ヴェレダ「ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール」(2026年6月12日発売開始) SNS投稿レポーター募集

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

ヴェレダの人気ヘアケアアイテム「ローズマリー スカルプクレンジング」から

突き抜けるような冷涼感が心地よい「ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール」が6月12日より数量限定で発売開始いたします。

発売に先駆けて本製品の魅力をInstagramで投稿してくださる、SNSレポーター様を《合計30名》募集します。

植物の恵を詰め込んだヴェレダ製品で、心地よいヘアケアを体験してみませんか。

是非奮ってご参加くださいませ。

「ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール」詳細

頭皮クレンズで、突き抜ける冷涼感。

-4.6℃ ※1で冷感Max※2

夏になるにつれて、頭皮はじわじわとダメージを受けています。

皮脂やよごれが毛穴に詰まり、

においやべたつき、髪のうねりにつながることも。

だからこそ、週に一度は頭皮を""リセット""することが、

健やかな頭皮のために大切です。



「ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール」は、

従来品比4 倍のメントールを配合。

使った瞬間、頭皮に突き抜ける冷涼感で頭皮をリフレッシュします。

シャンプー・頭皮クレンズ・トリートメントが1本で完結する

3in1処方で、忙しい方にも続けやすい製品です。



オーガニック処方で自宅にいながら本格的なヘッドスパ体験をお楽しみください。

＊１ アスマーク調べ(2025年）：ローズマリースカルプクレンジングスーパークール使用後と普段の洗髪後を比較したときの主観評価(n=48) ＊２当社比

SNS投稿レポーター参加方法



1.ヴェレダ公式（@weleda_japan）をフォロー。

2.ヴェレダ公式（@weleda_japan）の募集投稿に”いいね”。

3.プロフィールリンク、またはハイライトのフォームよりご応募ください。

4.当選された方にはヴェレダ・ジャパンよりInstagramのDMにてご連絡します。

内容：参加可否、送付先（郵便番号、住所、電話番号、宛名）

確認後に、製品を発送いたします。

5. 製品を受取後、実際にご試用いただき、感想を指定のハッシュタグをつけてInstagramフィードに投稿してください。（※ストーリーズのみは不可）



■応募締切

2026年5月10日(日)23:59まで



■賞品と当選人数

期間中に応募された方の中から、抽選で合計30名様に「ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール 」1点をプレゼントいたします。





■レポート対象商品

ローズマリー スカルプクレンジング スーパークール



【ご注意】

※今回の応募の対象投稿SNSは、Instagramのみとなります。

※製品送付後、規定の期日までに投稿のない方は、今後キャンペーンへのご参加をお断りさせて頂く場合があります。

※当選者様には、InstagramのDMでご連絡します。偽アカウントからのDMとお間違えないようご注意ください。

※ユーザーネームは、「weleda_japan」のみです。スペルを必ずご確認下さい。

※ヴェレダ・ジャパンのダイレクトメールでは、クレジットカード番号を入力させるフォームを送ることはございません。このような行為は、偽アカウントになります。ご注意下さい。"

ヴェレダについて

1921年にスイスで誕生したオーガニック化粧品ブランドの世界的パイオニア「ヴェレダ」。サステナビリティを企業理念として、現在『人と自然は本来、一体であること』を語りかけ、世界55カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等に関し、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。