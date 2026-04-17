「いいね」から「購入」までの頭の中。おしゃれなZ世代の購買プロセスを紐解く

一般財団法人日本ファッション協会

一般財団法人日本ファッション協会が運営する「スタイルアリーナ（style-arena.jp）」は、おしゃれなZ世代の購買行動を探るべく、街頭インタビュー調査を実施しました。

おしゃれなZ世代は「このコーデいいな」と思ってから、

買うまでの間に何を考え、どう判断しているのか。

17人の街頭インタビューから見えてきたのは、

購買の一瞬の裏にある、思いのほか長いプロセスでした。

▶︎今回の街頭インタビューの【17名分のインタビュー内容】をこちらからダウンロードいただけます(https://form.run/@ito-tEdzevyzekeO6vPecbog)

調査概要

調査時期：2026年3月29日(日)

調査手法：街頭インタビュー調査

調査地点：表参道エリア

調査対象：おしゃれなZ世代の女性17名

調査項目：

・最近、InstagramやPinterestで保存したコーデはありますか？

・どこの媒体で、どんなコーデを保存しましたか？

・そのコーデはそのまま取り入れたいですか？それとも自分なりに変えたいですか？

など

調査実施機関：スタイルアリーナ（style-arena.jp(https://www.style-arena.jp/)）

「いいね」「保存」「検索」は、購入に辿り着くまでのヒント

コーデの情報収集の場として多くの名前が挙がったのは、InstagramとPinterest。

ただ、2つの使い方は別物です。

【直感型】Instagram- 最初のきっかけは、スクロールの手が止まった瞬間- アルゴリズムの中から、自分の感性に一致する「コーデ」に直感的に出会う- この「一致した瞬間」が、購買プロセスの始まり【目的型】Pinterest- ビジュアルで検索しながら、頭の中のイメージの解像度を上げる場所- 「ストライプシャツ 春コーデ」のようにキーワードを打ち込み、並んだ画像の中から「これ！」と思える画像を探していく

この2つを行き来することで、最初はなんとなくいいなと思っていた感覚が、

「これが私の探していたものだ」と少しずつ輪郭を持ちはじめます。

保存は、感性一致の第一関門

深掘りすると、彼女たちの保存の基準は

「可愛いから」だけでは終わりませんでした。

インタビューを整理すると、「自分軸」「世界観軸」2つの軸が浮かびあがります。

1. 「自分軸」での実用性チェック

- 似合うか： 自分の雰囲気や体型に合っているか- 活用できるか： 手持ちの服と組み合わせて、着回しができるか

2. 「世界観軸」での価値観チェック

- 差別化： 人と被りすぎていないか、自分なりのこだわりを出せるか- ブランドへの信頼： ブランドの雰囲気や考え方が、自分の価値観と合っているか

価格やブランド名よりも、

「自分の感性に本当にフィットするか」で判断している点が共通していました。

スペックで動くのではなく、世界観ごと受け取れるかどうかを、

保存の段階ですでに選別しています。

購入の決断は一瞬。これを実現する、Z世代のイメージ力

今回見えてきた、3つの代表的な購買パターンを紹介します。

１. 【編集型】：取り入れ方は、グラデーションで変わっていく21歳・大学生

黒をベースに、小物や着こなし方で変化をつけるスタイル。

参考にしたコーデも、最初はそのまま試してみて、慣れてきたら自分流に崩していきます。

「最初はそのまま真似して使うこともあるけど、慣れてきたら自分のコーデに合わせて変えます」

買うのはゴールではなく、自分のスタイルを作り上げるための過程。

少しずつ取り入れながら自分のものにしていく。おしゃれなZ世代は、そのプロセス自体を楽しんでいます。

２.【共感型】「この空気感が好き」に指が止まる29歳・会社員/モデル

普段から好きなアイテムを買い集め、「これとこれ合いそう」と雰囲気で組んでいくインスピレーション派。

SNSで保存するのも、アイテム単体ではなくその場の空気感ごとです。

「SNSの情報も『この空気感が好き』というポイントが印象に残っていきます」

ブランドのストーリーが自分の価値観と重なった瞬間に、手が動く。

それが彼女の保存のトリガーでした。

３.【納得型】自分に必要かの判断が済んでいるから、決断が早い28歳・会社員

古着をメインに、その時の気分とシーンで着るものを決める。情報収集も、街中で気になったものをキーワードでそのままSNS検索するなど、リアルとデジタルを自然に行き来します。

「これはなくなりそうだなって思ったらすぐ買うし、迷う時は一回持ち帰って他にもないか探してから決めます」

飛びついているのではなく、頭の中で「具体的にイメージできている」から、いざという瞬間に迷わず動けます。

即決と慎重は矛盾ではなく、同じ人の中に共存しています。

一瞬に見える購買までの道のりに、ヒントがある

彼女たちの購買行動は、

決して突発的なものではありません。

買う瞬間は確かに一瞬です。

しかし購買に至るまでの過程には、

数多くのプロセスがあることが、今回の調査から見えてきました。

彼女たちが何を保存し、どんなキーワードで検索しているのか。

その先には、まだ見えていない「トレンドの兆し」があるかもしれません。

▶︎今回の街頭インタビューの【17名分のインタビュー内容】をこちらからダウンロードいただけます(https://form.run/@ito-tEdzevyzekeO6vPecbog)

PR・商品開発ご担当者様へ

スタイルアリーナでは、引き続きZ世代の美容・ファッションに関するリアルトレンドを追いかけ、マーケティングや商品開発のヒントとなりうる調査を実施していきます。

今回の「顔の見えるインタビュー調査」をはじめとした、オリジナル調査・共同企画・データ提供などのご相談も承っております。

お気軽にお問い合わせください。

▶︎詳細・お問い合わせはこちら(https://research.style-arena.jp/)

※本調査を引用いただく際は、出典元が「スタイルアリーナ」であることとリンクを明記いただきますようお願いいたします。

スタイルアリーナ : https://www.style-arena.jp

スタイルアリーナ（日本ファッション協会）について

日本ファッション協会は、1990年4月4日、通商産業大臣の設立許可を受け、企業、団体をはじめ各地商工会議所などの幅広い支援のもと、財団法人として発足いたしました。



スタイルアリーナ（style-arena.jp）は、「東京のストリートファッション」をテーマに2002年6月よりスタートしたファッション情報サイトです。日本の躍動的なファッション＝生活文化を、アジアをはじめ広く世界に向けて発信していくことを目的とし、一般財団法人日本ファッション協会が企画・運営しています。

■協会概要

名称：一般財団法人 日本ファッション協会

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