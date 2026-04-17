第30回日韓スポーツ交流・成人交歓交流へ日本選手団を派遣します！

公益財団法人日本スポーツ協会

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO（正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明）は、韓国・慶尚南道で開催される標記交流に、石川県と静岡県から選出された日本選手団154名を派遣します。

日本選手団は、韓国における生涯スポーツの全国大会である「全国生活体育大祝典」への特別参加を中心に、様々なプログラムを通して現地の方々と交流します。

なお、本年9月に石川県で開催される、日本最大のシニア世代総合スポーツ大会「日本スポーツマスターズ２０２６」には、韓国選手団が特別参加します。

この交流は日本と韓国の30～70歳のスポーツ愛好者がお互いの国を訪問し、スポーツをはじめとした様々な交流を通じて文化や社会状況に対する相互理解を深め、両国の友好と親善を図ることを目的に1997年度の第1回から数えて、本年度で30回目を迎えます。

■交流概要

◆JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）について

JSPOは、1911年7月に「国民スポーツの振興」と「国際競技力の向上」を目的に、大日本体育協会として創立。日本体育協会を経て、2018年4月1日、現在の名称となりました。

JSPOでは、国民スポーツ大会（旧 国民体育大会）や日本スポーツマスターズなど各世代を網羅したスポーツ大会の開催、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどスポーツをする場の創出、スポーツの楽しみをサポートするスポーツ指導者の育成、最新の医・科学に根差したスポーツの推進など、誰もが自発的にスポーツを「する」「みる」「ささえる」ための幅広い事業を展開しています。また、わが国スポーツの統一組織として、国や60を超える競技団体、47都道府県スポーツ協会など、様々なスポーツ関連団体・組織や個人と連携しています。

▶ ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/

▶ 事業概要パンフレット

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid57.html#09 （通読約15分）

▶ JSPO中期計画2023-2027

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid149.html#01