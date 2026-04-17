ニューヨーク発のブランド〈SILPHIUM（シルフィウム）〉のアイテムが、L′ECHOPPE AOYAMA にて発売開始。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「L'ECHOPPE」（レショップ）より、ニューヨーク発のブランド〈SILPHIUM（シルフィウム）〉のアイテムが青山店限定で発売します。

インスタのプロフィール欄に記された“MADE IN NEW YORK”。その言葉通り、〈SILPHIUM（シルフィウム）〉のアイテムは、ブルックリンの小さなアトリエで生み出されています。

ブルックリンという街には、手仕事を突き詰めるアルチザンと、自らの感覚やバイブスに忠実なものづくりを行うブランド、その両者が共存しています。〈シルフィウム〉は後者に位置しながらも、決してラフに流れることなく、完成度の高いプロダクトへと昇華されています。

BOMBER JKTCURVE TROUSERS

ミリタリーのタンカースジャケットを思わせるオリーブのブルゾンに、バナナシルエットのパンツを合わせたセットアップ。無骨さを感じさせるルックスでありながら、手がけているのは若い女性デザイナーです。だからこそ、ただのメンズライクにとどまらず、どこかモダンで軽やかなニュアンスが加えられています。

デザインのアプローチは、装飾を足すのではなく“編集”。ミリタリーやワークの要素をベースにしながら、現代的なバランスへと再構築しています。

LEE TOTE

さらに、長方形のレザーバッグもラインナップ。いずれも主張しすぎることなく、スタイリングに静かな違和感と新鮮さをもたらします。

特定のカルチャーやキャラクターに依存せずとも成立する、ミニマルでリアルなプロダクト。現代のワードローブに自然と溶け込みながら、確かな個性を感じさせるコレクションです。

Instagram：＠silphium.studio

BOMBER JKT

PRICE：\99,000（tax included）

Size：M、L

CURVE TROUSERS

PRICE：\66,000（tax included）

Size：30、32、34、36

LEE TOTE

PRICE：\85,800（tax included）

Size：Free

【展開詳細】

発売日：4月18日(土)

展開店舗：L’ECHOPPE 青山店

お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店

電話番号：03-5413-4714

【ABOUT L'ÉCHOPPE（レショップ）】

ひとつの服の発見が人々を繋ぐことを願い、

まだ見ぬ新しいもの・見逃されてきた価値を追い求め、世界を渡り歩き、収集する。

そして、それら価値あるものを発信する。

https://baycrews.jp/brand/detail/lechoppe

https://www.instagram.com/lechoppe.jp/?hl=ja

■L’ECHOPPE青山店

所在地：東京都港区南青山3-17-3 1階

営業時間：平日 12:00～20:00、土日祝 11:00～20:00

定休日：不定休

■L’ECHOPPE渋谷店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 2階

営業時間：11:00～21:00

定休日：不定休

【PRESS CONTACT】

式部 碧斗

TEL：03-5413-4714

aoto-shikibu@baycrews.co.jp

【COMPANY INFO】

株式会社ベイクルーズ

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/