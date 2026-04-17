4in1美容液「エナジーアクティブセラムEX」がLDKでA評価獲得、時短ニーズに応える新たなスキンケアの選択肢

株式会社C&C PLANET JAPAN

忙しい日々の中で、スキンケアをできるだけシンプルに済ませたい--。

そんなニーズの高まりを背景に、韓国発スキンケアブランド「3W8L（スリーワーズエイトレターズ）」を展開する株式会社C&C PLANET JAPAN（本社：東京都新宿区）は、4つのアプローチを1本に集約した美容液「エナジーアクティブセラムEX」の日本展開を強化しています。



同製品は、コスメ批評誌『LDK the Beauty』の保湿美容液部門においてA評価*¹を獲得。また、Qoo10スキンケアカテゴリーにてランキング1位*²を記録するなど、国内外で注目を集めています。

■ なぜ今、4in1美容液なのか

3W8L エナジーアクティブセラム EX

季節の変わり目による肌のゆらぎや、ライフスタイルの多様化により、スキンケアにおいても「時短」や「ミニマル化」を求める声が高まっています。

「エナジーアクティブセラムEX」は、こうしたニーズに応えるため、複数の機能を1本にまとめた設計を採用。日々のスキンケアをシンプルにしながら、肌のコンディションを整えることを目指しています。

■ 製品の主な特長

3W8L エナジーアクティブセラム EX

「エナジーアクティブセラムEX」は、保湿・ツヤ・キメ・ハリの4つのアプローチを1本に集約した美容液です。

4in1美容液 3W8L エナジーアクティブセラムEX

1. 保湿

8種のヒアルロン酸を配合。分子量の異なる成分が角質層までうるおいを届け、乾燥しがちな肌を整えます。

2. ツヤ

ビタミンC誘導体やナイアシンアミドを配合し、肌の明るい印象をサポートします。

3. キメ

パンテノールやツボクサエキス（CICA）を配合。肌のコンディションを整え、なめらかな印象へ導きます。

4. ハリ感

6種のペプチドとアデノシンを配合し、ふっくらとした肌印象をサポートします。

『LDK the Beauty』では、保湿力・成分構成・ベタつきにくい使用感などが評価され、保湿美容液部門でA評価*¹を獲得しました。

■ 処方へのこだわり

■ 販売情報

- 6-FREE処方（パラベン、エタノール、シリコン、合成香料、合成着色料、鉱物油 不使用）- 低刺激テスト済み（すべての方に刺激が起こらないわけではありません）- 動物実験不実施（Cruelty-Free）

本製品は、全国のバラエティショップ（PLAZA、LOFT、@cosme、ハンズなど※一部店舗を除く）にて順次展開中です。また、Qoo10公式ショップ、Amazon、Shoplistなどのオンラインストアでも購入可能です。

■ ブランドについて

「3W8L（Three Words, Eight Letters）」は、“I LOVE YOU”という3つの言葉と8つのアルファベットに由来しています。

自分自身を大切にする習慣を日々のスキンケアを通じて育んでほしいという想いから、「Skin-Loved Routine（肌が愛するルーティンケア）」をコンセプトに掲げています。

■ 今後の展開

3W8Lは現在、日本および米国を中心にオンライン・オフライン両軸で展開を拡大しています。今後はインフルエンサー施策やポップアップストアを通じた体験機会の創出を強化し、ブランド認知の拡大を図ります。

※1 掲載：『LDK the Beauty』2025年11月号

調査期間：2025年8月14日～9月10日

調査方法：専門家による保湿力・成分評価、および複数モニターによる使用感調査

※2 Qoo10スキンケアカテゴリーランキング（2025年10月30日時点）

▶ホームページ(https://www.3w8l.com/jp/index.jsp)

▶Instagram(https://www.instagram.com/3w8l.jp/)

▶X(https://x.com/3W8LJAPAN)

▶Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/3words8letters)

▶Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/DDFE0D3E-E202-471B-8C8C-88B8349B1E32)

【製品概要】

製品名：3W8L エナジーアクティブセラムEX

容量：50ml

価格：2,750円（税込）

【お問い合わせ先】

株式会社C&C PLANET JAPAN

E-mail：ayako.sekino@cncplanet.co.jp