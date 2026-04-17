Ken’s Place、東京・新富町にブティック・アパートメントホテル「TOMI.」を2026年5月初旬に開業- 4月22日～24日にオープン・ハウスを開催

ケンズプレイス株式会社

Ken’s Placeは、東京・新富にてブティック型アパートメントホテル「TOMI.」を2026年5月初旬に開業いたします。

「TOMI.」は、既存建物を活かしたリノベーションプロジェクトとして誕生しました。1フロア1室・76.79平方メートル のゆとりある空間設計を特徴とし、家族や友人との滞在に適した“プライベートな滞在体験”を提供します。設計は芦沢啓治建築設計事務所が手がけ、素材やディテールにこだわりながら、落ち着きのある上質な空間へと再構築しています。

また、施設内にはカフェを併設し、宿泊者だけでなく地域にも開かれた「ネイバーフッドホテル」として、街とのつながりを大切にした運営を行います。

開業に先立ち、2026年4月22日（火）～24日（木）の3日間、メディアおよび関係者向けにオープン・ハウス（内覧会）を開催いたします。実際の客室や空間をご覧いただける機会となっておりますので、ぜひご来場ください。



【Open House 概要】

日程：2026年4月22日（火）～24日（木）

内容：館内・客室の内覧

対象：メディア関係者・パートナー企業ほか

※事前予約制のため、ご来館をご希望の方は下記メールアドレスまでご希望日時をご連絡ください。



【施設概要】

名称：TOMI.

所在地：東京都中央区新富１-５-１０

客室数：8室（1フロア1室）

客室面積：76.79平方メートル

開業予定：2026年5月初旬



【運営会社概要】

会社名：ケンズプレイス株式会社

事業内容：アパートメントホテルの企画・運営

【本件に関するお問い合わせ先】

TOMI. 広報担当

Email：info@tomihotel.com