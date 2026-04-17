「イオン フランスフェア-ボンジュール・フランス２０２６」 開催

イオン株式会社

イオンは４月２４日（金）から３０日（木）までの７日間※１、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など、グループ２４社・約４,６００店舗※２にて、「イオン フランスフェア‐ボンジュール・フランス２０２６」を開催します。本フェアは「イオンで楽しむ南フランス。地中海からピレネーへ、五感を刺激する旅。彩り豊かなオクシタニー（フランス）大発見フェア」をコンセプトに、在日フランス商工会議所のプロジェクト「ボンジュール・フランス」の公式行事として、在日フランス大使館後援のもと実施します。

特設サイト（イオン）：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/francefair/(https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/francefair/)

★～地中海からピレネーへ、食卓の旅～ オクシタニーの味覚を自宅でも店頭でも

～春から初夏にかけてのオクシタニー地方は、石畳の市場を抜けると、乾いた風がタイムやローズマリーの香りを運んできます。遠くの教会の鐘と瓶の触れ合う音がアペロの合図となり、食卓では土鍋のカスレの湯気、すくうたびにチーズが伸びるアリゴ、締めのスミレ香るクリスプまで、南フランスの味わいが続いていきます。～

本フェアでは、こうした南フランスの食体験をご自宅でも店頭でも楽しめる商品・企画として提案

します。

★直輸入６４品目を含む、昨年比１.４倍の約８００品目。目玉は「アリゴ」

南フランス・オクシタニー地方の郷土料理でチーズ入りマッシュポテトの「アリゴ」をはじめ、直輸入６４品目、日本初登場７品目を展開します。菓子やスイーツ、ジュースなどのフードに加え、「モノプリ」などの生活用品もご用意しました。フランスソムリエ協会会長ファブリス・ソミエ氏監修の有機ＪＡＳワインも新発売します。さらにフレンチシェフ監修の「カスレ」「タコサラダ」といった南フランス伝統メニューのレシピも提案します。

★『地球の歩き方』とコラボ、旅のプロの視点でフランスの魅力とフェアの楽しみ方を発信

旅行ガイドブック『地球の歩き方』とコラボし、注目都市の魅力と、本フェアで楽しめるグルメなどをプロの視点で紹介します。店頭配布リーフレットやサイネージ動画、特設サイトで展開するほか、「フランス満喫キャンペーン」も実施します。

★全国３６カ所でフランス文化の体験イベント、ビューティートークショーも開催

全国３６カ所に特別催事店舗・準特別催事店舗を設け、フランスのグルメや雑貨を購入できるマルシェを展開します。また、フランス文化の体験イベント、フランス有名ビューティーブランドを使用したトークショーも実施するなど、南フランス・オクシタニーを中心としたフランスの文化や美食を“体験”としてお届けします。

【展開概要】

展開期間：２０２６年４月２４日（金）～２０２６年４月３０日（木）※１

展開店舗：グループ２４社※２・約４,６００店舗

特設サイト：（在日フランス商工会議所）

https://bonjourfranceccifj.com/les-evenements/aeon-france-fair-2026/

【在日フランス商工会議所より】

『私どもは、「イオンフランスフェア- ボンジュール・フランス２０２６」の 開催にあたり、イオングループと日本全国において協力できますことを、大きな 喜びと誇りに感じております。本フェアは、日本の皆様にフランスの文化、暮らしの美学（アール・ド・ヴィーヴル）、そして卓越した技術とノウハウをご紹介する貴重な機会となります。フランスと日本は、世界に誇る独自の食文化、磨き上げられた職人技、そして高く評価される専門性と技術力など、多くの共通点を有しております。こうした共鳴が、両国の文化に対する相互の深い関心を育み、私たちが大切にしてきた絆を支えております。

「イオンフランスフェア - ボンジュール・フランス２０２６」では、厳選された多くの企業と多彩な商品をご紹介いたします。いずれも、私どものチームがその品質と価値を重視し、丹念に選び抜いたものです。４月２４日より、フランスの卓越性が日本の皆様の日常に寄り添うこととなります。本フェアを通じて、ぜひご家庭にフランスの魅力をお迎えいただけましたら幸いに存じます』

在日フランス商工会議所 会頭 ジェローム・シュシャン

【「イオン フランスフェア‐ボンジュール・フランス２０２６」 商品一例※１】

南フランスの味わいを楽しむ

フロマジュリー・ド・テロンドル アリゴ（チーズ入りマッシュポテト）

南フランス・オクシタニーの郷土料理「アリゴ」。ジャガイモに地元アヴェロン県産トム・フレッシュをたっぷり溶かし込んだ、伸びるマッシュポテトです。肉料理にもパンにも合う万能サイドディッシュです。奥深いコクとリッチな口当たりで、オクシタニーの素朴な美味しさをご家庭へお届けします。

