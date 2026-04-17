“ひとりビュッフェ”が新トレンド！6年で予約数15倍、広がる新しい外食スタイル

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治)が運営する「OZmall(オズモール)」(会員数500万人)では、近年増加している“ひとりビュッフェ”の利用動向を、予約データおよびユーザーアンケートから分析しました。 OZmallにおける「ひとりビュッフェ」の予約数は、2019年以降約6年間で約15倍に増加。「ビュッフェは複数人で行くもの」という従来の常識が、少しずつ変わり始めています。 OZmallでは、こうしたニーズの高まりに合わせて、来年3月まで毎月「おひとりさま貸し切りビュッフェ」イベントを開催します。

■「おひとりさま歓迎レストラン」「おひとりさま限定イベント」の予約はこちら https://www.ozmall.co.jp/restaurant/kodawari/1p/list/

ビュッフェは「誰かと行くもの」から「ひとりで楽しむもの」へ

こうした人気の背景には、ひとりで外食やおでかけを楽しむ「ソロ活」の広がりがあります。コロナ禍をきっかけに、人との距離感や自分の心地よさを見直す人が増えたことやタイパ意識の高まりから、外食も“ひとりで楽しむ”という選択肢が自然になっています。

予約数は6年で約15倍に拡大

近年、“ひとり外食”自体の人気が高まっており、実際にOZmallの予約データを見ても「おひとりさま予約」は年々増加しています。中でもビュッフェ予約は、約6年間で予約数が約15倍に増加しており、他ジャンルと比べて予約数の伸びが大きい傾向にあります。

予約数の増加に加え、ユーザーの意識にも変化が見られます。誰にも合わせず、自分のペースで自由に楽しめる “ひとりビュッフェ”は、ひとり時間を“ご褒美”と考えるユーザーの価値観に非常にマッチし、人気が高まっています。

22名限定が即完売！高級ホテルでも広がる“ひとりビュッフェ”

4月にウェスティンホテル横浜で開催された「おひとりさま貸し切りいちごビュッフェ」イベントは、22名分の予約枠が即完売！本イベントでは、おひとりさま専用のエリアをご用意し、食事開始前にはビュッフェ台の撮影時間を確保するなど、周囲を気にせず自分のペースで食事や撮影を楽しめる環境を整えました。

わたしだけの時間を、心地よく。おひとりさま歓迎レストラン

シーンやエリアで選ぶレストランや、OZmall限定のおひとりさまごはんなど、2400プラン以上を掲載！おひとりさまデビューにもおすすめ。

特集はこちら :https://www.ozmall.co.jp/restaurant/kodawari/1p/list/

OZmall30周年特設サイト

自分の誕生月に参加できるバースデーパーティ、おひとりさまを応援するアフタヌーンティーやビュッフェイベントなど、心がときめくイベントを毎月開催！

特設サイトはこちら :https://www.ozmall.co.jp/campaign/30th/

＜OZmallとは？＞1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine」 のWEB版としてスタート。今年30周年を迎えた、「信じられる、ときめきだけ。」を届けるおでかけメディアです。独自の編集力を活かした特集や、レストラン・ホテル・ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“友達”と捉え、会員500万人に支持されています。

【取材申込・問い合わせ先】スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2142-7a8564c0f9024f209e237de142abb274.pdf