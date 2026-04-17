日本発、世界が熱狂する「推し活」の聖地に登壇するライバーが決まる！『推しサミット2026 出演権争奪戦！！～1万人収容の大規模アリーナでパフォーマンスしよう！！～』を4/28より開催

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2026年6月28日（日）にトヨタアリーナ東京で開催される「推しサミット2026」とのコラボレーションイベント、『推しサミット2026 出演権争奪戦！！～1万人収容の大規模アリーナでパフォーマンスしよう！！～』を2026年4月28日（火）から5月13日（水）まで開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）やまだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を通じて個々の夢を実現する後押しをしたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

「推しサミット」は、推される存在（推し）と推す側（ファン）が出会い、“応援する楽しさ”を共有するカルチャーイベントです。アイドル・声優・コスプレイヤー・ライブアイドルなど、ジャンルを越えた多彩な“推し”が集結。国境や文化の枠を超えた多様な表現が一堂に会します。アリーナならではの大規模ライブと、距離の近い交流体験を同日に楽しめる、2会場連動の回遊型イベントです。

本イベントは、イベント終了時点で「17LIVE」で認証契約しているライバーの方であれば、誰でも参加が可能です。上位に入賞且つ条件を達成したライバーの方には、「推しサミット2026」会場内メインステージまたはサブステージでの出演権（上位6位まで）やLEDコメント出演権を贈呈します。

日本発、世界が熱狂する「推し活」の聖地である「推しサミット 2026」と初のコラボレーションイベントおよび大規模アリーナのステージに登壇するライバーに、ぜひご注目ください。

『推しサミット2026 出演権争奪戦！！～1万人収容の大規模アリーナでパフォーマンスしよう！！～』の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2026年4月28日（火）～ 5月13日（水）

■参加条件：

・17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

・本人がお一人で参加できるライバーが対象となります（同伴者やペットなどと一緒に参加することはできません）

・グループアカウントの場合でもお一人の掲載となります

・本イベントで指定した日程のプログラムに参加できる方

※その他詳細な参加条件に関しては、「17LIVE」アプリ内イベントページをご確認ください。

■主なプライズ：

・「推しサミット2026」サミットステージ出演権（TOYOTA ARENA TOKYO）

・「推しサミット2026」推しステージ出演権（CITY CIRCUIT TOKYO BAY）

・LEDコメント出演権 ほか

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

■「推しサミット」概要

名称： 推しサミット2026

日程： 22026年6月28日（日）

会場： TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海1-3-1）

CITY CIRCUIT TOKYO BAY（東京都江東区青海1-3-12）

主催： 推しサミット2026実行委員会

公式HP： https://www.oshi-summit.com/

※掲載内容は現時点での予定となります。

出演者、企画内容、開催時間等は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「推しサミット」について

日本発、世界が熱狂する「推し活」の聖地へ。

アニメ・ゲーム・アイドル…日本の宝である文化を「ライフスタイル」へと昇華させた『推しサミット』。

今回『17LIVE』との強力タッグにより、その熱量は国境を越えます。舞台は1万人を収容する「TOYOTA ARENA TOKYO」。選ばれし者だけが立てる、夢のステージが今幕をあけます。

公式HP： https://www.oshi-summit.com/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw