ご好評につき「堺おでかけフリーパス」を今年も発売します！

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）と南海電気鉄道株式会社（以下、南海電鉄）は、大阪デスティネーションキャンペーン アフターキャンペーン期間内に「堺おでかけフリーパス」を発売します。

スマートフォンの「QRコード」でJR・南海エリアを乗り降りできるデジタル乗車券と、阪堺電車全線および南海バスの堺市内指定エリアが1日乗り放題となる「堺おもてなしチケット（阪堺拡大版）」をセットにした商品です。

世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」をはじめ、歴史・文化の魅力にあふれる堺へ、ぜひお出かけください。

（１）発売期間：2026年4月24日（金）～2026年6月30日（火）

※ご利用日の1か月前からご利用日当日16時まで発売（発売期間内に限る）

（２）利用期間：2026年4月25日（土）～2026年6月30日（火）

※ご利用日当日に限り有効です。

（３）価 格：おとな 1,500円（1名様あたり・税込）

※「こども」の設定はありません。

（４）有効期間：1日間（ご利用日当日の最終列車までご利用いただけます）。

（５）商品概要：JR西日本・南海電鉄の自由周遊区間と、阪堺電車全線および南海バスの堺市内指定エリアが1日利用できるセット商品です。

詳しくは下記の HP をご確認ください。

JR西日本 https://www.jr-odekake.net/ticket/tokutoku/sakai_odekakefreepass/

【JR西日本・南海電鉄 自由周遊区間】

自由周遊区間内は、「KANSAI MaaS」のチケット画面から『QRコード』を表示させ、QRコード対応改札機にかざしてご乗車ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【堺おもてなしチケット（阪堺拡大版）】

「堺おもてなしチケット（阪堺拡大版）」はご利用日当日、事前に以下の引換場所にて、スマートフォンのチケット画面をご呈示のうえお受け取りください。

本チケットの提示により、観光施設等で割引などの特典を受けることができます。

＜引換場所一覧＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1972_1_858062729c4f642f4e1d57648d78ce19.jpg?v=202604171051 ]堺おもてなしチケット（阪堺拡大版）ご利用可能エリア堺おもてなしマップ（特典施設掲載）堺おもてなしマップページ

【ご利用特典】

「KANSAI MaaS」のチケット画面呈示で下記の対象店舗で特典が受けられます！

＜対象店舗一覧＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1972_2_4ab794221447bb4e8a680a3af5f47319.jpg?v=202604171051 ]

（６）購入方法：

「KANSAI MaaS」でのみ発売します。

※駅の券売機・窓口での発売はありません。

※購入には「KANSAI MaaS」の会員登録が必要です。

※お支払いはクレジットカードのみとなります。