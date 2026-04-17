『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』激闘の6連戦を終え1000万を死守…ウルフアロンにインタビュー！さらなる“限界突破”を誓う「新日本プロレスでまたベルトが巻ける選手になりたい」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎え、節目を記念して放送した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画、『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』に出演したウルフアロンに、激闘の6戦戦を終えた心境などを試合直後にインタビューいたしました。

『30時間限界突破フェス』は、「ABEMA」が開局10周年を迎えたことを記念した特別番組。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を、4月11日（土）午後3時から翌日12日（日）夜10時までノンストップで放送いたしました。

そして『30時間限界突破フェス』の目玉企画として、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦し話題を集めた『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を、4月11日（土）の午後3時30分より第1部、そして夜9時より第2部を放送。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」となり、ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となります。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用します。

第1部で、栗谷(カカロニ)、藤本竜希、ノッコン寺田、そして第2部では矢地祐介、把瑠都、高藤直寿との試合に挑んだウルフ。前代未聞、予測不能な試合の数々に、SNS上でも大きな注目を集めました。そして6試合全て勝利を収め、見事1000万円を死守したウルフに、放送終了直後にインタビューを実施。率直な心境や、印象に残った対戦などをお聞きしました。

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■「まずは防衛できてホッとした」半年ぶりの柔道着への緊張感

6連戦を終えたウルフは、「結構プレッシャーはありました。試合で柔道着を半年以上着ていないので」と、王者の意外な緊張を告白。「うまくいくかな、という緊張感はありましたけど、逆に緊張していることで動きも研ぎ澄まされていました。まずは防衛することができてホッとしています」と、安堵の表情を見せました。

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■盟友・高藤直寿との一戦に「心が打たれた」

全6試合の中で最も印象的だった対戦として、柔道界の先輩・高藤直寿との一戦を挙げ、「高藤先輩の柔道としての引退会見は先日終わっていますけど、今回の企画が『最後の引退試合』と言ってくれるのが、僕としては、後輩として思うところがいろいろとありました。試合前は張り詰めた顔をしていましたけど、終わった後はすごいスッキリした顔をされていた。それが僕としても心を打たれましたね」と、金メダリスト同士の絆を振り返りました。

【動画】ウルフアロン vs. 高藤直寿(https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p1403?playlistId=02e1cce2-55a4-4388-b92d-e6756e11441b)

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■「誰とやってもこの体勢になったら危ないな、というのはありました」危機管理で守り抜いた王座

「負けるかもしれない」と本能的に感じた瞬間を問われると、「把瑠都さんに上から帯を持たれたら終わるな、とか、矢地さんに腕を思いっきり十字取られたら無理だな、とか。やりながら『こうなったらまずい』という体勢がわかるので、その体勢には持っていきませんでした。藤本さんの力も凄かったし。高藤先輩だったら、僕が組まずに、変な技とかかけて足持たれたらやばいとか。そ」と勝負の妙を解説。「誰とやってもこの体勢になったら危ないなというのはありました。あ、でも、栗谷さん以外ですね（笑）」と話しました。

【動画】ウルフアロン vs. 矢地祐介(https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p1401?playlistId=02e1cce2-55a4-4388-b92d-e6756e11441b)

【動画】ウルフアロン vs. 把瑠都(https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p1402?playlistId=02e1cce2-55a4-4388-b92d-e6756e11441b)

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そんなカカロニの栗谷との対戦については、「栗谷さんに対する目標は、怪我をさせないことだったのですが（笑）、それは達成できてホッとしています」と語りつつ、「でも1000万円の借金は本当に気の毒でしかないので。この1000万の話をABEMAのこの企画で出来たことも、栗谷さんだったらこれから先うまく活用していけるのかなと。すごく応援しています」と優しさを見せました。

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■「新日本プロレスでベルトを巻ける選手に」

最後に、今後への展望として「これまで柔道を23年間、プロレスはまだ半年ちょっとやってきて、今回はその両方の複合ルールということで。やっぱりまだ23年間やってきた柔道の技の方が出てくる場面が多かったと思うのですが、これから先はプロレスラーとしての人生も続いていくので。もっともっと技術を身につけていって、新日本プロレスでまたベルトが巻ける選手になりたい。ぜひ楽しみにしてもらえたら」と、プロレスラーとしてのさらなる限界突破を誓いました。

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柔道とプロレス、そして各ジャンルの猛者たちが激突した『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』は、「ABEMA」にて無料配信中です。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

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特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

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第1部無料見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p2

第2部無料見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p5

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/