本体７９８円（税込８６１.８４円※３）

メゾン ブリュイエール スミレ香るクリスプ（南フランス伝統のビスケット）

南フランス・トゥールーズの春を閉じ込めた「スミレ・クリスプ」。地元産スミレの花びらを丁寧に砂糖漬けし、繊細な薄焼きクッキーに散りばめました。可憐な花の香りとほのかな甘みが軽やかな食感と重なり、口いっぱいに優雅な余韻が広がります。

本体４９８円（税込５３７.８４円※３）

ナタイス メゾン・ポップコーン（バター／チーズ／キャラメル） 在日フランス商工会議所紹介品！

南フランスらしい陽気なパッケージが目を引く「メゾン・ポップコーン」がイオン初登場。現地フランスでも人気の“軽やかな おやつ”を、手頃なサイズと価格でご用意しました。アペロ（食前のひととき）にもぴったりの商品です。

本体１２８円（税込１３８.２４円※３）

シャトー・デュ・クロー アップルスパークリングジュース（ピーチ／ラズベリー） 日本初登場！

リンゴの甘みに白桃の香り。フレッシュで酸味と甘みのバランスの良いピーチ風味とリンゴの甘みにラズベリーの鮮やかな色と香りが、見た目にも美味しさを誘うラズベリー風味のスパークリングジュースです。本フェアで日本初登場です。南フランス気分を爽やかにお届けします。

本体７８０円（税込８４２.４０円※３）

フランスの食

リュ・トラヴェルセット トマトとハーブのスプレッド／タラゴン香るスイートペッパーソース 日本初登場！

トマトの自然な甘みとセミドライトマトの旨味を凝縮した「トマトとハーブのスプレッド」と、タラゴンが香る「スイートペッパーソース」を日本で初めて発売します。スプレッドは、トーストはもちろん魚介やチーズとの相性も抜群です。スイートペッパーソースは赤ピーマンの豊かな香りが広がりアペロからディナーまで幅広いシーンでお楽しみいただけます。

左 トマトとハーブのスプレッド 本体５４８円（税込５９１.８４円※３）

右 タラゴン香るスイートペッパーソース 本体５９８円（税込６４５.８４円※３）

オノレ アップルタルト

素材の風味を引き立てるシンプルなレシピのアップルタルト。

アイスクリームとの相性も抜群です。

本体７８０円（税込８４２.４０円※３）

ビスキュイ・ド・パリ ストロベリーサンドビスケット（エッフェル塔モチーフ）

日本初登場！在日フランス商工会議所紹介品！

ビスケットの中央にエッフェル塔をモチーフにし、いちごの甘酸っぱさを

感じるフィリングを合わせています。

本体３９８円（税込４２９.８４円※３）

ラ・キュイジーヌ・ドートルフォワ レモン風味マヨソース 日本初登場！

レモンの風味を生かしたマヨネーズです。

なめらかでやさしい味わいに、レモンの爽やかな酸味を加え、後味は軽やかに仕上げています。一般的なマヨネーズに比べて重たさやしつこさを感じにくく、素材の味を引き立てます。サラダや温野菜はもちろん、白身魚やチキンのソースにも好相性で、シンプルな料理に添えるだけで全体の味わいをすっきりと整えます。

本体２５８円（税込２７８.６４円※３）

クロヴィス トリュフ風味マヨソース 日本初登場！

トリュフ特有の芳醇で深みのある香りを加え、一口で印象に残る味わいに仕上げています。香り立ちは強すぎず、料理の風味を損なわずに上品なアクセントを添えます。フライドポテトやローストポテト、肉料理の付け合わせはもちろん、オムレツやパスタ、サンドイッチにも使いやすく、日常の一皿を少し

特別な印象に引き上げます。

本体３９８円（税込４２９.８４円※３）

フランス発冷凍食品専門店「Picard（ピカール）」

「ピカール」はフランス発の冷凍食品専門店で、前菜からデザートまで幅広く揃え、フランス本場の味を楽しめる冷凍食品をお届けしています。添加物の使用をできる限り控え、素材本来の味を生かした商品づくりに努め、環境にも配慮したさまざまな商品を取り揃えています。

https://www.picard-frozen.jp/

右上 ミニカヌレ 本体９２５円（税込９９９円※３）

中左 ジャガイモのガレット 本体７８０円（税込８４２.４０円※３）

中右 ジャガイモのクリームグラタン 本体９５０円（税込１,０２６円※３）

下 トリコロール・マカロン（カシス、バニラ、ストロベリー）

本体１,４８０円（税込１,５９８.４０円※３）

ワインで楽しむ“フランス”

トップバリュ グリーンアイオーガニック オーガニック ヴィーニュ・ドール

（左 レッドブレンド／右 ホワイトブレンド）

フランスソムリエ協会会長 ファブリス・ソミエ氏監修の有機ＪＡＳワインを新発売します。初夏のアペロにぴったりの味わいです。

各１本 ７５０ｍｌ 本体９８０円（税込１,０７８円）

トップバリュ グリーンアイオーガニック オーガニック ボルドー

（左 ルージュ／ 右 ブラン）

オーガニック先進国フランス・ボルドー産のオーガニックワインです。

各１本 ７５０ｍｌ 本体１,２８０円（税込１,４０８円）

人気フレンチレストラン「リューズ」とコラボレーション

トップバリュ プロのひと品 飯塚隆太監修 牛肉の赤ワイン煮

素材を生かした最高の料理を提供する、六本木「リューズ」の飯塚隆太シェフ監修。香味野菜と赤ワインの芳醇なソースでコク深く仕上げた、牛肉の赤ワイン煮です。

１パック １６０ｇ本体４５８円（税込４９４.６４円※３）

フランス発のオーガニックスーパーマーケット「Bio c' Bon（ビオセボン）」

https://www.bio-c-bon.jp/(https://www.bio-c-bon.jp/)

ビオセボンは「オーガニックを日常に」をテーマに有機野菜をはじめ、ヨーロッパからの直輸入商品、調味料、スナック、自然派ワインなど、幅広いオーガニック商品を豊富に取り揃えています。

（左から）

サヴール＆フリュイ オーガニック フルーツスプレッド(ブルーベリー)

本体１,１８０円（税込１,２７４.４０円※３）

プロサン オーガニックトマトソース（アラビアータ）

本体６９８円（税込７５３.８４円※３）

ムーランデュピヴェール そば粉のガレット

本体５９８円（税込６４５.８４円※３）

フレンチスタイルで暮らしをアップデート

「MONOPRIX（モノプリ）」のエコバッグ

食品から生活雑貨まで幅広く扱うフランス発の人気総合スーパーモノプリのエコバッグです。（食品売場で販売。店舗により取り扱いデザインが異なり、色・柄が変更となる場合や、取り扱いのない店舗があります。）

本体５９８円（税込６５７.８０円※３）

“イオン限定デザイン”リサとガスパールの雑貨

フランスの絵本作品「リサとガスパール」のとびきりキュートなキャラクターを描いたエコバッグです。イオン限定カラーも登場します。用途で選べるＳ・Ｍサイズの展開、折り畳み収納ポケット付きで使いやすさも魅力です。（イオンリテールで取り扱い）

エコバッグＳサイズ 本体１,５００円（税込１,６５０円）

エコバッグＭサイズ 本体２,０００円（税込２,２００円）

フランスの文具メーカー「PAPIER TIGRE」とタイガー魔法瓶コラボ限定デザインのマグボトル

数量限定のコラボレーションマグボトルです。

３５０ml（イオンリテールで取り扱い）

本体３,９８０円（税込４,３７８円）

フランス生まれのブランドを体感

フランスＮｏ.１※４ボタニカルビューティーケアブランド「YVES ROCHER（イヴ・ロシェ）」。

イオングループ専売のフレグランス商品を初めて全店で展開します。

エッセンス ド フロウ ロールオン２本セット 各１０ｍｌ

手首や首もとにひと塗りするだけで、呼吸のたびにやさしく香り立ち、心に安らぎをもたらします。持ち歩きしやすいポケットやポーチに収まるコンパクトサイズです。

本体３,０００円（税込３,３００円）

ジェントルシリーズ＆ノベルティセット

母の日ギフトにおすすめのジェントルシリーズがお得なノベルティ付きのセットで登場です。

チェスナッツミルク*配合で、柔らかな髪へ導きます。

しあわせ感あふれるウッディバニラの香りです。

*ヨーロッパグリ種子エキス(頭皮・髪コンディショニング成分)

