′′ハラコを配したアッパー′′　REPRODUCTION OF FOUND for L′ECHOPPE

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「L'ECHOPPE」（レショップ）より、〈REPRODUCTION OF FOUND（リプロダクション オブ ファウンド）〉との別注のアイテムが発売します。

〈REPRODUCTION OF FOUND（リプロダクション オブ ファウンド）〉との別注は、シーズンごとに異なる視点から再編集を重ねてきた取り組みのひとつです。

今作の出発点となったのは、凹凸のある独特なフォルムのソール。1970年代よりスロバキアのアウトドアシューズメーカーで使用され、ソ連軍のミリタリーシューズにも採用されていた背景を持ちます。そうしたルーツに加え、どこか愛嬌を感じさせるユニークな造形も、このソールの魅力です。

そこに掛け合わせたのが、アメリカのスポーツシューズをベースとしたアッパーデザイン。スニーカーでありながら、ハラコやスウェードといった上質な素材を用いることで、カジュアルさと品の良さを両立させています。

さらに、トゥにはジャーマントレーナーの要素をさりげなく取り入れ、全体のバランスを調整。ミリタリー、スポーツ、ドレスといった異なる文脈を横断しながら、一足の中で自然に融合させています。

ドイツ、アメリカ、スロバキアと、複数の国の要素が重なり合うことで生まれた本作。それぞれの背景を感じさせながらも、特定のスタイルに縛られることなく、スケートやアウトドア、さらには日常の装いにも馴染む、汎用性の高い一足に仕上がっています。

GERMAN MILITARY TRAINER

PRICE：\37,400（tax included）

Size：39、40、41、42、43、44

【展開詳細】

発売日：4月18日(土)

展開店舗：L’ECHOPPE 青山店、渋谷店、EC (全店展開)

お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店

電話番号：03-5413-4714

【ABOUT L'ÉCHOPPE（レショップ）】

ひとつの服の発見が人々を繋ぐことを願い、

まだ見ぬ新しいもの・見逃されてきた価値を追い求め、世界を渡り歩き、収集する。

そして、それら価値あるものを発信する。

https://baycrews.jp/brand/detail/lechoppe

https://www.instagram.com/lechoppe.jp/?hl=ja

■L’ECHOPPE青山店

所在地：東京都港区南青山3-17-3 1階

営業時間：平日 12:00～20:00、土日祝 11:00～20:00

定休日：不定休

■L’ECHOPPE渋谷店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 2階

営業時間：11:00～21:00

定休日：不定休

【PRESS CONTACT】

式部 碧斗

TEL：03-5413-4714

aoto-shikibu@baycrews.co.jp

【COMPANY INFO】

株式会社ベイクルーズ

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/