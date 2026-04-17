「アートネイチャー 福井店」「レディースアートネイチャー 福井サロン」4月17日（金）移転リニューアルオープン！

株式会社アートネイチャー

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、2026年4月17日（金）に「アートネイチャー 福井店」「レディースアートネイチャー 福井サロン」を移転リニューアルオープンいたします。

(店舗イメージ図)

今回リニューアルオープンした「アートネイチャー 福井店」 は、福井県の特色をイメージしたデザインとして越前海岸の岩肌や、越前焼の色味から着想を得たグレー・ベージュ・ブラウンをベースに、福井の自然と歴史を感じられる心地よい空間へと生まれ変わりました。メンズ新商品の『ヘア・フォーライフ LX』をはじめ、増毛・育毛サービスや各種メンテナンスなど、きめ細かなサービスをお客様にご提供いたします。

「レディースアートネイチャー 福井サロン」は、福井の伝統工芸品である越前漆器がもつ深みのある赤をアクセントカラーに取り入れ、明るく清楚なイメージに整えました。森山良子さん、清水ミチコさんがCM出演しているオーダーメイドウィッグ『エア ジャスミー』のご試着をはじめ、ご購入後のメンテナンスまで豊富なサロンメニューで充実したひとときをお過ごしいただけます。今まで以上にご満足いただけるよう、お客様一人ひとりに寄り添い、スタッフ一同、さらなるサービス向上に努めてまいります。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■アートネイチャー 福井店

■レディースアートネイチャー 福井サロン

〒910-0005

福井県福井市大手2-7-15 明治安田生命福井ビル2F

＜メンズ＞ TEL：0776-25-5301

＜レディース＞ TEL：0776-25-0480

定休日：水曜日（但し年末年始は休業とします）

営業時間：月～金 AM10:00～PM6:30

土・日・祝 AM9:00～PM5:30

アクセス：JR線福井駅より徒歩5分

「ヘア・フォーライフ」 最大1ヵ月 無料お試し体験キャンペーン実施中

「ヘア・フォーライフ」が無料で体験できるキャンペーンを実施します。最大1ヵ月、髪を増やした状態を続けることができるので、日常生活の中で増毛の効果をしっかりと実感していただけます。

キャンペーンWebサイト： https://www.artnature.co.jp/mens/products/special/hfl_lx/

※「ヘア・フォーライフ」グラフティング装着に限ります。

※無料体験は店舗でのご案内になります。

※お1人様1回限り、男性のお客様に限ります。

※お客様の頭髪の状態により、お受けできない場合がございます。

※他のキャンペーンとの併用はできませんのでご了承ください。

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

男性専用フリーダイヤル 0120-20-2323（受付時間 AM9：00～PM6：00）

https://www.artnature.co.jp/mens-artnature/

レディースアートネイチャー 福井サロン 移転リニューアルキャンペーン

実施期間：2026年4月17日（金）～2026年6月15日（月）まで

＜ご来店特典＞

・ご来店いただいた方に「麻布かりんと」をプレゼント

※お一人様1点限り。なくなり次第終了となります。

・リニューアル記念抽選会にチャレンジ！

A賞 グルメカタログギフト「美味百選 榛(はしばみ)」15,000円相当 2名

B賞 グルメカタログギフト「美味百選 銀杏(いちょう)」10,000円相当 2名

C賞 グルメカタログギフト「美味百選 紅花(べにばな)」5,000円相当 10名

※お一人様1回限り。※当選者にはレディースアートネイチャー福井サロンにてお渡しいたします。

＜ご成約特典＞

・ウィッグ下取りで30,000円割引（他社製品OK）

※お一人様ウィッグ1台まで。※オーダーメイドウィッグご成約の場合に割引適用となります。

女性専用フリーダイヤル 0120-27-0480 （受付時間 AM9:00～PM6：00）

https://prtimes.jp/a/?f=d702-579-7566a4c4ef2ad5b446d23f417f00c479.pdf