本体２,４００円（税込２,６４０円）

フレンチメニューのレシピ提案（一例）※１

在日フランス商工会議所が連携するシェフによる、本フェアの商材を利用したレシピ提案です。

売場にてレシピ動画やＰＯＰを展開します。

メニュー：カスレ（南フランスの郷土料理）

シェフ：パトリック・パッション

第８回カスレ世界大会優勝の「代官山パッション・コントワール・オクシタン」のシェフです。サーブルドール騎士団のメンバーでもあります。

メニュー：タコサラダ

シェフ：ファニー・フェルナンデス

ラングドック地方出身のシェフです。自由が丘の南フランス・地中海～家庭料理の惣菜販売・ワインビストロ『Cocotte Cuisine』（ココット キュイジーヌ）にて南フランス（特にLanguedoc-Roussillon 地方）、南フランス・地中海風の家庭料理を中心に提供。料理は伝統的なレシピやハーブ／スパイス使いが特徴で、現地の雰囲気を再現したビストロ＆デリスタイル。

最強の旅のパートナー『地球の歩き方』と特別コラボ“イオン フランスの歩き方” ※１

南フランス・オクシタニー地方の知られざる定番のグルメから最旬のスイーツをはじめ、今フランスで

楽しまれている本場のライフスタイル・雑貨など、旅のプロの視点で、本フェアで楽しめる非日常の体験、魅力を紹介します。

リーフレット配布店舗：関東・中部・近畿・中国・四国の「イオン」「イオンスタイル」約３８０店舗

【イオンリテール フランスフェア展開概要・商品一例】※１

実施期間：２０２６年４月２４日（金）～２０２６年４月３０日（木）※１

展開店舗：関東・中部・近畿・中国・四国の「イオン」「イオンスタイル」、約３８０店舗

クワトロピッツァ（ブリーチーズ・サーモンアスパラ）

展開期間：４月２４日（金）～４月２６日（日）

定番人気の「マルゲリータ」「ポテトベーコン」のほか、「サーモンとアスパラチーズ」「フランス産ブリーチーズとベーコン」のフレーバーの４つの味が１枚で楽しめるクワトロピッツァです。

１枚 本体 ８８０円（税込 ９５０.４０円※３）

ハムとチーズを鶏肉ではさんだカツ

展開期間：４月２４日（金）～４月２６日（日）

チーズをハムで巻き、さらに、薄くたたいた鶏肉で巻いたフランスの定番家庭料理です。

本体３９８円（税込４２９.８４円※３）

イオンフランスフェア限定のアパレル・コスメアイテムが登場

PART2 BY JUNKO SHIMADA「Paris Mood」コレクション

レジにて２０％ＯＦＦ

パリ在住の有名ファッションデザイナー・島田順子氏プロデュースのイオンオリジナルブランド「PART2 BY JUNKO SHIMADA」から、フランスをイメージしたアパレル＆雑貨コレクションを今年も展開します。フランスらしい小粋なプリントや色使いが特長で、パリモチーフを詰め込んだ、気分が上がるコレクションを２０％ＯＦＦでご提供します。

＜品目数＞１４品目

＜一例＞

ボトルネック プルオーバー 本体 ２,９８０円の品 本体２,３８４円（税込２,６２２.４０円※３）

トリコロール ニットバッグ 本体 ４,９８０円の品 本体３,９８４円（税込４,３８２.４０円※３）

パリ在住のデザイナー 島田順子氏プロデュースのイオンオリジナルブランドです。“流行にとらわれず自分らしいおしゃれを楽しみたい女性の思いを満たす”ファッションや雑貨を提案しています。

星の王子さまコラボ イオン限定アパレル 各種

フランスの作家アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリによって１９４３年に発表された児童文学作品『星の王子さま（Le Petit Prince）』のルームウエアを展開します。

＜品目数＞３品目

＜一例＞ルームウエア・シャツパジャマ 本体３,９８０円（税込４,３７８円）

Ｔ-fal インジニオネオＩＨパレット ８点セット

１９５６年にフランスで設立され、使いやすさと高い品質で多くの家庭に支持されている調理器具ブランド「Ｔ-ＦＡＬ（ティファール）」の着脱鍋フライパンセットです。キッチンに映えるミントグリーン、ベージュの２色を展開します。

本体 ９,９８０円（税込 １０,９７８円）

※１：店舗や地域により実施日、展開商品、価格が異なる場合があります。また、商品により一部取り扱いのない店舗がございます。

※２：イオンリテール、イオン北海道、イオン東北、イオン九州、イオン琉球、イオンモール、イオンビッグ、イオンフードスタイル、いなげや、カスミ、マルエツ、ダイエー、フジ、マックスバリュ北陸、マックスバリュ東海、まいばすけっと、ミニストップ、イオンリカー、イオンベーカリー、イオンサヴール、ビオセボンジャポン、ジーフット、イオンレーヴコスメ、イオンネクスト

※３：単品での購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

※４ ：フランスでの購入金額、購入数量。カンターワールドパネルフランス「カンターワールドパネルビューティー2024」（2024年実績）