CAFE 池袋店

東京都豊島区西池袋3-25-11 CIC池袋ビルB1階

【開催期間】2026年7月8日（水）～7月13日（月） 予定

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1zr7z4l3/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。