エフアンドエムが但馬信用金庫主催の企業向けセミナーに登壇します

株式会社エフアンドエム

中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、但馬信用金庫（本店：兵庫県豊岡市、理事長：森垣 裕孝）の福知山支店が主催する企業向けセミナー「今年の補助金どう動く！？～2026年度概要と”差がつく”ポイント～」に登壇します。

1．セミナーの内容

本セミナーでは、2026年の補助金の最新情報と採択事例をご紹介します。また、自社の取り組みがどの補助金の対象となるのか、最適な支援策を見極めるための指針を解説し、補助金を効果的に活用するためのポイントをお伝えします。

2．セミナー概要

タイトル：「今年の補助金、どう動く！？2026年度概要と“差がつく”ポイント」

開催日時：2026年4月23日（木）18:30～20:00

会場：市民交流プラザふくちやま 会議室３-２（京都府福知山市駅前町400番地）

定員：30社

内容：2026年度補助金の全体像と押さえるべきポイント

講師：株式会社エフアンドエム 西日本事業本部 田村竜誠

特典：省力化投資補助金採択企業イメージ(事例集)

【会社紹介】

株式会社エフアンドエムは、中堅・中小企業や個人事業主の成長を支える支援サービスを提供する企業です。『サービスの水道哲学』に基づいた低価格で良質なサービスにより、複雑化する環境下での経営課題を解決します。また、企業が本来持つ力を存分に発揮できる基盤を整え、持続的な成長と豊かさを実感できる社会を実現します。

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：978人（2025年12月末現在・連結）

コーポレートサイト：https://www.fmltd.co.jp/

投資家情報（IR）：https://www.fmltd.co.jp/ir/