誕生日・記念日・イベントを“特別な瞬間”に変える

NINA'S合同会社

NINA'S合同会社（本社：東京都品川区、代表：天澤新奈）は、

お祝い・イベントシーン向けの新サービス

「シャンパンドール」のプレリリースを2026年4月17日より開始いたしました。

「シャンパンドール」は、シャンパンボトルにドレスデザインを施した装飾型プロダクトで、

誕生日や記念日、各種パーティーなどの特別なシーンにおいて、“贈る・祝う・撮る”という体験価値を提供します。

お祝いの瞬間を“記憶に残る体験”へ

従来のお祝いシーンでは、花束やケーキが定番でしたが、

「シャンパンドール」は視覚的な華やかさと演出性を加えることで、

その場の雰囲気を一段と引き上げます。

ドレスデザインによるラグジュアリーな演出写真・動画に残したくなるビジュアル贈り物としての特別感を強化します。これにより、単なるギフトではなく“体験型ギフト”としての価値を提供します。

SNS時代に最適化された“映えるギフト”

近年、InstagramやTikTokなどSNSでの発信が、お祝いの楽しみ方の一部となっています。

「シャンパンドール」は、思わず写真を撮りたくなるデザイン設計により、自然な形でのSNS拡散を促します。

・投稿したくなるビジュアル

・記念日の思い出として残るコンテンツ

・共有されることで広がるブランド体験

多様なお祝い・イベントシーンに対応

「シャンパンドール」は以下のようなシーンでの活用を想定しています。

誕生日・記念日結婚祝い・プロポーズパーティー・イベント店舗での特別演出（飲食店・ラウンジ等）、個人利用から店舗利用まで、幅広いニーズに対応可能です。

プレリリース概要

提供開始：2026年4月17日～（順次提供）

対象：お祝い・イベント利用（個人・法人）

提供内容：シャンパンドール制作、デザインカスタマイズ、導入支援

※現在は一部限定での先行提供となります。

今後の展開

今後は以下の展開を予定しています。

カスタムデザインラインの拡充、ブランドインフルエンサーとのコラボ展開、ギフトECでの販売強化、海外市場への展開など；「シャンパンドール」を通じて、お祝い・イベントシーンにおける新しい体験価値の創出を目指してまいります。

担当者コメント

NINA’S合同会社 代表者 天澤新奈

「お祝いの時間は、人生の中でも特別な瞬間です。

シャンパンドールは、その瞬間をより華やかに、

そして記憶に残るものにするために生まれました。

“モノを贈る”から“体験を贈る”へ。

新しいギフトの形として、多くの方に届けていきたいと考えています。」

会社概要

社名：NINA’S合同会社

本社所在地：東京都品川区

代表社員：天澤 新奈

事業内容：シャンパンドール、越境貿易

HP：https://bestnina.com

お問い合わせ先

NINA’S合同会社

担当：吉田

TEL：080-5823-2025

MAIL：info@bestnina.com

美しさを纏うシャンパンという新体験「シャンパンドール」登場

思わず撮りたくなる、ドレス姿のシャンパン