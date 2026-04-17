モチベーションを加速させる、次世代のサウンドギア「nwm GO A PROP edition」 4月20日AM11時から発売

株式会社Fast Fitness Japan

24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山部清明）の公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」は、24時間の生活を根本からアップデートするプロダクト群「24H LIFE GEAR」プロジェクトの一環として、NTTソノリティ株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：坂井 博）が展開する音響ブランド「nwm（ヌーム）」とのコラボレーションによる限定モデル「nwm GO A PROP edition」を2026年4月20日（月）AM11時から限定発売いたします。

現代社会において、人々は「動く。休む。聴く。食べる。纏う。」といった日々の行動を通じて未来を形成しています 。A PROPは、「習慣が変われば人生は変わり始める」とのビジョンのもと、「目覚めた瞬間から、眠りにつくその時まで」、挑戦し続ける人のために、24時間すべての選択肢を豊かにするプロダクト群を提案しています。本プロジェクトでは、世界の信頼あるトップブランドと共同で、各ブランドが持つ顧客基盤・信頼性・メディア力を統合し、全体のブランド価値を最大化する「社会的信用ベースの認知導線」の構築を目指しています。

耳も可能性も塞がない。だから、もっと動けるサウンドギア登場。

「nwm GO A PROP edition」は、nwmのオープンイヤー型ネックバンドワイヤレス耳スピーカー「nwm GO」をベースに、NTTの音響技術から生まれた「耳を塞がないリスニング体験」と、A PROPのライフデザイン思想を融合させたモチベーション・サウンドギアです。耳を塞がず、周囲の音と自分の世界を同時に感じられるオープンイヤー設計に、NTTの特許技術「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」を搭載。音漏れを抑えつつ、自分だけに届く高音質を実現しました。さらに本エディション限定の機能として、気持ちをONに切り替える「オリジナルイコライザー」や「アプリUI」を採用。トレーニング、通勤、ワーク、リラックスまで、一日のすべてをシームレスにつなぎ、動き続ける人のモチベーションを支えます。

商品の特長

NTT特許技術「PSZ（Personalized Sound Zone）」搭載

逆位相の波形を重ねることで音を打ち消し、オープンイヤーの弱点である音漏れを抑制。周囲を気にせず、自分だけの音に没入できるプライベートな音空間を提供します。

※「PSZ」はNTTコンピュータ&データサイエンス研究所が開発した技術です。

※「PSZ」はNTTソノリティ株式会社の登録商標です。

A PROP エディション特別仕様

・限定カラー： ブラック×パープル / ホワイト×パープルの洗練された2色展開。

・独自UI・サウンド： 気持ちを高める限定のイコライザー、アプリUIを採用。

軽量・タフな設計

わずか約20gの軽量デザインとIPX55の防塵防水性能。12mmドライバーによる立体感あるサウンドが、動きのリズムをつくります。

シームレスな体験

耳を塞がないため、トレーニング中も会話や周囲の安全を確保でき、日常のあらゆるシーンに馴染みます。

商品概要

商品名：nwm GO A PROP edition（ヌーム ゴー ア プロップエディション）

価格：\19,800（税込）

カラー：ブラック×パープル / ホワイト×パープル

発売日：2026年4月20日AM11時～

販売サイト：A PROP 公式オンラインストア（https://aprop.jp/pages/nwm）

公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」について

「A PROP」は、2024年12月18日（水）にオープンしたFast Fitness Japanの公式オンラインストアです。「毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる」をコンセプトに、アパレル（トレーニングウェアから普段使いのものまで）、サプリメント、プロテイン、雑貨など、機能性や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムやセレクト品などを販売しております。「24H LIFE GEAR」プロジェクトのアイテムをはじめ、暮らしを支える上質なアイテムを多数取り揃え、お客様のライフスタイルに寄り添ってまいります。

nwm（ヌーム）について

nwm（ヌーム）は、変化するライフスタイルの中で自分の世界と周囲の世界をシームレスにつなぐために生まれたNTTグループ初の音響ブランド。没入ではなく”共存（Co-being）”をコンセプトに、音を操るコア技術を活用したオープンイヤー型デバイスを開発しています。イヤホンなのに、まるでスピーカーのような新体験、耳スピーカー「耳スピ」を約2年半で8製品展開し、音の技術で世の中の課題を解決する音響ブランドへ成長しています。New Wave Makerの頭文字をとったブランド名には、音のテクノロジーと新しい発想でよりよい暮らしを提案し、世の中に新しい波を起こしていくという想いが込められています。

https://nwm.global/

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。

最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

X公式アカウントはこちら :https://x.com/FastFitness_jpA PROP（ア プロップ）について

株式会社Fast Fitness Japanの公式オンラインストア。毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる、をコンセプトに、「アパレル」「サプリメント」「雑貨」等、機能や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムから、独自のセレクト品までなどを販売。

https://aprop.jp/

※PC/スマホからご利用いただけますhttps://lin.ee/sjXdYcy株式会社Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）

代表 ：代表取締役社長 山部 清明

所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F

設立 ：2010年5月21日

HP ：https://fastfitnessjapan.jp/