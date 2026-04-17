「週1回・2万円から“自分の店”を持てる」--川越の文化財で始める飲食店、事前説明会開催

株式会社埼玉りそな銀行

株式会社埼玉りそな銀行（本店：さいたま市浦和区、社長 篠藤 愼一）が運営支援する「Resona Kawagoe Base＋」は、シェアキッチン・レンタルキッチン施設「CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店」の利用を検討している方を対象とした事前説明会を、2026年4月26日（日）・4月27日（月）・5月7日（木）の全3回にわたり開催します

申込URL: https://resona-kawagoebase-plus.com/events/event-20260426/

■ 「いつか自分のお店を」その夢、まずここから始められます

「カフェを副業で始めたい」「川越でレストランを開きたい」「本格開業の前に経営を体験したい」――そんな思いを持ちながらも、初期費用や開業リスクへの不安から一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。

CLOCK KITCHENは、曜日・時間帯替わりで利用できるシェアキッチンです。川越を訪れる観光客や地元にお住まいの方々に料理を提供することができ、初期投資をほとんどかけずに、リアルな飲食店経営を体験できる場として注目を集めています。（営業許可申請手数料や賠償責任保険料などの初期費用がかかります）

CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店 屋外の様子

CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店 店内の様子

■ 開催概要

イベント名 ： CLOCK KITCHEN 利用事前説明会

開催日時 ： 4月26日（日）17時00分～18時00分

4月27日（月）17時00分～18時00分

5月 7日（木）19時00分～20時00分

会場 ： Resona Kawagoe Base＋

埼玉県川越市幸町4-1 りそなコエドテラス 3階

（東武バス「一番街」バス停下車すぐ）

内容 ： CLOCK KITCHEN施設説明・施設見学

申込締切 ： 各開催日の2営業日前 17時00分まで

申込URL ： https://resona-kawagoebase-plus.com/events/event-20260426/

参加費 ： 無料

主催 ： 株式会社埼玉りそな銀行

運営 ： 株式会社地域デザインラボさいたま・株式会社コミュニティコム

■ CLOCK KITCHENりそなコエドテラス店の利用料金（曜日固定・1日あたり税込）

昼（8時00分～16時30分 / 8.5時間） 平日：22,000円 土日祝：26,400円

夜（17時00分～22時00分 / 5時間） 平日8,800円 土日祝：10,560円

例：毎週土曜の夜に営業する場合 → 10,560円 × 月4回＝月42,240円（税込）から始められます。※月4回該当の曜日がある場合

■ 利用条件（ 1 or 2 + 3・4 ）

1.創業前後（概ね5年以内）の個人または法人

2.新規事業（既存店舗とは異なる業態かつ共創を目指すもの）の立ち上げを計画または実施中の個人・法人

3.「Resona Kawagoe Base＋」の会員登録（会員種別問わず）

4.埼玉りそな銀行の口座開設（既にお持ちの方は不要）

※ご利用には審査があり、ご希望に添えない場合もございます。

■ 施設について｜CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店とは

「CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店」は、川越市の中心部・一番街にある国の登録有形文化財（埼玉りそな銀行旧川越支店、2020年移転）を活用した「りそなコエドテラス」内に位置するシェアキッチン施設です。施設内にはりそなグループ社員がコミュニティマネージャーとして常駐する会員制インキュベーション・コワーキングスペース「Resona Kawagoe Base＋」を併設。出店者には創業・開業に関する各種セミナーや開業支援プログラムのご紹介も可能です。キッチンを借りるだけでなく、銀行ならではのネットワークと専門知識で、開業への道のりをトータルでサポートします。

▶ 主な設備

・客席19席

・IHコンロ

・冷蔵・冷凍設備

・食洗機

・製氷機

・スチームコンベクションオーブン ほか

外観の様子客席の様子

キッチン内の様子1キッチン内の様子2

出店の様子

■CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店公式サイト：https://clock-kitchen.com/stores/koedo-terrace(https://clock-kitchen.com/stores/koedo-terrace)

■CLOCK KITCHEN りそなコエドテラス店公式Instagram：https://www.instagram.com/clock_kitchen_kawagoe/(https://www.instagram.com/clock_kitchen_kawagoe/)

■ Resona Kawagoe Base＋ 公式サイト：https://resona-kawagoebase-plus.com/(https://resona-kawagoebase-plus.com/)

■ 担当者コメント

「飲食店を開業したいという夢をお持ちの方は多い一方、初期投資や経営ノウハウへの不安から踏み出せない方も少なくありません。CLOCK KITCHENは、そうした方々がリスクを最小限に抑えながら実際の店舗経営を体験できる場です。川越という歴史ある街の文化財の中で、ぜひ夢への第一歩を踏み出してください。事前説明会では、施設の詳細や利用の流れについて丁寧にご説明しますので、少しでも興味のある方はお気軽にご参加ください。」

■申込締切

各開催日の2営業日前17時00分まで

■申込方法

以下URLより申込みください

https://resona-kawagoebase-plus.com/events/event-20260426/

■ お問い合わせ

https://resona-kawagoebase-plus.com/contact/