看板犬がいる横浜カフェ「cafe&dining ONE」が「Barky Life」イベント限定特典に協賛　― YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring に出店 ―

株式会社Vis Creation

オリジナル無添加ドッグトリーツブランド「Barky Life」を運営する株式会社VisCreation（所在地：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6階、代表者：藤川 進人、URL：https://viscreation.co.jp/）は、2026年4月25日（土）・26日（日）にパシフィコ横浜 臨港パークで開催される『YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring』に出店することをお知らせいたします。

あわせて、今回のイベントに向けて「cafe&dining ONE」（所在地：神奈川県横浜市西区藤棚町1-41 原ビル 1F）より、イベント限定特典への協賛が決定いたしましたのでご報告いたします。

■ YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring 出店概要

Barky Lifeは同イベントにオリジナル無添加トリーツの販売ブースとして出店いたします。ご来場のお客様全員にもれなくおやつ缶をプレゼントするほか（なくなり次第終了）、前述のガチャガチャも実施いたします。

■ 協賛特典について

- 日時：2026年4月25日（土）10:00～18:00 ／ 4月26日（日）10:00～17:00- 会場：パシフィコ横浜 臨港パーク（横浜市西区みなとみらい1）- 入場料：無料- 公式サイト：https://www.yokohama55fes.com/

今回のイベントでは、会場にてトリーツをご購入いただいたお客様を対象に、ハズレなしのガチャガチャを実施いたします。その景品のひとつとして、cafe&dining ONE様より「カフェチケット」をご提供いただきます。

チケットご利用の方には、焼きカレーまたは親子ライスに加え、わんちゃん用メニュー「わんバーグ」1皿のプレゼントもご用意。

※アレルギー等で鶏肉NGの場合は、他のわんちゃんメニューへ変更可

キャバプーの“店長・ぜろ君”が迎えてくれるのも大きな魅力で、愛犬家にとって思わず足を運びたくなる、あたたかなカフェ体験をお楽しみいただけます。

■ cafe&dining ONE について

cafe&dining ONEは、横浜市西区藤棚町にある、愛犬同伴で利用できるドッグフレンドリーなカフェです。相鉄線・西横浜駅から徒歩8分ほど、藤棚商店街近くの住宅街にあり、地域に親しまれる“隠れ家カフェ”。

外観店長のぜろ君

店内は全席わんこOK。

愛犬と同じ空間でゆったり食事を楽しめるだけでなく、コース利用や貸切にも対応しており、少人数での集まりや記念日利用、愛犬のお祝いシーンにも寄り添ってくれます。

店長のぜろ君の存在もこの店ならではの魅力で、ただ食事をするだけでなく、愛犬家同士が自然と笑顔になれる、あたたかな時間が流れる空間をつくり出しています。

特典にもなっている焼きカレーと親子ライスは、cafe&dining ONEのあたたかな店づくりと食のこだわりを感じられる代表的なメニューです。

さらに、わんちゃん用の「わんバーグ」1皿も用意されており、愛犬とのお出かけ時間をより特別なものにしてくれます。

親子ライスわんバーグ

愛犬と一緒に過ごせる心地よい空間、店長・ぜろ君がつくる親しみやすい雰囲気、そして食事もスイーツまで楽しめるメニュー構成。

cafe&dining ONEは、愛犬家にとって“また行きたくなる理由”がしっかり詰まった、横浜の注目カフェです。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

- 店舗名：cafe&dining ONE- 所在地：神奈川県横浜市西区藤棚町1-41 原ビル1F- 営業時間：水・木・日・祝 11:00～19:00／金・土 11:00～21:00- 定休日：月曜・火曜- アクセス：相鉄線 西横浜駅 徒歩8分、京急線 戸部駅 徒歩13分、藤棚停留所から徒歩1分- Instagram：https://www.instagram.com/cafe.one2024/

株式会社VisCreationは、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を展開する会社です。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は8万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp